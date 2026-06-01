España

Eliseo Candela, cirujano vascular: “Tu cuerpo puede asimilar el estrés, pero tus arterias no”

Más de la mitad de la población sufre problemas de estrés

Guardar
Google icon
Ilustración de una persona con auriculares en un escritorio con un portátil, cadenas en la silla, una nube de ansiedad y símbolos de tareas, rodeada de flechas cíclicas.
Esta ilustración plana representa el ciclo de la procrastinación con una persona sentada en un escritorio, con tareas pendientes, una nube de ansiedad sobre la cabeza y cadenas, rodeada de flechas que simbolizan culpa y evitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés se ha convertido en un acompañante silencioso de más de la mitad de la población. El estudio internacional de Salud Mental del Grupo AXA revela que el 59% de los españoles sufre problemas de estrés y un 23%, problemas de ansiedad. La incertidumbre sobre el futuro, la inestabilidad financiera y la inseguridad laboral son las tres principales razones que esgrimían los encuestados para este sentimiento de alerta constante, que termina por afectar a la salud física.

El angiólogo y cirujano vascular Eliseo Candela ha querido recordar en un vídeo que el cuerpo es capaz de asimilar el estrés, “pero tus arterias no”. Según el especialista, “algo tan normal como el estrés puede afectar a tu sistema circulatorio”. En sus publicaciones, el doctor Candela se ha propuesto divulgar información médica de manera accesible, abordando distintos aspectos de la salud cardiovascular y advirtiendo sobre los peligros asociados a hábitos cotidianos aparentemente inocuos.

PUBLICIDAD

El doctor cuenta en sus redes sociales (@dr.e.candela) que este sentimiento es un mecanismo evolutivo de los humanos que, hace miles de años, suponía “una ventaja de supervivencia”. “Cuando nos perseguía un depredador, nuestro cuerpo inmediatamente reaccionaba en segundos: subía la presión arterial, el corazón latía más rápido para priorizar la llegada de sangre a la musculatura y al cerebro”, cuenta el angiólogo.

En el mundo actual, es difícil que nos encontremos en una situación igual de peligrosa en el día a día, “pero tu cuerpo no lo sabe”, lamenta. “Hoy en día, el peligro es el estrés, la ansiedad, dormir mal. Y aun así, la respuesta es exactamente la misma”, asegura Candela.

PUBLICIDAD

Efectos del estrés en la salud cardiovascular

Es importante revisar nuestra salud cerebral para evitar estos episodios
Eliseo Candela, angiólogo. (@dr.e.candela)

Cada episodio de estrés tiene sus efectos en la salud cardiovascular, asegura el médico. “Cada pico de estrés eleva tu tensión arterial y esto obliga a trabajar a nuestro corazón más de lo normal y somete a las arterias a una presión excesiva para la cual no están diseñadas", describe.

Esta situación provoca un desgaste progresivo en las arterias y, cuanto más frecuentes sean, mayores serán los daños. “Con el tiempo, todo este desgaste silencioso que favorece la hipertensión arterial produce daño vascular, que a la larga incrementa el riesgo de padecer infarto o un ictus", recuerda Candela.

La Fundación Española del Corazón ha señalado que la exposición continuada al estrés puede agravar factores de riesgo ya existentes, como lahipertensión arterial, el colesterol elevado o la obesidad. La entidad resalta que el estrés actúa como un multiplicador de riesgos, afectando no solo a adultos, sino también a jóvenes, que cada vez muestran más síntomas asociados a la presión psicológica.

Para el especialista, “lo más peligroso de todo esto es que puedes acostumbrarte a vivir así sin darte cuenta”, mientras el daño en las arterias continúa. Ante problemas de estrés crónico, se pueden generar patologías sanitarias más graves, como presión arterial alta, insuficiencia cardiaca, problemas menstruales, problemas de la piel como acné o eczemas e incluso obesidad o diabetes. “El estrés es una erosión constante de tu salud. Es hora de bajar el ritmo”, concluye el especialista.

