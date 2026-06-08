Andrés Pajares, ingresado por una bronquitis desde el viernes

Andrés Pajares, 2020. (EUROPA PRESS/RAÚL TERREL).

La salud de Andrés Pajares mantiene en vilo a sus familiares y amigos. El veterano actor y humorista madrileño, de 86 años, permanece ingresado en un centro hospitalario desde el pasado viernes después de sufrir una complicación respiratoria que le obligó a cancelar todos sus compromisos previstos para el fin de semana.

La noticia salió a la luz después de que se conociera su ausencia en una celebración muy importante para su hija, Mari Cielo Pajares, que festejaba tanto su cumpleaños como la presentación de su nuevo proyecto literario. El intérprete tenía intención de acudir al evento, pero su estado físico se lo impidió.

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Según explicaros fuentes cercanas de la familia al tertuliano de Fiesta, Saúl Ortiz, Pajares comenzó a encontrarse indispuesto a finales de la semana pasada. Un episodio de fiebre elevada y malestar general hizo que su entorno decidiera trasladarlo al hospital para ser sometido a diversas pruebas médicas.

En un primer momento, los especialistas valoraron la posibilidad de que padeciera una neumonía. Sin embargo, la evolución del cuadro clínico llevó posteriormente a un diagnóstico relacionado con una afección bronquial. Aunque la situación parece estar controlada, el actor continúa bajo supervisión médica y presenta una importante afectación de la voz como consecuencia de la enfermedad.

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Andrés Pajares en 'La Revuelta' (RTVE).

Según el periodista, su evolución es favorable y que se encuentra mejor que en los primeros días de ingreso. No obstante, los médicos han considerado prudente mantenerlo hospitalizado para seguir de cerca su recuperación y evitar posibles complicaciones.

Unos meses duros para él

Este nuevo contratiempo llega apenas unas semanas después de otro periodo especialmente complicado para el artista. El pasado mes de abril, Pajares fue sometido a una intervención quirúrgica relacionada con problemas en la columna vertebral. La operación tenía como objetivo corregir varios dispositivos implantados anteriormente y aliviar los fuertes dolores lumbares que venía sufriendo desde hacía tiempo.

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A todo ello se suma un delicado momento en el plano personal. Hace apenas unos meses, Pajares protagonizó unas sorprendentes declaraciones sobre la complicada relación que mantiene con su hijo, Andrés Burguera. A la salida del hospital tras su operación, el actor no ocultó el profundo distanciamiento existente entre ambos y expresó públicamente su malestar, dejando patente que la reconciliación parece muy lejana.

Andrés Pajares y Fernando Esteso (IMAGEN DE ARCHIVO).

Por otro lado, la familia también ha tenido que afrontar recientemente otro golpe emocional. La muerte de Fernando Esteso, compañero inseparable de Pajares durante décadas y una de las figuras más importantes de la comedia española, ha supuesto un duro revés para el intérprete.

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El propio actor quiso despedirse públicamente de quien consideraba mucho más que un compañero profesional. A través de un emotivo mensaje compartido en redes sociales, expresó el enorme vacío que deja su fallecimiento y aseguró que perdía a una persona fundamental en su vida. Debido al dolor que atraviesa, incluso manifestó que no se sentía con fuerzas para atender a los medios de comunicación. Mari Cielo también dedicó unas sentidas palabras a Esteso, destacando el estrecho vínculo que siempre existió entre ambas familias y recordando la importancia que tuvo en su infancia.