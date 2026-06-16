El hombre italiano de 70 años que ha hecho 12 veces el Camino de Santiago: “No lo hago por fe, yo ni siquiera reservo albergue ni nada”

Un cartel de madera del Camino de Santiago muestra la distancia restante de 2.597 km a Santiago de Compostela, con el icónico símbolo de la concha.

A sus 70 años, Loris Martelli se ha convertido en un caso singular entre los miles de peregrinos que cruzan España cada año. Este italiano de Cesena (en el centro de Italia, en Emilia-Romaña), retirado y con una vida activa como voluntario y escritor en dialecto, suma ya doce Caminos de Santiago, todos distintos y siempre guiado por el deseo de vivir el presente y la aventura, nunca por la fe. En entrevista con Il Resto del Carlino, Martelli revela que no planea sus etapas, no reserva albergue y hace de la improvisación una norma.

“No es la fe lo que me guía y me impulsa a repetir la experiencia. Cada día, como peregrino, te enfrentas al cansancio, aprendes a gestionar tu propio ritmo, a lidiar con la variabilidad de la naturaleza”, explica. Su método consiste en afrontar cada jornada sin expectativas, adaptándose al clima, a la compañía y a los desafíos del camino, desde el frío y la lluvia de los Pirineos hasta el calor de más de 35 °C en las etapas castellanas.

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12 veces recorriendo el Camino de Santiago

La primera vez que Martelli recorrió el Camino de Santiago fue en 2016, en la ruta francesa, acompañado por dos amigos: Davide Martini y Pedro “el Catalán”. La etapa inicial, de 25 kilómetros casi siempre cuesta arriba y bajo condiciones adversas, marcó su manera de entender la ruta: resignación ante lo imprevisible y memoria para los encuentros significativos, como el de una peregrina neozelandesa, madre de cinco hijos, fallecida poco después de su viaje y cuyo recuerdo lo acompaña en cada travesía.

Martelli asegura que nunca ha buscado un sentido religioso en sus viajes. “No lo hago por fe, yo ni siquiera reservo albergue ni nada”, reitera. Para él, el Camino enseña paciencia y la capacidad de aceptar la incertidumbre, aportando lecciones de sencillez. “Experimentas la sencillez y redescubres el valor de las pequeñas cosas: una comida compartida, un lugar para descansar, una conversación con un desconocido”, dice en la entrevista. La convivencia espontánea, el cansancio y la gestión del ritmo personal definen lo que para él significa ser peregrino.

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Una ruta improvisada

La improvisación es el sello distintivo de Martelli. Nunca reserva un sitio para dormir y, cuando es necesario, instala su tienda de campaña bajo campanarios o en plazas, como ocurrió en el Camino del Norte. “Afronto cada etapa sin reservar alojamiento; dormí en una tienda de campaña bajo un campanario”, cuenta. Pese a recorrer distancias de más de 30 kilómetros diarios, nunca ha sufrido lesiones ni ampollas, algo poco habitual entre los caminantes.

Un hito de granito con el icónico símbolo de la concha de vieira azul y amarilla, junto a una flecha, guía a los peregrinos por el Camino de Santiago hacia Santiago de Compostela.

Prefiere el ritmo solitario, pero no rehúye la convivencia en los albergues, donde a menudo prepara carbonara para todos o canta canciones de los años 70 y 80. Ese espíritu abierto le ha valido el apodo de “Romagnoli, bella gente” entre los peregrinos, que lo recuerdan por su generosidad y simpatía en las reuniones de fin de jornada.

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La gastronomía del Camino de Santiago

Además del esfuerzo físico, el Camino de Santiago ha significado para Martelli un viaje culinario y humano. Disfruta de las tapas de Navarra, los vinos de Rioja, el pulpo gallego y los platos tradicionales de Castilla y León. Cada etapa representa una oportunidad para conocer nuevas personas y compartir relatos que, aunque fugaces, dejan huella en su memoria.

Para Martelli, el Camino es “una metáfora de la vida misma: hay momentos de entusiasmo y otros de dificultad, ascensos desafiantes y tramos más fáciles, pero cada paso contribuye a la capacidad de estar con uno mismo, respetando y acogiendo a los demás”, reflexiona en Il Resto del Carlino. Lo suyo no es un récord oficial, pero sí una suma de aprendizajes, recuerdos y amistades tan efímeras como intensas, en una ruta que nunca termina siendo igual dos veces.

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