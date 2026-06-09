CCOO protesta ante Hacienda por un salario mínimo de 1.500 euros netos entre el personal de la AGE: estas son sus reivindicaciones

Foto de archivo de una protesta de CCOO en Madrid (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha convocado a las 12:30 horas de este martes una concentración frente al Ministerio de Hacienda para reclamar el establecimiento de un salario mínimo de 1.500 euros netos mensuales entre los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE), una reivindicación que vincula a la pérdida de poder adquisitivo y al deterioro de los servicios públicos.

Los trabajadores de este sector público se concentrarán este martes frente a la sede de Hacienda con el objetivo de exigir retribuciones “dignas” y garantizar la eficiencia de unos servicios públicos esenciales que, a día de hoy, “se encuentran bajo mínimos”, según indicó el sindicato en un comunicado.

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Para CCOO, la crisis provocada por “la especulación con la vivienda y el incremento de gastos derivados del conflicto por el control de los recursos”, hace que los empleados públicos de la AGE “sean cada vez más pobres”.

El conjunto de las categorías de personal laboral y funcionario de la AGE sufre esta situación, señalan, aunque los más afectados son las categorías de menores ingresos. En este sentido, denuncian que cerca de 30.000 empleados, un 15% de la plantilla, tienen un sueldo cercano al salario mínimo interprofesional (SMI), situado actualmente en 1.221 euros mensuales por catorce pagas.

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CCOO pide un aumento de salario para trabajadores de la AGE

El sindicato denuncia que la pérdida de poder adquisitivo de los salarios no solamente representa un rápido empeoramiento de las condiciones de vida de los empleados públicos. Son también un factor que condiciona la prestación y eficiencia de los servicios públicos a la ciudadanía que ofrece la AGE.

La organización apunta a que el conjunto de las categorías de personal laboral y personal funcionario de la AGE sufre esta situación, aunque esta es “más dramática” en las categorías de menores ingresos.

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CCOO también considera que las bajas retribuciones del personal de la AGE están provocando un “impacto directo” sobre los servicios públicos. Señalan que esto viene demostrado con los datos de los procesos selectivos convocados por el Estado, donde aproximadamente el 30% de las plazas quedan vacantes al conocer la localidad de destino.

“Con ingresos netos de 1.200 euros no hay muchas opciones para hacer frente a cambios de domicilio”, apuntan desde la organización.

Según el sindicato, en el caso de la promoción interna, este porcentaje asciende a un 60% de plazas que quedan libres por la misma razón.

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El sindicato reclama financiación para el V Convenio Único del sector

En un segundo bloque de reivindicaciones, CCOO sostiene que la ausencia de financiación para desarrollar el V Convenio Único que afecta al personal laboral, la falta de carrera profesional y la no implantación del teletrabajo con criterios homogéneos impiden retener y captar talento en el sector. “Trabajar en la AGE no resulta atractivo”, señala el sindicado en su nota.

Por ello, además de mejoras organizativas en la gestión, el sindicato exige que el personal de la AGE tenga un reconocimiento salarial mínimo de 1.500 euros netos mensuales y acorde al servicio público que presta.

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