Temas Relacionados

AnsiedadEnfermedades CardiovascularesSalud Mental EspañaRedes SocialesTikTokTikTok EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del lunes 1 al viernes 5 de junio: Beatriz confiesa su relación con la muerte de Álvaro

La ficción diaria de Antena 3 encara una semana de tensión tras el descubrimiento del cuerpo de Álvaro

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del lunes 1 al viernes 5 de junio: Beatriz confiesa su relación con la muerte de Álvaro

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 1 al 5 de junio: una muerte, un disparo y una carta que puede cambiarlo todo esta semana

La serie de TVE encara una de sus semanas más intensas con la despedida de Santos, el estado crítico de Julieta y una revelación sobre Curro que amenaza con salir a la luz

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 1 al 5 de junio: una muerte, un disparo y una carta que puede cambiarlo todo esta semana

Última hora del sumario del caso Leire Díez: Feijóo ve “movimiento” entre los socios del Gobierno y les anima a buscar “una solución en poco tiempo”

El sumario se conocerá de forma inminente. Pedro Sánchez minimizó este domingo los casos Zapatero y Leire como “problemas” y “tropiezos” y avisó: “Vamos a seguir hasta 2027 y más allá”

Última hora del sumario del caso Leire Díez: Feijóo ve “movimiento” entre los socios del Gobierno y les anima a buscar “una solución en poco tiempo”

Cómo hacer una pasta carbonara más ligera y con un extra de fibra: sustituye el guanciale por este saludable ingrediente

En esta receta, sustituiremos el clásico guanciale italiano por unos espárragos verdes frescos, una delicia primaveral llena de fibra y baja en calorías

Cómo hacer una pasta carbonara más ligera y con un extra de fibra: sustituye el guanciale por este saludable ingrediente

El CIS estrena un sistema para identificar sus llamadas en encuestas telefónicas: cómo verificar si son oficiales y qué información pueden solicitar

Desde el 25 de mayo los clientes de las principales compañías telefónicas pueden ver en las pantallas de sus móviles ‘Centro de Investigaciones Sociológicas’ si son seleccionados para un sondeo

El CIS estrena un sistema para identificar sus llamadas en encuestas telefónicas: cómo verificar si son oficiales y qué información pueden solicitar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del sumario del caso Leire Díez: Feijóo ve “movimiento” entre los socios del Gobierno y les anima a buscar “una solución en poco tiempo”

Última hora del sumario del caso Leire Díez: Feijóo ve “movimiento” entre los socios del Gobierno y les anima a buscar “una solución en poco tiempo”

El CIS estrena un sistema para identificar sus llamadas en encuestas telefónicas: cómo verificar si son oficiales y qué información pueden solicitar

Retiran el delito de aceptación de nombramiento ilegal al hermano de Sánchez por haber prescrito

La Justicia absuelve a la esposa de un narcotraficante en País Vasco tras no encontrar pruebas de que le haya ayudado, a pesar de vivir con él y saber de sus delitos

Funcionarios, aspirantes y responsables de conservatorios comienzan a declarar en el juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz

ECONOMÍA

El CIS estrena un sistema para identificar sus llamadas en encuestas telefónicas: cómo verificar si son oficiales y qué información pueden solicitar

El CIS estrena un sistema para identificar sus llamadas en encuestas telefónicas: cómo verificar si son oficiales y qué información pueden solicitar

La patronal de estaciones de servicio en España defiende la “transparencia” y “honestidad” de las gasolineras tras la rebaja del IVA a los carburantes

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Sara, peluquera autónoma en Madrid: “Los pisos turísticos y que la ciudad sea cada vez más un parque temático han frenado nuestro sueño de ampliar el negocio”

El IVA de la luz y el gas vuelve al 21% desde este lunes: el Gobierno retira parte del plan anticrisis

DEPORTES

El Mundial 2026, el ecosistema perfecto para los “ingenieros del caos”: así pueden la desinformación y la IA viralizar mentiras en minutos

El Mundial 2026, el ecosistema perfecto para los “ingenieros del caos”: así pueden la desinformación y la IA viralizar mentiras en minutos

La increíble historia de Adrián ‘Vitamina’ Silva, un futbolista de 55 años que sigue jugando los 90 minutos: “Estoy en mi mejor momento”

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

La celebración de los aficionados del PSG tras ganar la Champions se va de madre: un muerto, casi 800 detenidos y siete policías heridos

Florentino Pérez, Ceferin y un dossier sobre los árbitros y el caso Negreira en la final de la Champions