Una estudiante universitaria española denuncia haber sido víctima de una violación grupal en Italia

Vista general del Tribunal de Justicia de Milán, Italia. (REUTERS/Claudia Greco)

Una estudiante universitaria española de 20 años, que cursa un programa Erasmus en Milán (Italia), ha denunciado haber sufrido una violación grupal durante la noche del pasado 22 de mayo, según ha informado la agencia de noticias Ansa.

Los hechos habrían ocurrido después de que la joven asistiera a una discoteca ubicada a las afueras de la ciudad. Por el momento, la Fiscalía de Milán y la Brigada Móvil de la policía están llevando a cabo una investigación para identificar a los posibles responsables.

PUBLICIDAD

Según la denuncia de la estudiante universitaria, señala la agencia Ansa, dentro de la discoteca cuatro o cinco hombres se acercaron a la joven y, más tarde, ya fuera del lugar, la habrían llevado a una calle apartada y luego a un automóvil, donde fue víctima de una agresión sexual grupal.

Tras los hechos y, en estado de shock, la mujer, acompañada por una amiga, acudió a la clínica Mangiagalli de Milán, especializada en estos casos, donde la atendieron y confirmaron el abuso. Horas después, la joven presentó una denuncia ante la policía.

PUBLICIDAD

(Wikimedia Commons)

La joven ha regresado a España

Los agentes, según la información de Ansa, activaron de inmediato el protocolo de emergencia conocido como “código rojo” y se abrió una investigación bajo la supervisión del equipo especializado en delitos sexuales dirigido por la fiscal Letizia Mannella, si bien por el momento no hay detenidos. La joven prestó declaración para ayudar a reconstruir lo sucedido y aportó detalles relevantes sobre los agresores.

Tras los hechos, la estudiante ha regresado a España para reunirse con su familia, mientras las autoridades italianas continúan trabajando para identificar a los responsables.

PUBLICIDAD