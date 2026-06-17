El Parlamento Europeo aprueba los centros para migrantes en el extranjero ante los gritos de “mandadlos de vuelta” de la extrema derecha

El Parlamento Europeo ha dado luz verde este miércoles al texto que permite la creación de centros de devolución de migrantes en terceros países y agiliza las deportaciones dentro de la Unión Europea. Con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, los eurodiputados avalaron el texto del Reglamento de Retornos, al que España se opuso desde un principio.
Tras la votación, en la Eurocámara resonó el coro de “Send Them back” -Mandadlos de vuelta-, por parte de los eurodiputados de la derecha y la extrema derecha, mientras que el resto de la cámara respondió a estos cánticos con gritos de “Shame on you” -vergüenza-.
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El reglamento permite imitar el modelo italiano, que impulsó en 2024 una iniciativa por la que creó “centros de retorno” en Albania, donde enviar a migrantes deportados -actualmente se encuentra paralizado por decisiones judiciales-. Así, la nueva norma permitirá a los Estados miembro enviar a terceros países con los que los firmen acuerdos a migrantes deportados, salvo que se trate de menores no acompañados.
Según la nueva normativa, los migrantes de terceros países que hayan recibido la orden de retorno estarán obligados a cooperar con las autoridades nacionales, por lo que podrán ser detenidos si consideran que existe riesgo de fuga o si suponen un riesgo para la seguridad. En este caso, la detención deberá ser ordenada por la autoridad judicial y podrá alargarse por 24 meses.
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