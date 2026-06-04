La Aemet anuncia que el calor dará un respiro, pero será breve: “Podríamos alcanzar valores de pleno verano a partir del lunes”

Vista de la playa de La Concha de San Sebastián, a 24 de febrero de 2026. (EFE/Javier Etxezarreta)

El calor ha dado una tregua que no durará demasiado. El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, adelanta en un comunicado que de cara a la próxima semana se espera un nuevo ascenso térmico, pero hasta que esta acabe podremos disfrutar de un breve respiro. “Podríamos alcanzar valores ya de pleno verano a partir del lunes, de nuevo en amplias zonas, y a partir del martes o miércoles se podrían superar los 38 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, con noches también muy calurosas”, avisa.

Por lo pronto, este jueves, la masa de aire frío que ha bajado el mercurio en las últimas jornadas continuará avanzando por el norte de la península. A su paso, dejará cielos nubosos y lluvias en las comunidades cantábricas. Además, habrá chubascos acompañados de tormenta en los Pirineos, Cataluña y norte de Castellón, donde podrán ser en estas zonas localmente fuertes. De hecho, Barcelona y Girona se encuentran bajo aviso naranja por lluvias intensas y tormentas, con probabilidad de granizo.

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En la mitad sur del país no se esperan nubes, pero sí que los termómetros no alcancen cotas tan altas como en las jornadas anteriores. Las temperaturas experimentarán un notable descenso en el tercio norte, una bajada, por lo tanto, acusada, que se extenderá de forma más suave a buena parte del oeste peninsular.

En el área mediterránea y Baleares, en cambio, llegarán vientos de poniente, allí llegan cálidos y volverán a subir las temperaturas. “Será un día frío para la época en ciudades del tercio norte, tales como Burgos, Pamplona o Vitoria, donde no se llegará a 20 grados”, avisa del Campo. El ambiente más cálido se producirá en el interior de la Comunidad Valenciana, como hemos comentado, por la llegada de vientos de poniente y allí podrían superarse los 36 a 38 grados, mientras que en la zona centro peninsular se rondarán los 30 grados.

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El viernes arrancará con inestabilidad en el tercio oriental de la Península y en Baleares, con chubascos y tormentas en el área mediterránea que tenderán a remitir conforme avance el día. En el tercio norte persistirán los cielos nubosos y algunas precipitaciones, mientras que en el resto dominará el tiempo poco nuboso.

Las máximas se moverán entre 20 y 22 grados en las comunidades cantábricas, entre 25 y 27 en el área mediterránea y entre 28 y 30 en la zona centro. El calor más alto de esa jornada se espera en el valle del Guadalquivir, con entre 32 y 34 grados. Del Campo lo resume así en el comunicado de la Aemet: “Hablamos pues, de un viernes en general con calor, mmm, podemos decir que moderado”.

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Cuándo volverá el calor intenso

El giro llegará durante el fin de semana, cuando empezará un ascenso térmico que el sábado podrá ser notable en los tercios norte y este peninsulares. La subida se notará tanto en las mínimas como en las máximas, con 32 grados en el valle del Ebro y en buena parte del sur, y con 34 en el valle del Guadalquivir.

El domingo volverán a subir las temperaturas. La Aemet sitúa otra vez en torno a 32 grados las máximas del valle del Ebro y de zonas de la meseta norte, mientras que Madrid podría rondar los 34 grados; esa cifra se superaría en amplias zonas de Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, sobre todo en el valle del Guadalquivir, donde podrían alcanzarse los 36. Ahora bien, será el lunes cuando empiece a notarse la subida del mercurio, que continuará su ascenso a lo largo de la semana.

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Las lluvias del fin de semana serán, en general, escasas. Solo podría llover algo en el norte de Galicia, y a partir del mediodía podrán crecer nubes de evolución en zonas montañosas, donde no se descarta algún chubasco con tormenta.

Fuertes vientos en Canarias

En Canarias, lo más destacado de los próximos días será el régimen de alisios, que soplarán con mucha intensidad y provocarán mal estado de la mar. Este jueves, las rachas podrían superar los 80 kilómetros por hora en amplias zonas del archipiélago, sobre todo en áreas expuestas al alisio, con nubes en el norte, alguna llovizna, cielos más despejados en el sur y máximas de 23 a 25 grados en la costa.

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