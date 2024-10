Así cuida el PP a sus cachorros: el líder de Nuevas Generaciones en Madrid gana 34.000 euros al año por levantar solo la mano en Plenos

Ignacio Dancausa, líder de NNGG en Madrid

“Lamentablemente, desde hace unos años nuestra juventud vive en una crisis permanente. Y esa crisis nace con la educación. España obtuvo los peores resultados en PISA [el informe que analiza un nivel escolar específico]. Y os preguntaréis cómo es posible. Pues cuando el mérito, el trabajo y el esfuerzo quedan relegados al último lugar”. Bea Fanjul, presidenta de Nuevas Generaciones del PP y diputada en el Congreso, dijo estas palabras el fin de semana pasado en la jornada que inauguraba la II Academia de la Juventud que organizaron los cachorros populares de la filial madrileña de NNGG (Nuevas Generaciones). Entre el público, sentado, asintiendo y escuchando el discurso de su jefa, estaba Ignacio Dancausa, líder de NNGG Madrid desde que fue elegido en noviembre de 2022 (ganó con el 95% de los votos) por orden de Isabel Díaz Ayuso.

Dancausa, de 23 años, es concejal en el Ayuntamiento madrileño de las Rozas desde junio del año pasado. El PP obtuvo mayoría absoluta en esta localidad, donde gobierna ininterrumpidamente desde 1995. Hemos de suponer que “el mérito, el esfuerzo y el trabajo” llevaron a Dancausa a formar parte de la lista electoral de la ciudad donde vive y a ser elegido responsable público. Es verdad que no desempeña funciones ejecutivas dentro del Gobierno local ni tiene dedicación exclusiva, pero según los cálculos realizados por este diario Dancausa ha percibido este último año unas retribuciones que superan los 34.000 euros brutos por las dietas que cobran los ediles de Las Rozas por asistir a Plenos y a las comisiones informativas.

Su última nómina, la de agosto de 2024, subida al portal de transparencia del Ayuntamiento, revela que percibió 1.660,64 brutos: 1.218,26 por asistir a un solo Pleno y 442,38 euros por asistir a dos comisiones. Tras descontar el 15% de IRPF, el neto que se llevó a los bolsillos fue de 1.411,54 euros. El cálculo de 34.000 euros sale de sumar los 21 Plenos que se han celebrado desde que se constituyó la Corporación Municipal en junio de 2023 y las comisiones a las que ha asistido. “No está mal por no hacer nada. Él no interviene en los Plenos. Solo tiene que levantar la mano en el sentido del voto que le ordena el partido en los temas que se tratan”, señalan fuentes del PP de Las Rozas. “No nos engañemos, pasa en todas las formaciones políticas. Siempre se da un cargo, generalmente de asesor, a los militantes de las juventudes. En este caso, como es el líder de NNGG, se decidió que fuera de concejal en su pueblo. Hay que tener en cuenta que el PP no le paga por ser presidente de NNGG”, explican las mismas fuentes.

Ignacio Dancausa, con Isabel Díaz Ayuso

Las Rozas es uno de los municipios madrileños que mejor retribuye las asistencias a Plenos y comisiones para los concejales que no cobran un sueldo fijo. En este caso, 1.218 euros por Pleno y 221 euros por comisión. El salario medio anual en España es de 26.948,87 euros, según datos del INE. La trayectoria de Dancausa, a sus 23 años, es obviamente escasa. Procedente de una familia de clase media de Las Rozas, Dancausa se graduó en un instituto público, aunque cursó primer año de Bachillerato en Illinois (Estados Unidos). Su experiencia profesional comenzó en mayo de 2021, cuando encadenó algún trabajó temporal tras apuntarse a la ETT Randstad. Fue, por ejemplo, reponedor y dependiente en Ikea y Leroy Merlin. En su currículo público también aparece como presidente, entre diciembre de 2021 y octubre de 2022, de ‘Libertad sin Ira’, una asociación estudiantil que nació en la Complutense de Madrid para dar la batalla al “monopolio de la izquierda en la universidad pública”. También tiene el certificado de manipulador de alimentos y llegó a poner en marcha una tienda online de patinetes eléctricos.

Elección de Ayuso

Ayuso, cuentan fuentes solventes, ha visto en él un futuro líder y por eso le encomendó pilotar NNGG en Madrid, una plaza complicada en los últimos años. A la presidenta regional le gustó su perfil emprendedor, que encaja a la perfección con el mensaje de la “cultura del esfuerzo” en que la lideresa madrileña quiere instruir a la juventud. Ayuso también valoró positivamente que estuviera estudiando políticas en la Complutense, fogueándose en uno de los bastiones intelectuales de Podemos. Aunque, según ha confesado el propio Dancausa a algún amigo, se la está atragantando alguna asignatura por “culpa precisamente de una profesora podemita”.

“No maneja, de momento, un perfil muy elevado dentro del partido”, señalan fuentes del PP de Madrid. “Ha podido tener algún lapsus o error, debido a su juventud e inexperiencia. Pero es lógico por la edad”. Polémico, por ejemplo, fue un anuncio que hizo al asegurar que estaba negociando “con las mejores discotecas de la ciudad” que los miembros de NNGG de Madrid tuvieran ciertos beneficios: “descuentos para que nos inviten a copas, chupitos, tener acceso preferente para afiliados y amigos...”, señaló en un vídeo que se hizo muy viral. También se le acusó (fue identificado por la Policía Nacional) de interferir, supuestamente, en las elecciones al rectorado de la Universidad Complutense el mismo día que se celebraban los comicios repartiendo sobres con la papeleta del candidato Joaquín Goyache, quien finalmente resultó reelegido. Él siempre lo negó. Este diario ha intentado, sin éxito, hablar con él para preguntarle si cree que el “esfuerzo y el mérito” le han permitido, en su caso, llegar a ser concejal con solo 23 años y cobrar estas retribuciones públicas.