Murcia pide ayuda al Estado contra un incendio forestal en el parque regional de El Valle

Vista desde el aire de la situación del incendio forestal que afecta a la sierra de Los Garres, en Murcia. Una densa columna de humo es visible desde varios puntos, mostrando la gravedad de la situación.

Desde primera hora de la tarde, el gobierno murciano ha pedido precaución a los vecinos de Los Garres por el avance del incendio forestal declarado a las 15:10 en el parque regional de El Valle-Carrascoy. Una hora antes, la región habría entrado en aviso de nivel naranja por altas temperaturas por la Aemet, así como en la fase de preemergencia del Plan Territorial de Protección Civil.

No obstante, el avance de las llamas ha obligado a las autoridades a subir un escalón más de este sistema, llegando a la fase de emergencia a las 17:30 de la tarde. Una hora más tarde, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado que se ha solicitado la intervención de la UME en las dos localidades afectadas.

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A lo largo de la tarde, las voces del ayuntamiento han informado de la movilización de 6 camiones con 25 efectivos del Cuerpo de Bomberos de Murcia, las brigadas forestales de la CARM y cuatro helicópteros del 112. Junto a ellos, “varias dotaciones de Protección Civil y Emergencias se encuentran movilizadas en el #IFLosGarres en tareas de avituallamiento y apoyo logístico de los servicios de extinción", ha anunciado el servicio de emergencias en sus redes sociales (@EmergenciasMur).

El Ayuntamiento de Murcia desaloja a los vecinos de Los Garres de manera preventiva (Rebeca Pérez)

El incendio se ha producido en la pedanía capitalina de Garres y Lages, desde donde se han realizado más de 200 llamadas que alertaban sobre una lengua de fuego en la falda de la montaña. Debido a ello, agentes de la Guardia Civil y Policía Local se han desplazado hasta la localidad para controlar los accesos más cercanos a las llamas que se expanden poco a poco en una zona de pinar y monte bajo arbustivo con romero, tomillo y especies de ese porte presentes en ese tipo de ecosistema de clima mediterráneo.

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Lo mismo ha hecho una unidad del SEMAS, un equipo de trabajadores sociales y policías locales que prestarán atención a personas en situación de exclusión, sin hogar o de vulnerabilidad extrema. Así lo han anunciado los agentes municipales que han creado un puesto de mando avanzado en el campo de fútbol de Algezares de la calle Mayor de Los Garres.

Evacuación preventiva en Los Garres

Debido a la evolución del incendio en las últimas horas, el ayuntamiento ha decidido evacuar preventivamente a los vecinos de Los Garres. Además, Rebeca Pérez, coordinadora del Partido Popular en la Región de Murcia, ha anunciado en sus redes sociales que desde la administración han solicitado ayuda a las comunidades autónomas vecinas, Valencia y Castilla-La Mancha, para aumentar los medios aéreos sobre la zona.

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El Ayuntamiento de Murcia desaloja a los vecinos de Los Garres de manera preventiva (Rebeca Pérez)

A ellos se incorporarán “medios aéreos del Ministerio procedentes de Jaén, Requena y Torrejón”, que se unirán a los 200 agentes murcianos que ya trabajan en la zona. Del mismo modo, se ha ordenado “el cierre de los campos de fútbol de Los Garres y San José De la Vega”, a los que más tarde se han sumado el de Beniaján, Los Ramos, Torreagüera y Algezares.

El fuego también ha afectado al funcionamiento de los Centros de Mayores de la zona. Asimismo, se ha recortado el trayecto del autobús 50 que hacía parada en la gasolinera de Los Garres y que continuaba hasta San José De la Vega. Mientras que la línea 78 se desviará por “Ronda Sur al llegar a Algezares para continuar por Beniaján”, como ha anunciado el ayuntamiento.

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Por su parte, la Policía Local ha solicitado la ayuda ciudadana ante la actividad del fuego: “Rogamos sigan estrictamente las indicaciones de los agentes en la zona. No traspasen los perímetros de seguridad y mantengan despejadas las vías de evacuación”, han pedido. Del mismo modo, han confirmado el corte de cuatro carreteras de la región: la subida a la Cresta del Gallo por los Teatinos y San José, la calle Antonio Días de Los Garres, el acceso a Los Garres desde el camino Tiños y el camino de San José.

Las llamas se desplazan a San José de la Montaña

El portavoz del Gobierno Municipal, José Francisco Muñoz, ha informado unos minutos antes de las 18 horas que los efectivos desplazados se encuentran en “una zona montañosa en la que, como podéis apreciar, sopla el viento de manera muy fuerte”. Del mismo modo, Muñoz ha asegurado que con el incremento al nivel dos del Plan Infomur, la región tiene acceso a los “dos hidroaviones y dos helicópteros” solicitados al gobierno central “para que nos puedan colaborar y complementar los medios que ya tenemos aquí desplazados”, ha afirmado.

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Seguidamente, ha informado que “se ha desplazado el incendio un poco hacia la zona de San José de la Montaña”, por lo que, “de manera anticipada, la Policía Local y Protección Civil también se han desplazado a esta zona para advertir a los vecinos sobre la necesidad de evacuar, como digo, de manera preventiva por el efecto del humo”, ha añadido el portavoz.