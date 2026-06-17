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Madrid envía cartas al resto de comunidades autónomas para firmar convenios que garanticen el abono joven de los estudiantes después de exigir el empadronamiento para conseguirlos

La propuesta llega después de que el Gobierno regional haya cambiado el sistema de obtención de estos abonos de transportes

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La Comunidad de Madrid ha ofrecido por carta a todas las Comunidades Autónomas la posibilidad de suscribir convenios para que los estudiantes puedan acceder a la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP) aunque no estén empadronados en la región, como exige desde el lunes el Gobierno autonómico.

El gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), Pablo Rodríguez Sardinero, ha enviado un comunicado a todas las comunidades y ciudades autónomas ofreciendo esta posibilidad, después de que la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, adelantara el lunes que se promoverán nuevos convenios con otras comunidades autónomas para que los estudiantes y universitarios que residan fuera de la región puedan acogerse al bono transporte sin pasar por el registro del padrón.

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Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, anuncia convenios con el resto de comunidades autónomas para que los estudiantes y universitarios puedan acogerse al abono transporte sin pasar por el padrón

Ahora bien, quedan fuera los residentes que, por motivos de distinta índole no han dado este paso, como los que provienen de Baleares y Canarias y perderían el descuento del 75% en vuelos que les permiten volver a sus casas; los migrantes que no tienen la posibilidad de acceder a este trámite administrativo porque sus caseros no permiten que se empadronen en las viviendas; y los trabajadores de otras comunidades autónomas que se desplazan para trabajar de forma diaria.

De ahora en adelante, para acreditar la residencia, será necesario presentar un certificado de empadronamiento o autorizar su consulta. La Consejería de Transportes remarca que esta medida no supone una novedad, sino que cumple lo dispuesto por la Ley del Consorcio Regional de Transportes, que reserva las bonificaciones financiadas con fondos públicos a los residentes de Madrid o de comunidades con convenio.

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Madrid propone un convenio como el de Castilla-La Mancha

Rodríguez invita en la misiva a firmar convenios con la Comunidad que permitan extender el acceso a los abonos personales subvencionados, especialmente entre los jóvenes estudiantes y universitarios, y beneficiarse así de las condiciones tarifarias bonificadas.

Estos convenios que irían en la línea del que ya existe con Castilla-La Mancha y con Castilla y León para que los ciudadanos de municipios concretos de las provincias limítrofes que se desplazan habitualmente a Madrid por motivos de estudio, trabajo o circunstancias familiares puedan beneficiarse del sistema tarifario madrileño.

En la carta, el gerente del CRTM subraya que estos convenios se fundamentan en un principio de cooperación y corresponsabilidad financiera entre administraciones y plantea, con carácter prioritario, facilitar el acceso de los jóvenes al abono transporte en condiciones equiparables a las de los usuarios empadronados en la región.

Asimismo, se ofrece a remitir un borrador de acuerdo con los aspectos jurídicos, económicos y operativos necesarios para su formalización a aquellas administraciones interesadas, han apuntado desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

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