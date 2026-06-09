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La desgarradora carta de Miguel Ángel Muñoz tras la muerte de su madre, Cristina Blanco: “Nos costaba verte con la empatía que se debe tener a una enferma”

El actor ha publicado en sus redes sociales una emocionante despedida para su madre tras su fallecimiento

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La desgarradora carta de Miguel Ángel Muñoz tras la muerte de su madre, Cristina Blanco (Instagram)
La desgarradora carta de Miguel Ángel Muñoz tras la muerte de su madre, Cristina Blanco (Instagram)

La muerte de Manuela Blanco Cantero, conocida públicamente como Cristina Blanco, ha llevado a su hijo, el reconocido actor Miguel Ángel Muñoz, a publicar una carta de despedida en redes sociales en la que ha recordado la vida de su madre y ha hablado del trastorno mental que, según explicó, le diagnosticaron tarde: “Has vivido desde muy joven con un trastorno mental que fue diagnosticado demasiado tarde”.

La revista Semana informó este martes 9 de junio del fallecimiento de Cristina Blanco a los 61 años y señaló que la causa habría sido un infarto sufrido en la residencia en la que vivía desde que le amputaron la pierna en Majadahonda, a las afueras de Madrid. La familia ya habría velado el cuerpo en un tanatorio según el citado medio.

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En su mensaje público, Miguel Ángel Muñoz describie la personalidad de su madre y el vínculo que los unía: “Querida mamá: has sido una mujer valiente, carismática con muchísimo carácter tremendamente pasional”, ha escrito. El actor también atribuye a capacidades fuera de lo común lo que ella proyectaba hacia el exterior: “Nunca te lo he dicho a ti pero siempre he pensado que tu intuición tan asombrosa se debía a que eras superdotada”, afirma.

La desgarradora carta de Miguel Ángel Muñoz tras la muerte de su madre, Cristina Blanco (Instagram)
La desgarradora carta de Miguel Ángel Muñoz tras la muerte de su madre, Cristina Blanco (Instagram)

La carta de Miguel Ángel Muñoz a su madre

En otro tramo de la carta, el intérprete sitúa la enfermedad en el centro de su explicación sobre los años más difíciles: “Era tan complejo de entender para ti y de apreciar para los demás por enormes capacidades y habilidades sociales, que incluso en nuestro círculo más íntimo nos olvidábamos a diario de la enfermedad”, contó. Muñoz añade que esa dinámica les afectó incluso en la convivencia más cercana. “Muchas veces nos costaba verte con la empatía suficiente que se le debe tener a una persona enferma”, escribió.

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El texto, acompañado por imágenes de distintas etapas de su vida, desde su niñez a sus logros adultos, cierra con un agradecimiento dirigido a su madre y una referencia a sus hermanos: “Gracias por haberme dado la vida, por quererme tanto. Aunque ese inmenso amor fuera a tu manera y muchas veces yo no te lo pudiera expresar por nuestra biografía emocional, siempre he sentido que tanto yo como mis hermanos hemos sido lo más importante para ti”.

Miguel Ángel Muñoz con su madre, Cristina Blanco (Instagram)
Miguel Ángel Muñoz con su madre, Cristina Blanco (Instagram)

La trayectoria de Cristina Blanco

Cristina Blanco se hizo conocida en televisión por su papel de futuróloga en programas de mañana y tarde, asesorando a figuras populares como Rocío Carrasco. Participó en espacios como Día a día y Con T de tarde, donde consolidó su imagen entre las videntes más reconocidas del ambiente mediático. Su presencia era habitual y mantenía relación con personalidades como las Campos.

Su carrera pública cambió de manera abrupta cuando enfrentó problemas legales y de salud mental. Fue condenada a 16 meses de prisión tras el robo de unas tarjetas de crédito en un hotel de Málaga. Ese periodo coincidió con su divorcio y un ingreso en la Clínica López Ibor, donde recibió un diagnóstico de trastorno bipolar. Alejada de la televisión, trabajó como dependienta en unos grandes almacenes en el sur de Madrid.

Infobae entrevista Miguel Ángel Muñoz, que dirige y protagoniza el documental 'La última vuelta', que se presenta en el Festival de Málaga.

Entre 1998 y 2000, junto a su entonces marido, adoptó a dos niños: Gabriella y Mabila. Su hijo, el actor Miguel Ángel Muñoz, siempre mantuvo discreción sobre la situación de su madre, agradeciendo que ella eligiera mantenerse en un segundo plano para protegerlo: “Se hizo prácticamente invisible, para que a mí no me tuviesen que hacer este tipo de preguntas y eso lo agradeceré siempre”.

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