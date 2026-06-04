Incendio en la Infantería de Toledo: el Gobierno regional rebaja el nivel de riesgo por la evolución favorable del fuego que ya ha arrasado 200 hectáreas

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha señalado que la situación de riesgo del incendio originado en la Academia de Infantería de Toledo "está controlada" y, si las llamas no van a más, podría incluso bajar a Nivel 1.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha rebajado esta madrugada a nivel 0 el incendio forestal declarado el miércoles en los terrenos de la Academia de Infantería de Toledo, una desescalada que implica que el fuego evoluciona hacia el control y que ya no existe riesgo para la autovía ni para los vecinos de la urbanización Las Nieves, según el Ejecutivo regional. La superficie afectada ronda las 200 hectáreas, en su mayor parte dentro del recinto de la Academia Militar, y el nivel operativo llegó a subir al 2 por la afección del humo sobre la A-42 y la zona oeste de Las Nieves.

El incendio se declaró a las 13:32 horas, cuando Infocam recibió un aviso del Ejército para solicitar apoyo en la extinción. Tras la reunión del CECOPI en el Centro Operativo Regional de Lucha contra Incendios Forestales de Toledo, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, detallaba que la bajada de nivel, que primero fue de 2 a 1, significaba “poder controlar el incendio”, que ya además, antes del anochecer ya no existía riesgo “ni para esa vía principal, muy importante para la ciudad de Toledo, ni para los ciudadanos que viven en la urbanización Las Nieves”.

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El dispositivo se fue ampliando a lo largo de la tarde hasta alcanzar seis medios aéreos y seis medios terrestres, con unas 43 personas desplegadas en los perímetros de la Academia de Infantería, según detallaba Gómez. De hecho, dentro del recinto llegó a haber áreas de exclusión a las que no puede acceder personal del dispositivo regional por motivos de seguridad. En esa zonas actuó la UME

Por qué ha bajado a nivel 1 el incendio de la Academia de Infantería de Toledo

La consejera precisó que el factor que llevó a elevar antes la emergencia al nivel 2 no fueron las llamas, sino el humo. Según detallaba ante los medios, la mayor preocupación se concentró en la pérdida de visibilidad en la autovía y en la afección cercana a la urbanización cercana.

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Incendio de la Academia de Infantería de Toledo desde el aire. (Infocam)

“Lo más importante es que se pudiese dar aviso a la población, fundamentalmente a las dos calles de las zonas perimetrales de la urbanización Las Nieves, que es la que se veía más afectada y comprometida por el humo, y sobre todo la autovía, porque evidentemente baja la visibilidad con esa cantidad de humo y hay que tener mucho cuidado”, indicaba.

La consejera también aclaraba que la autovía no ha llegó a cerrarse por completo. Se mantuvo un operativo de un solo carril de los dos existentes, al dejar sin uso el más próximo a la zona en la que trabajaban los efectivos de extinción para evitar riesgos durante las labores sobre el terreno.

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