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Las normas del Islam que llevan a la FIFA a impedir que las banderas de Arabia Saudí e Irak toquen el césped en el Mundial 2026

Las interpretaciones del Corán impiden que cualquier elemento donde figure el nombre de Dios entre en contacto con el suelo

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sonríe mientras sostiene la Copa del Mundo frente a un fondo con las banderas de Arabia Saudí e Irak
Banderas de Arabia Saudí e Irak plantean un desafío protocolario debido a inscripciones religiosas

Durante el partido entre Arabia Saudí y Uruguay, las banderas nunca estuvieron en contacto con el césped. Este gesto se ha repetido en el encuentro entre Noruega e Irak. No se trata de una casualidad, sino que responde a una normativa basada en motivos religiosos, legales y culturales. Esta particularidad tiene su origen en el Corán, las normas civiles de los dos países árabes islámicos implicados y las demandas de sus federaciones.

En el ámbito islámico, existen normas que impide que cualquier elemento donde figure el nombre de Dios o la profesión de fe entre en contacto con el suelo o se coloque en una posición considerada inferior, ya que se interpreta como una grave falta de respeto. La bandera de Arabia Saudí muestra en árabe la Shahada —“No hay más dios que Alá y Mahoma es su mensajero. En el caso de Irak, su bandera incorpora en la franja blanca central el Takbir, nombre de la expresión “Allahu Akbar” (“Alá es el más grande”).

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Las federaciones de las dos selecciones trasladaron esta exigencia a la FIFA, y el organismo regulador del Mundial aceptó sus demandas y optó por mantener las banderas elevadas por los trabajadores que normalmente las posan sobre el césped. El domingo, España jugará contra Arabia Saudí. Todo indica que se repetirá esta imagen. Para no mostrar una bandera en el suelo y la otra por encima, el símbolo de sus rivales también se sujeta en alto.

Mundial 2026 - Arabia Saudita 1 - Uruguay 1 - ES

Ley y religión: dos fundamentos inseparables

“Así es; y quien sea reverente con los ritos (símbolos) de Allah... es parte de la piedad de los corazones” [Corán 22:32]. El Corán, en la Sura Al-Hach, establece este principio. Esta referencia ha sido interpretada por los juristas (faqih), quienes consideran que los “símbolos” incluyen cualquier manifestación física del nombre de Dios y los libros sagrados. En el mismo capítulo, señala: “...y quien respete las cosas sagradas de Allah, será mejor para él ante su Señor” [Corán 22:30]. Los faqih lo interpretan como un mandato directo para evitar cualquier trato irrespetuoso a lo sagrado.

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Para el caso concreto del nombre de Alá, el Corán advierte que “a Allah pertenecen los nombres más bellos, invocadle, pues, con ellos y dejad a quienes profanan Sus nombres...” [Corán 7:180]. En la jurisprudencia islámica (Fiqh), la palabra “profanar” abarca no solo el uso indebido en palabras, sino también el maltrato físico de papeles o soportes en los que figure el nombre divino. De esta forma, posar la bandera se considera tanto un trato irrespetuoso a una representación de Allah, como a su nombre.

Esta práctica no solo responde a una convención religiosa, sino que está recogida en la propia legislación saudí. El artículo 3 de la Ley de la Bandera de Arabia Saudita prohíbe explícitamente que toque el suelo, el agua o cualquier superficie inferior. Por este motivo, tampoco se iza nunca a media asta, ni siquiera en periodos de luto oficial o tras la muerte de un rey, como ocurre en otros países. De esta manera, la FIFA ha decidido aceptar las exigencias y mantener el respeto a la religión y tradición.

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