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Cortes de tráfico en Barcelona este miércoles por la visita del papa León XIV: el Raval y la Sagrada Familia concentran las mayores restricciones

Algunas limitaciones de movilidad en la ciudad se mantendrán hasta el 11 de junio tras la salida del pontífice

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La Sagrada Familia, en una imagen de archivo. (REUTERS/Guillermo Martinez)
La Sagrada Familia, en una imagen de archivo. (REUTERS/Guillermo Martinez)

La visita del papa León XIV a Barcelona, prevista entre el 9 y el 10 de junio, ha activado un amplio dispositivo de movilidad que afectará de forma significativa a la circulación en la ciudad. El operativo incluye cortes de tráfico, desvíos de numerosas líneas de autobús y estaciones de metro sin servicio en algunos puntos, con afectaciones que se prolongarán incluso tras la salida del pontífice debido a las tareas de desmantelamiento.

El miércoles 10 de junio será la jornada más compleja del operativo, con la mayor concentración de actos y restricciones. La agenda del papa León XIV se repartirá entre el Centro Penitenciario Brians 1 (Sant Esteve Sesrovires), una oración y comida en la Abadía de Montserrat, un encuentro en la iglesia de Sant Agustí (barrio del Raval) y la misa por el centenario de la muerte de Antoni Gaudí con la bendición de la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia.

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Cortes y restricciones de tráfico

Hasta el 11 de junio se aplicarán cortes totales de tráfico y estacionamiento en el entorno de la Catedral de Barcelona y el Palacio Episcopal. Durante este periodo quedarán bloqueados los accesos a aparcamientos y los vecinos solo podrán utilizar sus vehículos en caso de emergencia. La prohibición también afecta al estacionamiento de motos, ciclomotores y bicicletas en la avenida de la Catedral y en las plazas Nova y Antoni Maura.

Durante la mañana del miércoles, las autoridades han advertido de posibles cortes puntuales al paso de la comitiva papal en el desplazamiento al Centro Penitenciario Brians 1, con un dispositivo de seguridad que incluirá circulación encapsulada. Posteriormente, el pontífice se trasladará a la Abadía de Montserrat, donde el acceso quedará limitado a transporte público o autocares especiales.

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Infografía detallando la agenda de la visita del Papa León XIV a Barcelona en 2026, con un dibujo del Papa saludando frente a la Sagrada Familia.
El papa León XIV visitará Barcelona el 9 y 10 de junio de 2026 para una agenda que incluye actos litúrgicos, encuentros sociales e inauguración de la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por la tarde, el grueso de las actividades se concentrará en el centro de Barcelona, con importantes cortes de tráfico en el entorno del Raval, especialmente en la iglesia de Sant Agustí. Las calles del entorno y la plaza de la Gardunya permanecerán cerradas, con controles de acceso restringidos a vecinos, participantes y prensa, además de regulación de peatones en momentos de máxima afluencia.

Asimismo, quedará prohibido circular y aparcar en la calle del Hospital (entre la Rambla y la rambla del Raval), la plaza de la Gardunya, la plaza de Sant Agustí, la calle de Jerusalem hasta la calle del Hospital y la calle Arc de Sant Agustí, entre Hospital y Sant Pau.

La zona más afectada será el entorno de la Sagrada Familia, en el distrito del Eixample, durante la tarde del miércoles 10 de junio, coincidiendo con la misa del centenario de la muerte de Antoni Gaudí y la bendición de la Torre de Jesucristo.

Los cortes afectarán a vías principales como la Diagonal (entre Cinc d’Oros y Bruc), Rosselló (de Pau Claris a Lepant) y numerosas calles del entorno del recorrido papal, entre ellas Pau Claris, Llúria, Bruc, Girona, Bailèn, paseo de Sant Joan y Roger de Flor, en el tramo comprendido entre Còrsega y Rosselló. La prohibición de estacionamiento se extenderá además de forma más amplia en el eje comprendido entre Còrsega y València.

Transporte público y movilidad

Durante la visita del pontífice, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) reforzará el servicio de metro y autobús entre un 30% y un 50% en las zonas donde se celebren los principales actos, con el objetivo de hacer frente al incremento de desplazamientos.

El papa León XIV alerta en el centro CEDIA 24 horas de Cáritas de que “los cristianos se dejan contagiar por ideologías mundanas”, pero ha subrayado que “la limosna no es beneficencia”.

En el entorno de Sant Agustí, en el barrio del Raval, las restricciones afectarán a varias líneas de autobús, con desvíos y cambios en las rutas 59 y 120 debido a los cortes en la calle del Hospital, el Arc de Sant Agustí y la plaza de la Gardunya. Mientras que en la Sagrada Familia, el dispositivo provocará alteraciones en numerosas líneas (D50, H8, H10, V17, V19, V21, 6, 19, 33, 34, 39, 47 y 114), además de las rutas Roja y Azul del Barcelona Bus Turístic.

En cuanto al metro, las líneas L2 y L5 no realizarán parada en la estación de Sagrada Familia durante el 10 de junio, aunque el resto del recorrido funcionará con normalidad. En la línea 4, la estación de Verdaguer operará con restricciones en los momentos de mayor afluencia, limitándose en ese caso la salida de pasajeros. El enlace entre las líneas L4 y L5 en esta estación permanecerá cerrado por obras.

Desde TMB se recomienda priorizar el transporte público, especialmente el metro, para acceder a las zonas afectadas y evitar el vehículo privado. Para llegar al entorno de la Sagrada Familia, se aconseja utilizar las estaciones alternativas de Verdaguer o Sant Pau Dos de Maig, por la visita del pontífice.

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