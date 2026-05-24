Estas son las novedades en la prueba de acceso a la universidad de 2026: así son los nuevos modelos de examen y criterios de corrección comunes

Imagen de archivo de un estudiante realizando un examen. EFE/ J. L. Cereijido

Quedan menos de dos semanas para que los estudiantes de segundo de bachillerato que quiera continuar con sus estudios se presenten al nuevo modelo de Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). A partir de junio de 2025, los alumnos que aspiren a iniciar una carrera universitaria deberán enfrentarse a este nuevo modelo de prueba, diseñado para ajustarse a la Ley de Educación (LOMLOE) y a los currículos renovados de Bachillerato aprobados por el Gobierno en 2024.

Este año se introducen novedades en el tipo de ejercicios, que estarán más centrados en evaluar la capacidad creativa del alumno; y en los criterios de evaluación, con el objetivo de estandarizar la prueba en todo el territorio.

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Criterios de corrección estandarizados

Las principales novedades del nuevo examen son el establecimiento de criterios de corrección mínimos comunes para todas las comunidades autónomas y una evaluación del alumnado más centrada en las competencias de los estudiantes.

La coherencia, la cohesión, la corrección gramatical, léxica y ortográfica de las respuestas, así como su presentación. La valoración de estos aspectos supondrá al menos el 10% de la calificación de cada pregunta o tarea que implique la redacción de un texto.

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Qué cambios se incluyen en los ejercicios de los exámenes

A partir de este año, los exámenes tendrán un único modelo por materia, pero con opcionalidad interna. Es decir, los estudiantes ya no se encontrarán con la doble opción de modelo A y modelo B. Solo habrá uno, aunque en este sí se podrá incluir la posibilidad de elegir entre varias preguntas.

Con este nuevo sistema, los alumnos no podrán dejar parte del temario fuera como ocurría anteriormente. En algunas comunidades autónomas, por ejemplo, había alumnos que solo estudiaban el siglo XIX o XX de Historia a sabiendas de que podrían evitar uno u otro. Ahora no podrán sacar de sus apuntes ni a Isabel II ni al dictador Francisco Franco.

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Por otro lado, la nueva norma exige que al menos el 70% de la puntuación obtenible en cada examen corresponda a preguntas de carácter abierto o semiconstruidas, lo que supone una novedad frente al modelo anterior, donde este tipo de preguntas tenían un peso mínimo del 50%. Las preguntas abordarán preferentemente situaciones o ejemplos realistas, próximos a la vida del alumno, y contextualizados en entornos artísticos, científicos, humanísticos y tecnológicos.

¿Cuándo es la PAU 2026?

Los exámenes de la convocatoria ordinaria será entre los días 2 a 4 de junio en la mayoría de comunidades autónomas, pero las hay que empiezan antes y después. Madrid adelanta el inicio al 1 de junio y finaliza el 5 para quienes tengan coincidencia de exámenes. En Canarias, las pruebas se celebrarán del 2 al 5 de junio; en Castilla-La Mancha, del 8 al 10; y en Cataluña, del 9 al 11 de junio.

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Las primeras calificaciones se publicarán el 10 de junio en Aragón, Baleares, Castilla y León, Murcia, Navarra y Euskadi. El 11 de junio se conocerán en Andalucía, Galicia y Madrid; el 12 de junio en Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura; el 16 de junio en La Rioja; y el 23 de junio en Cataluña.

¿Cuánto duran los exámenes?

En este punto no hay cambios. Todos los exámenes duran un máximo de 90 minutos con un descanso de, al menos, 30 minutos entre ellos.

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¿Cuánto restan las faltas de ortografía en los exámenes?

Aquí reside uno de los cambios que más afectará a quienes estudian asignaturas de humanidades o ciencias sociales. En asignaturas técnicas en las que no se suelen redactar textos extensos y/o elaborados, la penalización por los errores ortográficos no se aplicará. Es el caso de Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Dibujo Técnico II, Dibujo Técnico II Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, o Empresa y Diseño de Modelos de Negocio.

En cambio, en Lengua Castellana y Literatura II o en lenguas cooficiales, las faltas de ortografía podrán restar hasta 2 puntos de la puntuación final. Asimismo, la presentación, coherencia, corrección gramatical, léxica y ortográfica del texto contarán con al menos un 10% de la nota. En Madrid, además, la presentación global del examen podrá penalizarse con hasta 0,25 puntos si es confusa o ilegible.

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¿Cómo se calcula la nota de la PAU?

La calificación se calcula sumando el 60% la nota media obtenida en 1º y 2º de Bachillerato (sin incluir la calificación de Religión) y el 40% de la calificación de la fase obligatoria de la PAU. La nota media debe superar el cinco en ambos casos.

En la fase general u obligatoria los estudiantes se examinan de Lengua Castellana y Literatura II, Lengua Extranjera II, Historia de España o Historia de la Filosofía y una de las materias específicas de la modalidad de 2º de Bachillerato, que podrá ser: Análisis Musical II, Artes Escénicas II, Ciencias Generales, Dibujo Artístico II, Latín II, Matemáticas II o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II.

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En las comunidades autónomas con lengua cooficial habrá un quinto examen. En este caso, los estudiantes podrán elegir en que lengua quieren desarrollar los exámenes, a excepción de las pruebas de lengua castellana y lengua extranjera, que se realizarán en su idioma.

En la fase voluntaria, destinada a aquellos que deseen subir su nota de admisión, los estudiantes podrán también examinarse de hasta tres materias de 2º de Bachillerato (comunes o de modalidad) distintas a aquellas de las que se hubieran examinado en la fase obligatoria. Además, podrán examinarse de una segunda lengua extranjera. Con estos otros exámenes, los estudiantes podrán obtener hasta un 14, y contarán las dos pruebas de la fase voluntaria que tengan mejor nota.

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