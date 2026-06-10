Quién es Candela, la única hija de Julia Otero: cirujana vascular tras seguir los pasos de su padre, casada y con el apellido de su madre por delante

Julia Otero y su hija Candela, médica de profesión (Europa Press / Instagram)

Candela Otero Martínez, que es la única hija de Julia Otero, se ha convertido en cirujana vascular, un paso que la periodista ha revelado al hablar de su recuperación del cáncer de colon y del papel decisivo que su familia ha tenido desde el diagnóstico de 2021. La nueva etapa profesional de la médica llega después de un recorrido de años ligado a la sanidad, a la residencia hospitalaria y a una exposición pública siempre limitada por la defensa de la intimidad familiar.

Candela Otero Martínez se licenció en 2019 en la Universitat Internacional de Catalunya de Barcelona y ha ejercido como residente en el Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona en la especialidad de Angiología y Cirugía Vascular. Julia Otero ha explicado que su hija “ya es cirujana vascular desde hace 15 días”, después de recordar que cuando ella enfermó la joven estaba a un mes de presentarse al examen MIR.

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Otero ha hablado de la trayectoria de su hija durante la entrega de los premios Maga de Magas, en Madrid, donde también ha detallado que sigue sometiéndose a revisiones médicas cada tres meses. La periodista ha situado septiembre como una fecha clave, porque entonces cumplirá cinco años desde el diagnóstico y entrará en la franja en la que determinados cánceres pueden darse por curados.

Julia Otero con su hija Candela (Instagram)

La labor de la hija de Julia Otero

La comunicadora ha descrito ese seguimiento como una fuente constante de “inquietud” y “ansiedad”, aunque ha subrayado que alcanzar ese plazo reduciría el riesgo de recaída hasta equipararlo al de una persona sana. En ese mismo relato ha situado a su entorno más cercano como sostén principal y ha resumido su papel con una frase: “La familia es el gran pilar. Es la que está en primera línea de fuego y la que no te suelta de la mano”.

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Su hija es fruto de su relación con el médico Josep Martínez, con quien la periodista lleva unida más de tres décadas. Según LOC, Sus padres autorizaron que en su DNI se invirtiera el orden de los apellidos, por lo que figura como Otero Martínez. Su trayectoria ha discurrido lejos de los focos desde la infancia. Estudió como una alumna más y apenas ha acompañado a su madre a actos sociales, en línea con la protección de la intimidad que la presentadora ha reivindicado durante años.

Cuando llegó el momento de elegir carrera, optó por la Medicina, una decisión que ilusionó a sus padres. Su vinculación profesional quedó definida en el ámbito sanitario, en paralelo a la trayectoria de su padre, también médico y cuyo último cargo relevante antes de jubilarse en 2022 fue el de director del Servicio de Urgencias Domiciliarias vinculado a Asistencia Sanitaria.

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Un equipo de médicos del Hospital Clínic Barcelona y el Hospital Sant Joan de Déu ha realizado la primera operación en Europa dentro del vientre materno a un feto que tenía el intestino fuera del cuerpo. La intervención tuvo lugar en la semana 28 de gestación y el bebé nació seis semanas después. En la actualidad se alimenta con total normalidad.

La reivindicación de Julia Otero por la sanidad

Durante la pandemia del Covid, Otero mostró públicamente el orgullo que le producía ver a su hija acudir cada día al hospital con tan solo 23 años. En una publicación de Instagram, la periodista escribió: “Mitad sufrimiento, mitad orgullo de mami. Sale cada mañana a pelear como una guerrera con su antifaz”. “Mucho aplauso a las ocho durante la pandemia, pero la sanidad pública se mantiene en pie solamente por una cosa: por los bajos salarios de los médicos. Y no es justo”, ha aprovechado para reivindicar Otero.

La enfermedad de su la periodista marcó otro momento central en su vida personal y profesional. Según ha contado ahora Julia Otero, Candela estaba a un mes del MIR cuando llegó el diagnóstico de cáncer de colon a principios de 2021, una coincidencia temporal que la periodista ha utilizado para medir todo lo ocurrido desde entonces: “Fíjate el tiempo que ha pasado: doce años de formación, seis de carrera, uno de MIR y cinco de especialidad, que hay que pagar mejor a los médicos porque si no se van”.

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La discreta vida de Candela

Más allá de su carrera médica, la información disponible sobre Candela es escasa. Lleva una vida reservada, mantiene sus redes sociales en privado y solo su círculo cercano accede a ese contenido. Uno de los pocos episodios personales que han trascendido, también gracias a las publicaciones de Instagram de su madre, ha sido su boda con su pareja, Pol. La ceremonia se celebró en julio de 2025 en la comarca del Penedès.

La boda de la hija de Julia Otero (Instagram)

Julia Otero dio a conocer el enlace a través de una fotografía en Instagram en la que evitó mostrar con claridad los rostros de los novios. En ese mensaje escribió: “La pareja más hermosa contagió su alegría a todos. Escojo esta imagen porque son irreconocibles sus rostros, ya sabéis cómo defiendo el derecho a la privacidad de los míos”.

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Candela también asumió un papel público puntual durante la enfermedad de su madre. En 2021 recogió en su nombre la Mención de Honor de los Premios Nacionales de Comunicación y definió entonces a la periodista con estas palabras: “Han sido meses complicados, pero a ella le ha servido el premio como recordatorio de que todavía la están esperando en la comunicación. Es una persona muy cariñosa y tolerante. Es un referente en cuanto a libertad, a feminismo... Es una madre espectacular”.