Eliseo Candela, cirujano vascular: “Tu cuerpo puede asimilar el estrés, pero tus arterias no”

Esta ilustración plana representa el ciclo de la procrastinación con una persona sentada en un escritorio, con tareas pendientes, una nube de ansiedad sobre la cabeza y cadenas, rodeada de flechas que simbolizan culpa y evitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés se ha convertido en un acompañante silencioso de más de la mitad de la población. El estudio internacional de Salud Mental del Grupo AXA revela que el 59% de los españoles sufre problemas de estrés y un 23%, problemas de ansiedad. La incertidumbre sobre el futuro, la inestabilidad financiera y la inseguridad laboral son las tres principales razones que esgrimían los encuestados para este sentimiento de alerta constante, que termina por afectar a la salud física.

El angiólogo y cirujano vascular Eliseo Candela ha querido recordar en un vídeo que el cuerpo es capaz de asimilar el estrés, “pero tus arterias no”. Según el especialista, “algo tan normal como el estrés puede afectar a tu sistema circulatorio”. En sus publicaciones, el doctor Candela se ha propuesto divulgar información médica de manera accesible, abordando distintos aspectos de la salud cardiovascular y advirtiendo sobre los peligros asociados a hábitos cotidianos aparentemente inocuos.

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El doctor cuenta en sus redes sociales (@dr.e.candela) que este sentimiento es un mecanismo evolutivo de los humanos que, hace miles de años, suponía “una ventaja de supervivencia”. “Cuando nos perseguía un depredador, nuestro cuerpo inmediatamente reaccionaba en segundos: subía la presión arterial, el corazón latía más rápido para priorizar la llegada de sangre a la musculatura y al cerebro”, cuenta el angiólogo.

En el mundo actual, es difícil que nos encontremos en una situación igual de peligrosa en el día a día, “pero tu cuerpo no lo sabe”, lamenta. “Hoy en día, el peligro es el estrés, la ansiedad, dormir mal. Y aun así, la respuesta es exactamente la misma”, asegura Candela.

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Efectos del estrés en la salud cardiovascular

Eliseo Candela, angiólogo. (@dr.e.candela)

Cada episodio de estrés tiene sus efectos en la salud cardiovascular, asegura el médico. “Cada pico de estrés eleva tu tensión arterial y esto obliga a trabajar a nuestro corazón más de lo normal y somete a las arterias a una presión excesiva para la cual no están diseñadas", describe.

Esta situación provoca un desgaste progresivo en las arterias y, cuanto más frecuentes sean, mayores serán los daños. “Con el tiempo, todo este desgaste silencioso que favorece la hipertensión arterial produce daño vascular, que a la larga incrementa el riesgo de padecer infarto o un ictus", recuerda Candela.

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La Fundación Española del Corazón ha señalado que la exposición continuada al estrés puede agravar factores de riesgo ya existentes, como lahipertensión arterial, el colesterol elevado o la obesidad. La entidad resalta que el estrés actúa como un multiplicador de riesgos, afectando no solo a adultos, sino también a jóvenes, que cada vez muestran más síntomas asociados a la presión psicológica.

Para el especialista, “lo más peligroso de todo esto es que puedes acostumbrarte a vivir así sin darte cuenta”, mientras el daño en las arterias continúa. Ante problemas de estrés crónico, se pueden generar patologías sanitarias más graves, como presión arterial alta, insuficiencia cardiaca, problemas menstruales, problemas de la piel como acné o eczemas e incluso obesidad o diabetes. “El estrés es una erosión constante de tu salud. Es hora de bajar el ritmo”, concluye el especialista.

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