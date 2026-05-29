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Las imágenes de la Almudena y de Jesús de Medinaceli recibirán en el Bernabéu al papa

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Madrid, 29 may (EFE).- Las imágenes de la Virgen de la Almudena y de Jesús de Medinaceli procesionarán en el campo del estadio Santiago Bernabéu en el encuentro "familiar" que tendrá el papa León XIV con la iglesia diocesana de Madrid el día 8 de junio, que pondrá el broche final a su visita ante 70.000 fieles.

Así lo ha desvelado la Archidiócesis de Madrid en una sesión informativa con la prensa sobre este evento, que contará con una decena de artistas "para dar peso" a este encuentro de "oración" y de "escucha", que ha sido más enfocado a las familias para que puedan disfrutar del Santo Padre.

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Tras la oración a la virgen en la catedral de la Almudena, el pontífice se dirigirá al Santiago Bernabéu, donde le esperarán 70.000 invitados en este encuentro, con el que quieren mostrar al papa "la realidad" de la Iglesia de Madrid, representada con las tres diócesis de la capital, Getafe y Alcalá de Henares, ha explicado el sacerdote José Luis Díaz Lorenzo.

A las 16:30 horas comenzará este evento multitudinario, que contará con tres bloques previos a la llegada del papa: la bienvenida a los asistentes, la presentación de los protagonistas de la Iglesia de Madrid y el momento mariano, con las imágenes de la Virgen de la Almudena y de Jesús de Medinaceli.

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Ante todos los presentes, las tallas que procesionan habitualmente en Semana Santa por las calles de Madrid lo harán el día 8 de junio en el campo del estadio, portadas por los anderos de sus cofradías y hermandades, antes del bloque final y momento central del encuentro, con la llegada del papa León XIV.

Durante el encuentro, que será presentado por Christian Gálvez y Patricia Pardo, habrá actuaciones musicales de artistas como David Bustamante, Daniel Diges y Diana Navarro, junto a músicos y referentes de la música católica como Luis Alfredo, Chito Morales o el grupo Hakuna.

La Orquesta Sinfónica Cruz Diez, la Banda Pop Salesianos y el coreógrafo Ismael Olivas junto a sus bailarines también participarán en el encuentro, además del Coro Familiar Iglesia de Madrid, compuesto por 1.000 cantantes -300 de ellos niños-, formado para la ocasión.

El estadio Santiago Bernabéu se abre para recibir al papa León XIV por su gran aforo, según los organizadores, que han resaltado la experiencia previa de la visita de Juan Pablo II en su viaje apostólico a España en 1982. EFE

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