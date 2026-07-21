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La opositora Dinorah Figuera dijo que se convocará a todos los sectores al diálogo con el chavismo

La ex diputada afirmó que se buscará facilitar “una transición electoral pacífica y democrática” en Venezuela

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Dinorah Figuera (EFE/Ana Escobar/Archivo)
Dinorah Figuera (EFE/Ana Escobar/Archivo)

La ex diputada venezolana Dinorah Figuera, líder de un grupo opositor que establecerá un diálogo con el chavismo, anunció que “todos los sectores democráticos” serán invitados a participar en estas conversaciones, previstas para comenzar el 1 de agosto con el apoyo de Estados Unidos.

Figuera señaló que la convocatoria busca “enriquecer esta hoja de ruta orientada a la reinstitucionalización” y facilitar “una transición electoral pacífica y democrática” en el marco del diálogo pactado con el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

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Además, subrayó que “la participación activa de Estados Unidos será fundamental para impulsar este proceso y generar avances concretos”.

De acuerdo con lo anunciado la semana pasada, el objetivo del plan es fortalecer la democracia y atender las consecuencias del doble terremoto ocurrido el 24 de junio, que provocó al menos 5.208 muertos, más de 16.700 heridos y considerables daños materiales.

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El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en una reunión con la opositora Dinorah Figuera (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en una reunión con la opositora Dinorah Figuera (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

El intercambio entre Figuera y Jorge Rodríguez se inició el 18 de junio, poco antes de los terremotos. Figuera, quien sostiene que es la presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015, regresó ese mes a Venezuela para desarrollar un “plan estratégico para la democracia” junto al presidente del Parlamento, con el “acompañamiento” de Estados Unidos.

El miércoles pasado, los líderes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia mantuvieron una reunión con la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, para analizar la propuesta de diálogo pactada entre el Parlamento y el grupo encabezado por Figuera.

Las conclusiones de ese encuentro aún no se han dado a conocer.

Machado, reconocida también como premio Nobel de la Paz, reiteró que tiene “la responsabilidad de dirigir” una negociación con el Gobierno de Delcy Rodríguez.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio (REUTERS/Eric Lee)
El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio (REUTERS/Eric Lee)

Marco Rubio celebró el acuerdo para iniciar la transición en Venezuela

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que Washington participará activamente en el proceso de transición política que comenzará en Venezuela luego del acuerdo alcanzado entre representantes de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y el chavismo.

El jefe de la diplomacia estadounidense calificó ese entendimiento como un paso relevante para el futuro del país y afirmó que su administración seguirá de cerca el desarrollo de las conversaciones previstas para agosto.

Durante una rueda de prensa, Rubio destacó el consenso alcanzado la semana pasada entre ambas partes para poner en marcha un mecanismo de diálogo orientado a la reconciliación nacional y al inicio de una transición política.

Han acordado establecer un formato y un foro no solo para conversaciones de reconciliación, sino también para comenzar el proceso de transición, que es lo que necesita el pueblo de Venezuela”, afirmó el funcionario estadounidense.

Rubio señaló que las primeras reuniones oficiales de esa instancia están previstas para la primera semana de agosto y consideró que el anuncio tuvo una recepción favorable dentro de Venezuela.

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