El lado más emocional del rey Felipe VI en su debut en Netflix para el documental sobre Miguel Ángel Blanco: “Pienso en aquello y me entra la misma tristeza”

El rey Felipe VI se estrena en Netflix para participar en un documental sobre el caso de Miguel Ángel Blanco

El rey Felipe VI ha aparecido en Netflix como una de las voces de Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo, el documental sobre el secuestro y asesinato del concejal del Partido Popular de Ermua a manos de ETA en julio de 1997, que la plataforma estrenará el próximo 10 de julio y que recupera aquellas dos jornadas como un punto de inflexión político y social en España.

La película documental reúne 30 testimonios, entre los que se encuentra el monarca, se apoya en más de 180 horas de archivo y reconstruye las 48 horas del secuestro con periodistas, responsables políticos, policías, sanitarios, amigos y familiares. El estreno coincidirá con los 29 años de la muerte de Blanco, la misma edad que tenía cuando fue asesinado.

PUBLICIDAD

La intervención del rey Felipe desde su despacho se ha conocido a través del avance oficial difundido por la plataforma este martes. En él, Felipe VI recuerda el impacto colectivo de aquellos hechos con estas palabras: “Todos nos acordábamos de dónde estábamos, qué hacíamos, qué sentíamos. Pienso en aquello y me entra la misma tristeza y la misma indignación”.

El rey Felipe VI debuta en Netflix para el documental de Miguel Ángel Blanco (Netflix)

El rey Felipe VI se estrena en Netflix

El monarca participa en el documental para compartir cómo vivió el entonces príncipe de Asturias, que también tenía 29 años en aquel momento, el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, además de subrayar la importancia de no perder la memoria de lo ocurrido. La plataforma presenta la película como una reconstrucción de “los dos días en los que España entera se mantuvo en vilo, en los que millones de personas se movilizaron como única opción para frenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco, una muerte en diferido que dejó una profunda huella”.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Netflix, el documental recuerda también “aquel momento crucial de solidaridad y compasión, en el que la sociedad vasca perdió el miedo a ETA”. La cinta está dirigida por el periodista Jon Sistiaga junto a Juanjo López y producida por The Tintirin Team. El proyecto es el resultado de un trabajo periodístico, de investigación y documentación desarrollado durante meses.

El rey Felipe VI debuta en Netflix para el documental de Miguel Ángel Blanco (Netflix)

Los mensajes del rey Felipe

La aparición de Felipe VI en este documental llega poco después de otra intervención pública del monarca en un registro poco habitual. Recientemente, el rey también ha participado en el vídeo oficial de la Selección Española de Fútbol con el que se anunciaron los 26 jugadores que viajarían con Luis de la Fuente a Chattanooga, en Estados Unidos, donde el equipo español pasará la primera fase del torneo.

PUBLICIDAD

En ese vídeo, Felipe VI adoptó un tono más desenfadado y lanzó un mensaje de apoyo a los internacionales españoles. El monarca expresó con naturalidad: “Porque la Selección Española no solo pertenece a los que están en el campo, pertenece a quienes madrugan cuando no ha salido el sol, a quienes cuidan nuestras calles y cuidan de nosotros, a quienes recorren cada rincón del país, a quienes salen a la mar cuando todo está aún en silencio, a quienes sueñan mirando al cielo”.

El rey Felipe VI debuta en Netflix para el documental de Miguel Ángel Blanco (Netflix)

En el caso del documental sobre Miguel Ángel Blanco, la participación del rey Felipe VI se integra en una narración guiada por Sistiaga, que en 1997 era un reportero de 29 años enviado a cubrir la noticia sobre el terreno. La plataforma explica que el periodista actúa aquí como narrador y aporta una mirada marcada por haber estado allí cuando todo ocurrió, mientras que el rey fue un testigo más externo, como el resto de la población española.

PUBLICIDAD