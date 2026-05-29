Tarifa de la luz en España este sábado

El precio de la luz cambia cada hora (Europa Press)

Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, revisa cuál es el mejor momento del día para usar la energía eléctrica.

Aquí están las tarifas de la energía eléctrica, así como las horas del día más caras y más baratas del servicio para este sábado 30 de mayo.

Precio del servicio eléctrico

Día: 30 de mayo

Precio de media: 62.27 euros por megavatio hora

Precio máximo: 123.31 euros por megavatio hora

Precio más bajo: -0.1 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este sábado 30 de mayo, el precio del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 123.31 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 111.86 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 107.12 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 104.86 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 114.7 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 115.34 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 111.53 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 98.5 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 48.42 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 11.92 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.46 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.1 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.09 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.59 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 2.93 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 33.75 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 74.53 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 103.19 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 111.38 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 113.54 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 106.8 euros por megavatio hora.