España

Piden hasta 20 años de cárcel a los ocho acusados por la violación grupal a una joven en Magaluf: grabaron y difundieron los hechos

La víctima de la presunta agresión sexual, ocurrida en agosto de 2023, estaba inconsciente

Imagen de archivo de una
Imagen de archivo de una manifestación feminista. (Europa Press)

El lunes de la semana que viene, 9 de marzo, comienza el juicio contra los ocho hombres acusados de agredir sexualmente en grupo a una joven turista de origen británico que se encontraba inconsciente en un hotel de Magaluf, en Calvià (Mallorca). Los hechos, ocurridos en el año 2023, fueron grabados y difundidos a través de una aplicación que permite que las imágenes se autodestruyan a los segundos.

Según defiende la Fiscalía, el suceso se produjo el 14 de agosto de 2023. Seis de los acusados se dirigieron junto a la joven británica —que se encontraba en un estado de semiinconsciencia por el consumo elevado de alcohol— a la habitación de hotel en la que se hospedaba el séptimo de los procesados, que ya estaba en compañía del octavo.

Allí, según relató la joven cuando denunció los abusos a su regreso al Reino Unido y pudo observarse en las imágenes grabadas, los acusados habrían agredido sexualmente a la víctima, mientras proferían insultos y expresiones denigrantes contra ella.

Coche de la Policía Nacional.
Coche de la Policía Nacional. (Europa Press)

Tras la denuncia, entre los días 15 y 18 de agosto se dictó prisión provisional para los ocho presuntos autores de la violación grupal, siete de los cuales son de origen francés y otro, suizo. Desde entonces, los acusados permanecen en el centro penitenciario a la espera del juicio, que tendrá lugar la semana que viene. Según la agencia EFE, está previsto que se celebre los días 9, 11, 12 y 13 de marzo.

Los acusados grabaron y difundieron la presunta violación

Según el escrito de la Fiscalía, aprovechando su estado de semiinconsciencia —en un momento llegó a quedarse totalmente inconsciente—, los acusados desnudaron y agredieron sexualmente a la víctima pese a saber que no contaban con su consentimiento.

La turista británica, según el ministerio público, sufrió tocamientos, tratos vejatorios, actitudes burlescas, penetraciones orales e introducción de partes del cuerpo en sus genitales. Durante los hechos, los detenidos habrían insultados y proferido expresiones denigrantes contra ella.

Un furgón de la Policía
Un furgón de la Policía Nacional llega a la Audiencia Provincial de Baleares, a 17 de enero de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). (Isaac Buj/Europa Press)

Todo esto quedó registrado en vídeo, ya que los propios presuntos agresores grabaron con sus teléfonos móviles los hechos. Estas imágenes fueron compartidas a través de una red social.

La víctima, a consecuencia de lo sucedido, habría sufrido dos hematomas en el brazo izquierdo y un pequeño corte en la parte del pecho. Estas heridas, sin embargo, según la Fiscalía, no precisaron de asistencia médica.

La Fiscalía pide 151 años de prisión

La acusación reclama un total de 151 años de prisión para los ocho acusados (entre 18 y 20 años para cada uno de ellos), así como una indemnización de 100.000 euros para la víctima. Los procesados se sentarán en el banquillo de la Sección Segunda de la Audiencia de Baleares por presuntos delitos de agresión sexual, contra la intimidad por la grabación y difusión de los vídeos y de maltrato.

Cada dos horas hay una violación en España: 2023 fue el año con más delitos contra la libertad sexual de la serie histórica.

Uno de los acusados se enfrenta a una petición de 20 años de cárcel por delitos de agresión sexual y contra la intimidad. También una multa de 1.200 euros por un delito de maltrato de obra —agresión física de una persona sin causarle lesiones que requieran asistencia médica—.

A otros cuatro la Fiscalía los señala como responsables agresión sexual, un delito contra la intimidad y maltrato de obra. Por ello, se solicita 19 años de cárcel y multas de 15.600 euros.

El sexto acusado se enfrenta a 19 años de prisión por agresión sexual y contra la intimidad, mientras que los dos restantes a 18 por los mismos delitos, así como una multa de 14.400 euros.

