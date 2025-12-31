España

La Guardia Civil da varios consejos para usar la pirotecnia de manera segura durante este fin de año: “Evita lugares concurridos”

Las autoridades ofrecen recomendaciones básicas para evitar accidentes durante las fiestas

Recomendaciones pirotecnia (TikTok/@guardiacivil)
Recomendaciones pirotecnia (TikTok/@guardiacivil)

El uso de pirotecnia es bastante habitual en celebraciones, fiestas populares, y sobre todo, en estas fechas tan señaladas. Sin embargo, cada año se registran accidentes que podrían haberse evitado siguiendo unas normas básicas de seguridad.

Por esto, la Guardia Civil ha difundido a través de sus redes sociales un vídeo con una serie de recomendaciones dirigidas a la ciudadanía. El vídeo tiene como objetivo llegar de forma cercana y práctica tanto a adultos como a menores.

El mensaje es claro: la mayoría de incidentes y lesiones relacionados con los fuegos artificiales no se producen por fallos del producto, sino por un uso incorrecto, imprudente o en lugares inadecuados.

Compra responsable

La primera recomendación de las autoridades es adquirir la pirotécnica en establecimientos autorizados. “Huye de comprar pirotecnia en puestos improvisados callejeros que no te dan ninguna garantía de origen”, señalan los agentes.

Además, se aconseja desconfiar de cualquier artefacto que no tenga instrucciones claras o que presenten signos de manipulación previa. Ahorrarnos unos cuantos euros nunca compensará el peligro que puede conllevar utilizar un material no certificado u homologado.

La Guardia Civil insiste en no lanzar artificios en zonas donde puedan proyectarse piedras u objetos como grava, ya que estos pueden salir despedidos por los aires y causar daños graves. También recuerda que nunca deben introducirse petardos o cohetes en botellas de cristal, latas o botes, porque esto multiplicará el riesgo de explosión descontrolada. Antes de encender cualquier artificio, es fundamental mantener una amplia distancia, además de avisar a las personas que puedan acercarse accidentalmente.

Regulación legal

Según la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana y el Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería, legalmente los petardos y la pirotecnia deben estar regulados.

La ley distingue tres tipos de categorías: el nivel más bajo es el F1, con muy baja peligrosidad (bombetas infantiles, bengalas pequeñas) y una prohibición a menores de 12 años. El F2 tiene baja peligrosidad y bajo nivel de ruido (truenos medianos, cohetes de tamaño moderado); en este caso, se prohibirá a los menores de 16 años. Por último, la categoría F3 es la más restrictiva, con una peligrosidad media, efectos más potentes y solo se permite a los mayores de 18.

No obstante, a pesar de las restricciones, el uso de estos artificios quedará bajo gestión municipal. Por ello, muchos ayuntamientos prohíben directamente el uso de pirotecnia en la vía pública, salvo por autorización.

Agentes de la Policía Nacional en la partida de Fontcalent (Alicante) después de la explosión en una fábrica de pirotecnia. (Policía Nacional)

El mensaje final de la Guardia Civil es directo: la pirotecnia puede ser un elemento festivo, pero solo si se utiliza con responsabilidad. Respetar las normas básicas de seguridad no solo protege a quien la usa, sino también a quienes se encuentran alrededor.

El nuevo despliegue de la

El error banal que haces

María Patiño y Kiko Matamoros

La Fiscalía solicita al Tribunal

Comprueba los resultados del sorteo
El nuevo despliegue de la

El error banal que haces

