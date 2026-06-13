Militares se manifiestan ante el Congreso para pedir subidas de sueldo y ser reconocidos como profesión de riesgo

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha convocado para este sábado una concentración frente al Congreso para pedir al Gobierno y al Ministerio de Defensa mejoras retributivas y que la profesión de militar se reconozca como de riesgo, entre otros reclamos.

En concreto, ATME reivindica una actualización del Reglamento de Retribuciones que "dignifique" los salarios, el reconocimiento de la profesión como de riesgo, la creación de una ley única de carrera militar que ponga fin a la temporalidad y permita la integración real de la tropa y marinería y la reforma de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes para garantizar una participación efectiva de las asociaciones profesionales.

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La asociación militar censura que el incremento del gasto militar, que en 2025 alcanzó el 2% del PIB, no se ha traducido en mejoras ni "avances reales" para el personal, "los que sostienen la institución con su trabajo diario".

DESCONTENTO Y PÉRDIDA CONTINUADA DE EFECTIVOS

Respecto al reconocimiento como profesión de riesgo, una reivindicación histórica de los militares, Defensa inició a principios de este año los trámites para acometerlo, pero ATME reprocha la falta de avances y pide que las asociaciones profesionales tengan una participación más activa en todo el proceso.

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Por todo ello, ATME avisa de que la precariedad, la falta de reconocimiento y la ausencia de un modelo profesional estable provocan "un creciente descontento y una pérdida continuada de efectivos en las Fuerzas Armadas".

Precisamente el informe del Observatorio de la Vida Militar de 2025 denuncia un déficit "crónico" de militares en España, que cifra entre 13.000 y 23.000, constata el "escaso interés" por ascender una vez dentro, debido a los bajos sueldos y los problemas que la movilidad lleva aparejados.

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