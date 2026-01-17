España

Rosanna Zanetti se une “al ‘trend’ del 2016″ y se remonta al momento en el que conoció a David Bisbal: “Nos separaba el Atlántico”

La modelo ha narrado en su cuenta de Instagram los duros comienzos con el cantante almeriense al mudarse a España

Guardar
David Bisbal y Rosana Zanetti
David Bisbal y Rosana Zanetti en 2016 (Instagram)

La oleada reciente de publicaciones retro ha invadido las redes sociales y ha motivado a numerosas celebridades a compartir imágenes de su pasado. Entre ellas, Rosanna Zanetti ha decidido sumarse a la tendencia de publicar fotografías de 2016, un año que, según la propia modelo, resultó determinante en su vida personal. A través de varias historias en su perfil de Instagram, Zanetti ha desvelado aspectos inéditos del inicio de su relación con David Bisbal, situando el foco en la etapa en la que ambos comenzaron su historia juntos.

En sus mensajes, la modelo venezolana ha confesado que inicialmente no tenía intención de participar en este reto viral. “No tenía pensado sumarme al trend del 2016, lo estaba disfrutando como espectadora, pero caí en la cuenta que fue un año muy especial”. Junto a sus palabras, la modelo ha publicado una fotografía en la que aparece vestida con un bikini negro, gorra y shorts, capturada precisamente en aquel año.

Zanetti ha aprovechado para rememorar el contexto en que se encontraba entonces: “Lo empecé en Chile. Toda mi familia materna es chilena, emigraron a Venezuela hace muchos años y pude conectar con una parte de ellos y de mí”. Tras compartir su instantánea personal, la modelo ha hecho pública una imagen en la que aparece junto a David Bisbal, revelando que 2016 no solo fue especial por motivos familiares, sino también porque coincidió con el inicio de su relación con el cantante almeriense.

Rosanna Zannetti se une al
Rosanna Zannetti se une al 'trend' de 2016 en Instagram

El inicio de su relación con David Bisbal

“En 2016 inició esta bonita historia y con ella también vinieron retos, ya que nos separaba el Atlántico”, ha afirmado Zanetti, atribuyéndose una decisión trascendental en su vida. Fruto de ese compromiso con su relación, la modelo ha relatado cómo se trasladó de continente para apostar por este vínculo: “Así que decidí tomar una de las decisiones más valientes de mi vida y me mudé a España”.

Rosanna Zannetti se une al
Rosanna Zannetti se une al 'trend' de 2016 en Instagram

El relato da un paso más hacia el plano personal cuando Zanetti reconoce las dificultades vividas en el proceso de migración y adaptación: “Lejos de mi familia, mis amigos, mi vida, sin ninguna certeza, pero apostando al amor”, ha continuado la modelo sincerándose en la red. La serie de publicaciones se ha cerrado con una reflexión en la que Zanetti repasa los cambios experimentados durante la última década.

La relación de David Bisbal y Rosanna Zanetti

10 años después ya sabemos como va esta historia. Viviendo en España me he sentido extranjera, pero también me he sentido en casa. Me faltan muchas personas, pero también he formado mi familia. Estoy muy feliz y esta historia sigue creciendo”, ha concluido la modelo en sus stories.

Rosanna Zannetti se une al
Rosanna Zannetti se une al 'trend' de 2016 en Instagram

David Bisbal y Rosanna Zanetti mantienen su relación desde 2016, tal y como ha contado ella misma en sus publicaciones. Sin embargo, fue dos años después, en 2018, cuando decidieron formalizar su compromiso con una celebración que tuvo lugar el 2 de julio en Ayllón, un municipio enclavado en la sierra segoviana. Con ella el almeriense comparte a sus hijos Matteo y Bianca, aunque él ya fue padre de Ella junto a Elena Tablada.

Entrevista a David Bisbal y Lola Índigo, coaches de 'La Voz Kids 2025'.

Temas Relacionados

David BisbalRosanna ZanettiFamosos EspañaGente EspañaVirales EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este domingo

El contexto económico internacional ha provocado un incremento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

El precio máximo y mínimo

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

La grada muestra su descontento por la eliminación en Copa del Rey y destitución de Xabi Alonso

Pitada masiva al Real Madrid:

Los motivos de la búsqueda de alternativas a Sumar: la pérdida de votos según el CIS, el problema de la vivienda o la oposición a la OTAN

El partido liderado por Yolanda Díaz ve cada vez más lejos la posibilidad de conservar o mejorar los resultados electorales

Los motivos de la búsqueda

Sin avances claros en las negociaciones PP-Vox para la formación de gobierno en Extremadura

Quedando apenas cuatro días para la constitución de la Asamblea y, aunque en un principio ambos grupos mostraron optimismo, por el momento no ha trascendido ningún desarrollo

Sin avances claros en las

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los motivos de la búsqueda

Los motivos de la búsqueda de alternativas a Sumar: la pérdida de votos según el CIS, el problema de la vivienda o la oposición a la OTAN

Sin avances claros en las negociaciones PP-Vox para la formación de gobierno en Extremadura

Un camionero que transporta 12.500 kilos de chocolate con un valor de 110.000 euros desvía la carga y la revende por 1.200 euros: condenado a 1 año de cárcel

El Ejército de Tierra incorpora los 40 primeros blindados VCR 8x8 Dragón tras la presión de Defensa por los retrasos

Estafados dos veces: la Justicia confirma la condena a una abogada que se apropió de fondos aportados por víctimas del fraude del Fórum Filatélico

ECONOMÍA

El precio máximo y mínimo

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este domingo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 2 de este 17 enero

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 17 enero

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Pitada masiva al Real Madrid:

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey