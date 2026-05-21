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Kiko Rivera se lleva de su excursión a Cantora las pertenencias que Paquirri dejó en el testamento a Francisco y Cayetano Rivera

Sandra Aladro ha desvelado en ‘El tiempo justo’ que el DJ se habría llevado hasta siete cabezas de toro que pertenecieron a su padre

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Kiko Rivera se lleva de su excursión a Cantora las pertenencias que Paquirri dejó en el testamento a Francisco y Cayetano Rivera (Europa Press / Mediaset España)
Kiko Rivera se lleva de su excursión a Cantora las pertenencias que Paquirri dejó en el testamento a Francisco y Cayetano Rivera (Europa Press / Mediaset España)

Las disputas en torno a Cantora y los objetos personales de Paquirri han vuelto a situar a Kiko Rivera en el centro de la actualidad, después de que Sandra Aladro haya asegurado que el hijo de Isabel Pantoja se ha llevado varios bienes históricos que según el testamento del torero debían pertenecer a los hermanos Rivera. La controversia, lejos de cerrarse, suma un nuevo episodio a una sucesión marcada por el conflicto familiar

Según ha explicado Sandra Aladro en El tiempo justo, Kiko Rivera habría accedido hace unos días a la finca para recoger al menos siete cabezas de toro que formaban parte del legado de Paquirri. Estos objetos, emblemáticos para el mundo taurino y relevantes en el reparto firmado el 27 de septiembre de 1987 tras la muerte del torero, figuran en el testamento como parte de la herencia destinada a Francisco y Cayetano Rivera, así como a la familia Rivera Pérez.

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El episodio reciente añade tensión a una saga familiar que lleva más de 40 años envuelta en controversia por el reparto de la herencia de Paquirri. Sandra Aladro ha recordado en El tiempo justo que, en el testimonio dado por la guardesa de Cantora, Almudena Mateos, en ¡De viernes!, se relató cómo Kiko Rivera y su pareja Lola acudieron inesperadamente a la finca.

Entrevista a Kiko Rivera.

El asalto a Cantora de Kiko Rivera

Los medios han acabado titulando al episodio “el asalto a Cantora”. Tras una discusión, Kiko Rivera accedió a la propiedad y, según el testimonio de la guardesa, rompió tres puertas del garaje para sacar varios vehículos y organizar la carga de los objetos mediante furgonetas colocadas estratégicamente para dificultar la visibilidad del traslado: “Kiko hace que se coloquen unas furgonetas pegadas a la salida de la casa para que se carguen sin que se vea lo que se está cargando”, explica Aladro.

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El detalle más relevante revelado por Sandra Aladro en El tiempo justo es que entre los objetos que Kiko Rivera se habría llevado figuran siete cabezas de toro, todas ellas de especial valor sentimental, ya que corresponden a faenas señaladas de la trayectoria de Paquirri.

Lo que Kiko Rivera se ha llevado de Cantora

Una de estas cabezas, la del toro Buena Suerte, está vinculada al momento en que el torero abrió la puerta grande de Madrid y, según el testamento, fue destinada a la familia Rivera Pérez, es decir, la madre y el tío de Canales Rivera. Sandra Aladro ha señalado que desde el viernes 17 de abril, esta pieza concreta está en posesión de Kiko Rivera. Otro de ellos era en concreto para sus hijos Francisco y Cayetano, ya que se lo dedicó durante una corrida benéfica.

Francisco Rivera Paquirri e Isabel Pantoja en una imagen de archivo (Europa Press)
Francisco Rivera Paquirri e Isabel Pantoja en una imagen de archivo (Europa Press)

Según lo relatado por Sandra Aladro en El tiempo justo, la voluntad de Paquirri fue que sus objetos personales de mayor valor profesional y emocional fueran repartidos entre sus distintos hijos, con especial atención a los hermanos Rivera y la familia Rivera Pérez. El hecho de que todos estos bienes vinculados al testamento, incluyendo las cabezas del salón principal, se encuentren en poder de Kiko Rivera reaviva la polémica que rodea a Cantora desde hace décadas.

La colaboradora ha insistido en que la sustracción se realizó con planificación, destacando la disposición de los vehículos y la discreción con la que se efectuó la retirada de las piezas. Este nuevo incidente agrava la disputa sucesoria entre los descendientes de Paquirri, una cuestión que, como ha reconocido Canales Rivera en el plató, continúa abierta 40 años después del fallecimiento del torero, manteniendo así un conflicto que ha implicado de manera directa tanto a Isabel Pantoja como a los distintos miembros de la familia Rivera.

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