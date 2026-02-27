Las mejores plantas para espacios con poca luz: más allá del poto o la lengua de suegra

Las mejores plantas para una zona de la casa con poca luz (Montaje Infobae)

Espacios situados en plantas bajas con escasa entrada de luz natural, habitaciones interiores o viviendas con mala orientación donde los rayos de sol no alcanzan son situaciones habituales en los hogares. Una de las recomendaciones de los expertos en decoración, para aportar iluminación a estos espacios, es incluir plantas. Pero no todas son válidas, ya que la luz es esencial para muchas de ellas.

Las plantas de interior se han consolidado como protagonistas en la ambientación de viviendas, especialmente en entornos urbanos y pisos de tamaño reducido. Elegir bien qué tipo de vegetación es apta estos espacios con poca luz es esencial para que se mantenga con viveza y aporten un toque natural dentro del hogar, además de contribuir a crear ambientes más frescos y tranquilos.

Cuna de Moisés

Estos son los beneficios de la Cuna de moíses para hogar Foto: Pexels

Entre las propuestas para espacios interiores destaca la cuna de Moisés (Spathiphyllum spp.), valorada por sus hojas de intenso verde oscuro y textura brillante. Esta especie sobrevive sin sol directo y, en buenas condiciones de luz indirecta. En algunas ocasiones incluso llega a producir flores. Además, se distingue por su adaptabilidad a espacios con luminosidad reducida, según explican desde el EcologíaVerde. Esta planta es conocida también por ayudar a purificar los espacios.

Marantas

Las plantas de interior más desafiantes: marantas (Freepik)

En viviendas o recibidores pequeños, las marantas aportan color y dinamismo a los rincones menos luminosos de la vivienda, gracias a sus hojas ovaladas decoradas con venas rosadas y centros verde claro. Aunque toleran la sombra, no son ejemplares fáciles de mantener: demandan riegos frecuentes y agua sin cloro. Para que crezcan sanas, es fundamental conocer y atender estas peculiaridades.

Helechos

Helecho de Boston. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El helechos también figura entre las opciones recomendadas por los expertos en jardinería. Esta planta de hojas redondeadas y tallos negros es idónea para zonas con limitaciones de luz. Los helechos rechazan la luz directa y precisa abundante humedad ambiental. Se recomienda pulverizarlo regularmente con agua para su correcto desarrollo.

Zamioculca

Zamioculca (Freepik)

La zamioculca, de bajo mantenimiento y con pocas necesidades lumínicas, resulta idónea para recibidores con menor atención. Se reconoce por sus tallos brillantes y firmes, y puede alcanzar entre 50 y 120 centímetros de altura, extendiéndose lateralmente. Por su porte, los decoradores la recomienda para recibidores amplios.

Hoya

Planta hoya florecida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hoyas, conocidas como plantas de cera, destacan por sus hojas en forma de estrella de cinco puntas con acentuado aroma a vainilla, agrupadas en domos. Las hojas también ofrecen un valor ornamental: lanceoladas, gruesas, cerosas y con pequeñas manchas blancas, crecen en tallos tubulares grises. Si bien la luz escasa limita la floración, mantiene su atractivo por el follaje, como explican los expertos en jardinería.

Hiedra inglesa

Hiedra inglesa (Hedera helix) (Freepik)

Para quienes prefieren especies trepadoras, EcologíaVerde recomienda las hiedras en la decoración interior. Estas plantas requieren poca luz, pueden guiarse como trepadoras y permiten replicar ambientes clásicos en la decoración del recibidor. Además, su ritmo de crecimiento es rápido y son fáciles de cuidar. La hiedra inglesa es una de las plantas más recomendadas por su adaptabilidad.

Tips infalibles para tus plantas de interior

Esta variedad de especies permite que cualquier recibidor o espacio interior de las viviendas se transformen en un entorno con carácter y frescura, independientemente de la cantidad de luz natural disponible.