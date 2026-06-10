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Feijóo felicita a Mañueco por lograr "por tercera vez consecutiva" la presidencia de Castilla y León

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado hoy a Alfonso Fernández Mañueco por lograr "por tercera vez consecutiva" la presidencia de Castilla y León.

"Castilla y León ha elegido un buen presidente", ha escrito el líder 'popular' en su cuenta de la red X, en la que ha incluido un vídeo de las Cortes de Castilla y León con la proclamación de Mañueco como presidente de la región, tras el acuerdo alcanzado con Vox, y en el que se le recibiendo las felicitaciones de los procuradores de su grupo parlamentario.

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La investidura ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado con Carlos Pollán, el líder de Vox en Castilla y León, quien ejercerá de vicepresidente de la Junta. Mañueco aceptó incluir en su programa de Gobierno la "prioridad nacional" cuyo alcance explicó en el discurso de la sesión de investidura.

"Alfonso, enhorabuena por lograr, por tercera vez consecutiva, la confianza de los castellanos y leones", recalca Alberto Núñez Feijóo.

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