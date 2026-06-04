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Piden 14 años de prisión para un acusado de violar a otra paciente de la unidad de salud mental de hospital de Ibiza

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La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará este jueves (10.30 horas) la vista previa del juicio contra un acusado de violar a otra paciente de la unidad de salud mental del Hospital Can Misses de Ibiza.

La Fiscalía solicita que sea condenado a 14 años de prisión y el pago de una indemnización de 30.200 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual.

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Tanto el IBSalut como la empresa aseguradora del centro hospitalario, para el Ministerio Público son responsables civiles subsidiarios por el funcionamiento "anormal" del servicio.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, sucedieron en marzo de 2025, cuando tanto el procesado como la víctima se encontraban internos en la Unidad de Hospitalización Breve de Salud Mental de Can Misses.

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Ella, de 59 años, llevaba poco menos de una semana ingresada por un cuadro de abstinencia al alcohol, pero presentaba mejoría cuando el acusado mantuvo una conducta "alterada e invasiva" con el resto de pacientes.

Tras la comida llegó a entrar en habitaciones ajenas e incluso se llegó a duchar en una de ellas. Por la tarde, invadió el espacio personal de la perjudicada diciéndole cosas al oído, lo que provocó que incluso pidiera ser trasladada a otra habitación para no tener que dormir sola.

En cualquier caso, antes de la medianoche, el acusado entró en la habitación de la víctima y aprovechó que se encontraba profundamente dormida para violarla. Aunque despertó y comenzó a pedirle que parara, siguió agrediéndola sexualmente.

A pesar del sistema de vigilancia en la unidad hospitalaria, señala la fiscal, nadie advirtió de la entrada del procesado en la habitación de la víctima.

Tampoco se había acordado ninguna medida de seguridad respecto al acusado a pesar de que ya había causado molestias a otros pacientes, algunos con acciones de carácter sexual.

Aunque está diagnosticado de esquizofrenia y en el momento de los hechos presentaba una sintomatología psicótica crónica, esta no afectaba a su capacidad de discernir y de comprender la ilicitud de los hechos, según la representante del Ministerio Público.

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