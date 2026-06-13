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El PSOE endosa a PP y Vox la polarización que critica el Papa: "Unos crispan y otros nos sentimos insultados"

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La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, considera que la polarización y la descalificación del adversario que el Papa León XIV criticó en su discurso del Congreso es achacable al PP y a Vox, no a las formaciones que apoyan al Gobierno. "Unos crispan y otros nos sentimos insultados", opina.

En su discurso del pasado lunes, el Papa animó a los parlamentarios a "desarmar el lenguaje" porque "la firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación". "La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario", les dijo.

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En una entrevista con el programa 'Parlamento' de Radio Nacional, recogida por Europa Press, Montse Mínguez ha querido remarcar que ese mensaje no es aplicable a todos los partidos: "Hay una diferencia --ha dicho--. Aquí hay unos que crispan y otros que nos sentimos crispados o insultados de alguna manera y al final nos tenemos que defender".

A su juicio, quien insulta, "aporrea" los escaños y "eleva el tono" como política general son los diputados de PP y Vox, que prefieren que haya crispación para no hablar de otros asuntos: "Si no hay ruido, no hay crispación y no hay insulto, el Partido Popular se queda desmontado".

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Por ello, defiende las propuestas para atacar este clima y regular esta situación. En ese sentido, ha recordado la reciente reforma reglamentaria del PSOE para multar con 2.000 euros a los diputados que alteren el orden en el hemiciclo y sean expulsados.

LA PRIORIDAD NACIONAL, DESAUTORIZADA

Montse Mínguez opina que el Papa también ha dejado en evidencia al PP y Vox con sus mensajes a favor de la integración de la inmigración.

"Por mucho que la derecha y la ultraderecha hayan escuchado y aplaudido al Papa, al día siguiente estaban pactando lo de la prioridad nacional en diferentes territorios y están vendiendo los gobiernos autonómicos a esa prioridad nacional que no deja de ser xenofobia, discriminación y levantar muros entre personas --ha explicado--. Lo que no vale es aplaudir y luego hacer totalmente lo contrario".

Para la también secretaria general del Grupo Socialista, el PP y Vox no debieron de "entender" al Papa "porque no les cuadra o porque, como hace siempre la derecha y la ultraderecha, pecan y luego se confiesan y ya está, limpios de pecados".

OVACIÓN LARGA PARA UN "MOMENTO HISTÓRICO"

La dirigente socialista defiende la ovación de siete minutos al Pontífice, alegando que "era un momento histórico" para el Congreso y para el país, y que el mensaje del Papa no era religioso, sino institucional.

Además, minimiza que el Papa volviera a pronunciarse contra el aborto o la eutanasia, ya que es la posición tradicional de la Iglesia. En todo caso, subraya que "evidentemente el Parlamento tiene que legislar y puede hacerlo perfectamente con algunas diferencias con lo que defiende la Iglesia". "Las mayorías sociales las elige el pueblo español y los grupos parlamentarios sacan sus iniciativas adelante", ha apostillado.

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