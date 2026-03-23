CCOO alerta de que la "falta de corresponsabilidad en los cuidados" profundiza las brechas de género

El sindicato Comisiones Obreras ha insistido en la urgencia de crear nuevos empleos en el sector de los cuidados para responder al incremento previsto de personas dependientes. Según estimaciones basadas en datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la demanda de estos puestos especializados podría alcanzar unas 1.000.000 de incorporaciones para el año 2030. Esta previsión se enmarca en un llamado más amplio a eliminar los obstáculos que impiden la igualdad real entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y social.

De acuerdo con lo publicado por principales medios de información, Comisiones Obreras (CCOO) advirtió sobre el impacto que la falta de corresponsabilidad en los cuidados tiene en la profundización de las brechas de género en el empleo y en otros aspectos de la vida social. El sindicato emitió esta alerta con motivo de la conmemoración del Día Estatal de la Conciliación y la Corresponsabilidad, celebrado este lunes 23 de marzo, señalando que las diferencias entre hombres y mujeres en el acceso y permanencia en el empleo siguen siendo significativas.

Tal como detalló CCOO y recoge la información difundida por el medio, datos recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que la tasa de empleo de las personas de entre 25 y 49 años presenta amplias diferencias según el número de hijos. Cuando hay un solo hijo o hija, la brecha en la tasa de empleo entre hombres y mujeres alcanza los 16 puntos porcentuales; en familias con dos hijos, la diferencia llega hasta los 20 puntos; y en familias con tres o más hijos se amplía hasta 36 puntos porcentuales, reflejando un fenómeno de penalización laboral relacionado con la maternidad.

El sindicato utilizó estos datos como un ejemplo de las situaciones desfavorables y potencialmente discriminatorias que genera la escasa corresponsabilidad pública, social, empresarial y masculina frente a las tareas de cuidado. Según consignó CCOO, estas desigualdades tienen consecuencias económicas para las mujeres, las colocan en situaciones de precariedad en cuestiones de salud, generan pobreza de tiempo y contribuyen a la persistencia de factores sociales discriminatorios, lo cual repercute en la estructura general de la sociedad y en el funcionamiento democrático.

El informe del sindicato señala que la persistencia de un “imaginario cultural” que asocia a las mujeres con la responsabilidad principal del cuidado familiar contribuye a reforzar situaciones de discriminación indirecta en múltiples ámbitos. Este imaginario, según CCOO, aumenta el riesgo de que ellas sufran distintos tipos de violencia de género, porque sostiene la asignación de roles subordinados y promueve la desvalorización social y económica de los empleos relacionados con el ámbito de los cuidados.

Frente a este escenario, la secretaria confederal de Mujeres e Igualdad del sindicato, Carolina Vidal, detalló la posición de la organización en favor de medidas específicas como los permisos retribuidos, la ampliación y reorganización racional del tiempo de trabajo, y el impulso a servicios públicos de atención accesibles y de calidad. Según reportó el medio en base a declaraciones de Vidal, tanto la profesionalización como la revalorización social y económica de las ocupaciones de cuidado constituyen aspectos centrales dentro de la propuesta del sindicato.

CCOO propone además revisar en profundidad el modelo de contratos a tiempo parcial, en tanto que estos afectan de forma desproporcionada a las mujeres, lo que, de acuerdo a lo planteado por el sindicato, repercute de manera negativa en sus salarios y condiciones de vida. Sobre este punto, Vidal subrayó la importancia de incluir la reforma del tiempo parcial en las negociaciones del próximo Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (VI AENC) y en el desarrollo de las medidas incluidas en el Pacto de Cuidados.

En línea con lo anterior, el sindicato ha reiterado el llamado a fortalecer los servicios públicos y a abordar estos retos desde el Diálogo Social y la negociación colectiva, con un enfoque estratégico que implique a los poderes públicos, la sociedad, las empresas y los hombres en general. Además, refirió la necesidad de avanzar hacia una mayor equidad y mejorar la calidad de vida de todos los grupos sociales, haciendo hincapié en la importancia de responder de manera efectiva al aumento de la demanda de cuidados en los próximos años.

La propuesta contempla también políticas de apoyo a la creación de empleo en el sector, con la expectativa de que este impulso no solo alivie la sobrecarga de responsabilidades sobre las mujeres, sino que contribuya a la equidad económica y social y a la transformación de los patrones culturales que perpetúan la desigualdad de género. El sindicato considera, según informó el medio, que abordar la corresponsabilidad en los cuidados es un paso necesario para enfrentar las brechas de género por su impacto en el bienestar económico, la participación laboral y las condiciones de vida de las mujeres y, por extensión, del conjunto de la sociedad.