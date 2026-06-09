España

CCOO protesta ante Hacienda por un salario mínimo de 1.500 euros netos entre el personal de la AGE: estas son sus reivindicaciones

El sindicato exige retribuciones “dignas” para el sector y garantizar la eficiencia de unos servicios públicos que “se encuentran bajo mínimos”

Guardar
Google icon
Foto de archivo de una protesta de CCOO en Madrid (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Foto de archivo de una protesta de CCOO en Madrid (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha convocado a las 12:30 horas de este martes una concentración frente al Ministerio de Hacienda para reclamar el establecimiento de un salario mínimo de 1.500 euros netos mensuales entre los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE), una reivindicación que vincula a la pérdida de poder adquisitivo y al deterioro de los servicios públicos.

Los trabajadores de este sector público se concentrarán este martes frente a la sede de Hacienda con el objetivo de exigir retribuciones “dignas” y garantizar la eficiencia de unos servicios públicos esenciales que, a día de hoy, “se encuentran bajo mínimos”, según indicó el sindicato en un comunicado.

PUBLICIDAD

Para CCOO, la crisis provocada por “la especulación con la vivienda y el incremento de gastos derivados del conflicto por el control de los recursos”, hace que los empleados públicos de la AGE “sean cada vez más pobres”.

El conjunto de las categorías de personal laboral y funcionario de la AGE sufre esta situación, señalan, aunque los más afectados son las categorías de menores ingresos. En este sentido, denuncian que cerca de 30.000 empleados, un 15% de la plantilla, tienen un sueldo cercano al salario mínimo interprofesional (SMI), situado actualmente en 1.221 euros mensuales por catorce pagas.

PUBLICIDAD

CCOO pide un aumento de salario para trabajadores de la AGE

El sindicato denuncia que la pérdida de poder adquisitivo de los salarios no solamente representa un rápido empeoramiento de las condiciones de vida de los empleados públicos. Son también un factor que condiciona la prestación y eficiencia de los servicios públicos a la ciudadanía que ofrece la AGE.

La organización apunta a que el conjunto de las categorías de personal laboral y personal funcionario de la AGE sufre esta situación, aunque esta es “más dramática” en las categorías de menores ingresos.

Imagen FUEH2PMFFNBQDL36BEVFBAYAZY

CCOO también considera que las bajas retribuciones del personal de la AGE están provocando un “impacto directo” sobre los servicios públicos. Señalan que esto viene demostrado con los datos de los procesos selectivos convocados por el Estado, donde aproximadamente el 30% de las plazas quedan vacantes al conocer la localidad de destino.

“Con ingresos netos de 1.200 euros no hay muchas opciones para hacer frente a cambios de domicilio”, apuntan desde la organización.

Según el sindicato, en el caso de la promoción interna, este porcentaje asciende a un 60% de plazas que quedan libres por la misma razón.

El sindicato reclama financiación para el V Convenio Único del sector

En un segundo bloque de reivindicaciones, CCOO sostiene que la ausencia de financiación para desarrollar el V Convenio Único que afecta al personal laboral, la falta de carrera profesional y la no implantación del teletrabajo con criterios homogéneos impiden retener y captar talento en el sector. “Trabajar en la AGE no resulta atractivo”, señala el sindicado en su nota.

Por ello, además de mejoras organizativas en la gestión, el sindicato exige que el personal de la AGE tenga un reconocimiento salarial mínimo de 1.500 euros netos mensuales y acorde al servicio público que presta.

Temas Relacionados

Sindicatos EspañaFuncionarios EspañaHacienda EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alicia M. Walker, socióloga: “No te sientes atraído por la persona, sino por un patrón y una idea de alguien”

Las primeras experiencias han moldeado expectativas sobre cercanía, confianza y conflicto, lo que lleva a algunas personas a buscar parejas difíciles de complacer o emocionalmente distantes

Alicia M. Walker, socióloga: “No te sientes atraído por la persona, sino por un patrón y una idea de alguien”

Visita del papa León XIV a España, en directo | Florentino Pérez y Garamendi acuden a la Nunciatura para ver al pontífice antes de su vuelo a Barcelona

Seguimos al pontífice en su cuarto día en nuestro país tras su jornada más intensa este lunes, que terminó con un baño de masas en el Bernabéu

Visita del papa León XIV a España, en directo | Florentino Pérez y Garamendi acuden a la Nunciatura para ver al pontífice antes de su vuelo a Barcelona

Si fuiste becario y no cotizaste, ahora puedes recuperar hasta cinco años para la jubilación

La medida afecta a alumnos universitarios, estudiantes de FP y participantes en programas de investigación que quedaron fuera del sistema

Si fuiste becario y no cotizaste, ahora puedes recuperar hasta cinco años para la jubilación

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de junio

Así amanecieron los precios de los carburantes en seis de las ciudades más importantes de España

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de junio

El papa León XIV hablará catalán en Barcelona, pero ya estaba previsto antes de que se lo pidiese Míriam Nogueras: “La pau sigui amb vosaltres”

El Sumo Pontífice llegará a la Ciudad Condal este martes al mediodía y realizará, entre otros, una misa en la Sagrada Familia y una vigilia de oración en el Estadio Olímpico

El papa León XIV hablará catalán en Barcelona, pero ya estaba previsto antes de que se lo pidiese Míriam Nogueras: “La pau sigui amb vosaltres”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El pulso por el control que habría terminado con el caza europeo: la experiencia francesa ante el equilibrio de poderes

El pulso por el control que habría terminado con el caza europeo: la experiencia francesa ante el equilibrio de poderes

El mercado se rebela contra la regulación de precios: la oferta de alquiler cae tanto en Barcelona que cada anuncio recibe ya 462 contactos

La DGT introduce los conos conectados como nueva herramienta para la seguridad vial

El papa pide proteger y acoger al migrante, mientras Europa levanta muros y facilita la expulsión

Alemania y Francia rompen su alianza para desarrollar el avión de combate europeo valorado en 100.000 millones de euros

ECONOMÍA

Si fuiste becario y no cotizaste, ahora puedes recuperar hasta cinco años para la jubilación

Si fuiste becario y no cotizaste, ahora puedes recuperar hasta cinco años para la jubilación

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de junio

El mercado se rebela contra la regulación de precios: la oferta de alquiler cae tanto en Barcelona que cada anuncio recibe ya 462 contactos

La vivienda ya no es rentable ni para los fondos ‘buitre’: venden 45.000 casas tras superar su precio los máximos de la burbuja

Las aerolíneas plantan cara a Bruselas: amenazan con subir los billetes de avión si se amplía el comercio de emisiones

DEPORTES

España vence cómodamente a Perú por 1-3 en el último ensayo antes del debut en el Mundial

España vence cómodamente a Perú por 1-3 en el último ensayo antes del debut en el Mundial

Viajó a Ámsterdam para casarse, le robaron el pasaporte y no llegó a tiempo a los primeros días de concentración de Arabia en el Mundial 2026

La selección de Suiza y el problema con una plaga de serpientes venenosas en su campo de entrenamiento para el Mundial 2026

Lamine Yamal confiesa por qué lleva siempre un vendaje en la muñeca

El Real Madrid pone a la venta una camiseta con el nombre del papa León XIV a un precio de 195 euros