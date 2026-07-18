Va a operarse para una cirugía de tobillo y la clínica le extrae las muelas del juicio

Personal médico traslada un paciente en camilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una adolescente francesa ha denunciado un grave error médico después de salir de un quirófano con una intervención que no estaba prevista. La joven acudió a un centro sanitario del norte de Francia para someterse a una operación de tobillo, pero acabó siendo sometida a una cirugía dental por una confusión entre pacientes que todavía está siendo investigada.

La paciente, de 17 años, fue trasladada al quirófano de la Clínica Côte d’Opale, en Saint-Martin-Boulogne (Pas-de-Calais), para una intervención en el tobillo y terminó con las cuatro muelas del juicio extraídas bajo anestesia general, según recoge el medio francés La Dépêche. La familia ya ha presentado una denuncia contra el centro, que ha reconocido el error y ha anunciado una investigación interna.

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Los hechos tuvieron lugar el pasado 10 de julio, aunque se conocieron públicamente días después a través de varios medios franceses. La joven había acudido a la clínica acompañada por su madre para una operación programada. Tras completar el proceso de admisión, un profesional sanitario la recogió en la sala de espera y la llevó hasta el quirófano.

La madre explicó al medio local que antes de la intervención preguntó al médico si realmente iban a operar a su hija y recibió una respuesta afirmativa. Sin embargo, poco después el mismo profesional volvió para comunicarle que se había producido una equivocación y que la joven había sido confundida con otra paciente.

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Un médico comunica noticias a una pareja preocupada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una confusión con otra paciente

La explicación inicial de la clínica apunta a que la adolescente fue confundida con otra paciente que sí tenía prevista una extracción de las muelas del juicio ese mismo día. Debido a ese fallo en la identificación, el equipo médico realizó la intervención dental en lugar de la cirugía de tobillo.

Cuando despertó de la anestesia, la joven se dio cuenta de que su tobillo seguía sin haber sido intervenido y que tenía gasas en la boca. Fue entonces cuando descubrió que le habían extraído las cuatro muelas del juicio. Según la versión difundida por la familia, el médico admitió que se había producido un “error médico” y expresó su pesar por lo ocurrido.

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La familia también ha criticado la falta de información posterior. Según su relato, la adolescente no recibió las indicaciones habituales para recuperarse de una extracción dental porque esa operación nunca había sido planificada para ella. La madre asegura que tuvo que contactar con los servicios sanitarios para recibir orientación sobre los cuidados que debía seguir.

Instrumental quirúrgico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el incidente, madre e hija aseguran que la joven ha sufrido consecuencias psicológicas, con ansiedad y problemas para dormir. Por ello, han decidido emprender acciones legales para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.

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Por su parte, la dirección de la Clínica Côte d’Opale ha reconocido públicamente el fallo y lo ha calificado como una “situación excepcional” y “profundamente lamentable”. El centro ha abierto una investigación para conocer cómo pudieron fallar los protocolos de identificación de pacientes y ha comunicado el caso a las autoridades competentes.

La investigación deberá determinar ahora en qué punto del proceso sanitario se produjo la confusión y si se cumplieron correctamente los protocolos de verificación de identidad antes de acceder al quirófano.

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