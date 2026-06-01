Cómo hacer una pasta carbonara más ligera y con un extra de fibra: sustituye el guanciale por este saludable ingrediente

Receta de carbonara con espárragos (Pexels)

¿A quién no le gusta un buen plato de carbonara? Esta receta, todo un clásico de la cocina italiana, es una de las recetas favoritas de muchos, tanto dentro como fuera del país transalpino. Lo es gracias a su cremosa salsa a base de yema de huevo y queso, también por su sabroso guanciale, un embutido italiano tan sabroso como calórico.

Aunque este sea uno de los elementos fundamentales de la auténtica receta de pasta carbonara, lo cierto es que esta delicia tradicional del centro de Italia se puede sustituir por otros elementos más ligeros y nutricionalmente interesantes. Hoy proponemos una versión de la carbonara que incluye espárragos verdes en su elaboración, sustituyendo esta carne de cerdo por una verdura crujiente y llena de beneficios para nuestra salud.

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Los espárragos son una verdura baja en calorías y rica en agua, siendo así un alimento ideal para dietas de control de peso. Estas hortalizas son una excelente fuente de fibra, lo que favorece la digestión, previene el estreñimiento y ayuda a mantener una microbiota intestinal saludable. Su contenido en fibra también consigue aumentar la sensación de saciedad, evitando el consumo excesivo de calorías.

Los espárragos verdes de Guadalajara cuentan ahora con su propia IGP (Gobierno de Castilla-La Mancha)

Estos espárragos verdes quedan de maravilla con estos espaguetis con salsa carbonara, consiguiendo una versión ligera y primaveral de la clásica receta italiana. Su sabor destaca por la suavidad y frescura de los espárragos, que aportan un toque vegetal y un color vibrante al plato, perfecto para quienes buscan una alternativa más ligera y nutritiva.

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Receta de pasta carbonara con espárragos verdes

La pasta carbonara con espárragos verdes consiste en una base de pasta larga (como espaguetis o tagliatelle) salteada con espárragos frescos y ligada con una salsa cremosa de huevo, queso y pimienta negra. Es una receta rápida, donde la clave está en saltear bien los espárragos y mezclar la salsa fuera del fuego para que quede cremosa y no se corte.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos Preparación: 10 minutos Cocción: 15 minutos



Ingredientes

320 g de pasta larga (espaguetis, tagliatelle)

1 manojo de espárragos verdes frescos (aprox. 250 g)

2 huevos grandes + 1 yema

60 g de queso parmesano rallado (o pecorino)

2 dientes de ajo

2-3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal fina al gusto

Pimienta negra recién molida

Cómo hacer pasta carbonara con espárragos verdes, paso a paso

Pon a hervir abundante agua con sal. Cuece la pasta hasta que esté al dente. Lava los espárragos, elimina la parte dura y córtalos en trozos de 2-3 cm. Calienta el aceite en una sartén amplia y dora los ajos laminados. Añade los espárragos y saltea a fuego medio-alto durante 5-6 minutos, hasta que estén tiernos pero firmes. No sobrecocines los espárragos: deben estar verdes y ligeramente crujientes. En un bol, bate los huevos y la yema con el queso rallado y pimienta negra. Reserva. Cuando la pasta esté lista, escúrrela reservando un poco del agua de cocción. Añade la pasta caliente a la sartén con los espárragos, mezcla bien y retira del fuego. Incorpora la mezcla de huevo y queso, removiendo rápido para que la salsa quede cremosa y no cuaje en exceso. Si hace falta, añade un poco del agua de cocción para aligerar la salsa. Ajusta de sal y pimienta y sirve de inmediato, espolvoreando más queso por encima si lo deseas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 410 kcal

Proteínas: 17 g

Grasas: 15 g

Hidratos de carbono: 53 g

Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Esta receta se disfruta mejor recién hecha. Si sobra, guarda la pasta en un recipiente hermético en la nevera hasta 24 horas. Calienta suavemente al microondas o en sartén con unas gotas de agua.

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