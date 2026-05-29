La OTAN condenó la incursión de un dron ruso contra un edificio residencial en Rumania y lo calificó como una “imprudencia”

Un incendio quema en el techo de un bloque de pisos de 10 pisos después de que un dron se estrelló contra el edificio (REUTERS)

La OTAN condenó este viernes la “imprudencia de Rusia” tras el impacto de un dron ruso contra un edificio residencial en la ciudad rumana de Galati, ubicada cerca de la frontera con Ucrania. El incidente ocurrió durante la madrugada, en el contexto de una nueva serie de ataques rusos dirigidos a infraestructuras ucranianas próximas al territorio rumano.

Según informó la portavoz de la Alianza Atlántica, Allison Hart, “un edificio de departamentos fue alcanzado por un dron mientras Rusia atacaba infraestructura ucraniana cerca de la frontera”. Por este motivo, la vocera afirmó en redes sociales: “Condenamos la imprudencia de Rusia. La OTAN continuará fortaleciendo nuestras defensas contra todas las amenazas, incluidos los drones”.

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Tras el ataque inesperado agregó que el secretario general de la organización, Mark Rutte, mantiene contacto con las autoridades rumanas, quienes citaron al embajador ruso en el país para que brinde explicaciones del caso.

El mensaje de la portavoz de la OTAN, Allison Hart (@OTANpress)

De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Rumania, “un dron entró en el espacio aéreo rumano, fue detectado por el radar en la zona sur de la ciudad de Galati y se estrelló contra el tejado de un bloque de viviendas, provocando un incendio tras el impacto”. La explosión generó llamas que afectaron el edificio residencial, precisó la cartera de Defensa en su comunicado. Dos personas resultaron levemente heridas y el edificio fue evacuado.

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El presidente de Moldavia, país situado entre Ucrania y Rumanía, condenó el incidente con el vehículo aéreo no tripulado. “Condeno enérgicamente los ataques de drones rusos contra ciudadanos rumanos en sus hogares”, declaró Maia Sandu a través de X. “Esto es grave. La República de Moldavia se solidariza plenamente con Rumania y desea una pronta recuperación a los heridos en Galați. Rusia representa un peligro para todos y debe ser detenida”.

Desde París, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, condenó también el “acto irresponsable” de Moscú tras el impacto del dron ruso y añadió que tenía como objetivo “un país de la Unión Europea y miembro de la OTAN”.

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Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que Rusia “cruzó una nueva línea” tras el impacto del en Galati.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llega a una reunión del Colegio de Comisarios Europeos en Bruselas, Bélgica, el 6 de mayo de 2026 (REUTERS/Yves Herman)

“La guerra de agresión de Rusia ha cruzado una nueva línea. La incursión de un dron ruso ha impactado en una zona densamente poblada de Rumanía, causando heridos civiles. En territorio de la UE. Expresamos nuestra plena solidaridad con Rumania y su pueblo”, expresó la presidenta del Ejecutivo comunitario en un mensaje publicado en redes sociales.

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Von der Leyen destacó que, mientras la Unión Europea fortalece las medidas de seguridad y disuasión en su frontera oriental, el bloque prepara un nuevo paquete de sanciones. “Seguimos reforzando nuestra seguridad y disuasión, especialmente en la frontera oriental, y continuaremos aumentando la presión sobre Rusia, ahora con la preparación de un vigésimo primer paquete de sanciones contra Moscú”, advirtió la funcionaria europea.

El episodio de este viernes coincide con la reanudación de los “ataques con drones contra objetivos civiles y de infraestructura en Ucrania, en las proximidades de la frontera fluvial con Rumania”, según indicó el Ministerio de Defensa rumano.

Además, el incidente se produce pocos días después de que un dron ucraniano ingresara accidentalmente en el espacio aéreo de Estonia, también miembro de la OTAN, y de que incursiones de drones rusos motivaran alertas en Letonia y Lituania. El episodio elevó la preocupación en los países de la OTAN limítrofes con la guerra entre Moscú y Kiev ante el aumento de incursiones aéreas sobre territorio aliado.

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(Con información de AFP)