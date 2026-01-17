Rosanna Zanetti se une “al ‘trend’ del 2016″ y se remonta al momento en el que conoció a David Bisbal: “Nos separaba el Atlántico”

David Bisbal y Rosana Zanetti en 2016 (Instagram)

La oleada reciente de publicaciones retro ha invadido las redes sociales y ha motivado a numerosas celebridades a compartir imágenes de su pasado. Entre ellas, Rosanna Zanetti ha decidido sumarse a la tendencia de publicar fotografías de 2016, un año que, según la propia modelo, resultó determinante en su vida personal. A través de varias historias en su perfil de Instagram, Zanetti ha desvelado aspectos inéditos del inicio de su relación con David Bisbal, situando el foco en la etapa en la que ambos comenzaron su historia juntos.

En sus mensajes, la modelo venezolana ha confesado que inicialmente no tenía intención de participar en este reto viral. “No tenía pensado sumarme al trend del 2016, lo estaba disfrutando como espectadora, pero caí en la cuenta que fue un año muy especial”. Junto a sus palabras, la modelo ha publicado una fotografía en la que aparece vestida con un bikini negro, gorra y shorts, capturada precisamente en aquel año.

Zanetti ha aprovechado para rememorar el contexto en que se encontraba entonces: “Lo empecé en Chile. Toda mi familia materna es chilena, emigraron a Venezuela hace muchos años y pude conectar con una parte de ellos y de mí”. Tras compartir su instantánea personal, la modelo ha hecho pública una imagen en la que aparece junto a David Bisbal, revelando que 2016 no solo fue especial por motivos familiares, sino también porque coincidió con el inicio de su relación con el cantante almeriense.

Rosanna Zannetti se une al 'trend' de 2016 en Instagram

El inicio de su relación con David Bisbal

“En 2016 inició esta bonita historia y con ella también vinieron retos, ya que nos separaba el Atlántico”, ha afirmado Zanetti, atribuyéndose una decisión trascendental en su vida. Fruto de ese compromiso con su relación, la modelo ha relatado cómo se trasladó de continente para apostar por este vínculo: “Así que decidí tomar una de las decisiones más valientes de mi vida y me mudé a España”.

El relato da un paso más hacia el plano personal cuando Zanetti reconoce las dificultades vividas en el proceso de migración y adaptación: “Lejos de mi familia, mis amigos, mi vida, sin ninguna certeza, pero apostando al amor”, ha continuado la modelo sincerándose en la red. La serie de publicaciones se ha cerrado con una reflexión en la que Zanetti repasa los cambios experimentados durante la última década.

La relación de David Bisbal y Rosanna Zanetti

“10 años después ya sabemos como va esta historia. Viviendo en España me he sentido extranjera, pero también me he sentido en casa. Me faltan muchas personas, pero también he formado mi familia. Estoy muy feliz y esta historia sigue creciendo”, ha concluido la modelo en sus stories.

David Bisbal y Rosanna Zanetti mantienen su relación desde 2016, tal y como ha contado ella misma en sus publicaciones. Sin embargo, fue dos años después, en 2018, cuando decidieron formalizar su compromiso con una celebración que tuvo lugar el 2 de julio en Ayllón, un municipio enclavado en la sierra segoviana. Con ella el almeriense comparte a sus hijos Matteo y Bianca, aunque él ya fue padre de Ella junto a Elena Tablada.

