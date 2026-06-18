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Una muestra de ADN demuestra la evidencia más antigua de peste: un brote en Siberia hace 5.500 años infectó a cazadores-recolectores y afectó sobre todo a niños

Los datos obtenidos permiten reconstruir cómo la enfermedad se transmitía dentro de pequeños grupos familiares y a lo largo del tiempo, y apuntan a que la peste ya suponía un riesgo sanitario relevante en sociedades prehistóricas nómadas

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Tumba #33 de Ust-Ida; esta sepultura compartida contenía a un niño (de entre 12 y 15 años) y a una niña (de entre 13 y 16 años) quienes, según se descubrió, no estaban estrechamente emparentados, y de cuyos restos se obtuvo ADN de la peste. El hecho de que tuvieran edades muy similares pero no estuvieran biológicamente relacionados, y que fueran enterrados en la misma fosa, insinúa la relación que pudieron haber tenido en vida. Crédito: Vladimiri Bazaliiskii.
Tumba #33 de Ust-Ida; esta sepultura compartida contenía a un niño (de entre 12 y 15 años) y a una niña (de entre 13 y 16 años) quienes, según se descubrió, no estaban estrechamente emparentados, y de cuyos restos se obtuvo ADN de la peste. El hecho de que tuvieran edades muy similares pero no estuvieran biológicamente relacionados, y que fueran enterrados en la misma fosa, insinúa la relación que pudieron haber tenido en vida. Crédito: Vladimiri Bazaliiskii.

La enfermedad de la peste ha sido responsable de algunas de las peores epidemias en la historia de la humanidad. La primera imagen que se viene a la cabeza de uno al pensar en esta enfermedad infecciosa es la de aquellas máscaras en forma de pico utilizadas en Italia en el brote del siglo XVII (que no es la infame Peste Negra del siglo XIV), pero en realidad la peste lleva causando estragos en poblaciones humanas, al menos, desde hace 5.500 años.

Así lo demuestra un estudio reciente que documenta la presencia de la bacteria Yersinia pestis en restos de personas enterradas junto al lago Baikal, en Siberia, mucho antes de lo registrado hasta ahora.

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La peste ya circulaba entre comunidades humanas miles de años antes de lo que se pensaba

El análisis de ADN antiguo realizado sobre 42 individuos localizados en cuatro cementerios de la región reveló la presencia del patógeno en 18 de ellos, lo que representa una proporción muy alta para este tipo de investigaciones. Los brotes se produjeron en dos periodos diferentes, entre hace 5.520 y 5.265 años, y entre hace 5.315 y 4.235 años, según los datos publicados. La investigación, llevada a cabo por equipos de varias universidades europeas, adelanta varios siglos la cronología conocida de la enfermedad y aporta nuevas pistas sobre su origen y expansión.

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio tiene que ver con los lazos familiares entre quienes fueron enterrados. El análisis de los restos mostró que pequeños grupos de parientes resultaron afectados por la peste, lo que encaja con una transmisión entre personas. También se identificaron familiares en tumbas distintas, lo que apunta a que no todos murieron en un mismo episodio, sino en distintos momentos separados en el tiempo.

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Este descubrimiento pone en duda la idea de que las grandes epidemias surgieron únicamente con la aparición de la agricultura y los asentamientos estables. Durante mucho tiempo se asumía que solo las sociedades densamente pobladas podían sostener brotes epidémicos prolongados, pero los datos del lago Baikal demuestran que incluso comunidades nómadas y dispersas, como los cazadores-recolectores, también sufrieron la devastación de la peste.

El responsable del sector porcino de Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, que también es propietario de una granja de cerdos en Ivars d'Urgell (Lleida), y el presidente de Asaja Catalunya, Pere Roqué, han cifrado en 24 millones de euros las pérdidas semanales del sector porcino español por la peste porcina africana (PPA). (Europa Press)

Los brotes de peste estudiados afectaron sobre todo a niños

El estudio también ha revelado que la enfermedad afectó especialmente a los niños. En los cementerios estudiados, se observó una concentración inusual de muertes infantiles, sobre todo en el grupo de edad entre ocho y once años. Esta distribución no se repite en otros yacimientos contemporáneos sin evidencias de peste. El análisis de los enterramientos sugiere que algunos familiares murieron en distintos momentos, lo que apunta a cadenas de transmisión sostenidas a lo largo del tiempo.

En cuanto al tipo de peste detectada en Siberia hace más de cinco milenios, las cepas halladas pertenecen a una rama muy antigua de Yersinia pestis, distinta de las variantes históricas y actuales. Estas bacterias carecían de un gen clave para la transmisión por pulgas, propio de la peste bubónica clásica, lo que llevó durante años a pensar que estas primeras formas no podían causar brotes tan graves. Sin embargo, los investigadores detectaron la presencia de otro gen, el ypm, que actúa como un ‘superantígeno’ y puede desencadenar una fuerte respuesta inflamatoria, especialmente en niños.

Una tumba excavada en las cercanías del lago Baikal, en Siberia, contiene los restos de tres personas pertenecientes a una comunidad de cazadores-recolectores que fueron enterradas hace aproximadamente 5.500 años. Vladimiri Bazaliiskii/Handout vía REUTERS
Una tumba excavada en las cercanías del lago Baikal, en Siberia, contiene los restos de tres personas pertenecientes a una comunidad de cazadores-recolectores que fueron enterradas hace aproximadamente 5.500 años. Vladimiri Bazaliiskii/Handout vía REUTERS

Las cepas antiguas mantenían además otros factores de virulencia, lo que refuerza la idea de que podían resultar tan mortales como las versiones más conocidas de la enfermedad, aunque por mecanismos diferentes. Se plantea la posibilidad de que esa peligrosidad hiciera que estas variantes desaparecieran porque dificultaban la transmisión al reducir la supervivencia de los infectados.

Los resultados de Siberia refuerzan la hipótesis de que la peste se originó en Asia central o septentrional. Hasta el momento, las evidencias más antiguas procedían de Europa, con una antigüedad de unos 5.300 años. El análisis genético indica que la separación entre Yersinia pestis y su pariente más cercano pudo producirse entre hace 5.700 y 9.800 años, lo que sitúa el origen de esta enfermedad en territorio asiático.

Este trabajo también aporta información sobre uno de los primeros saltos conocidos de un patógeno animal a los seres humanos. La peste es una zoonosis cuyo reservorio principal son los roedores, y ha dado el salto a humanos en distintas ocasiones con resultados devastadores. Los autores del estudio destacan que analizar estos episodios antiguos ayuda a entender mejor cómo evolucionan los patógenos y por qué algunos se vuelven tan letales. Los cazadores-recolectores del lago Baikal muestran que el riesgo de las enfermedades zoonóticas existía mucho antes de la sociedad masificada.

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