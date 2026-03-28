La duquesa de Alba y la reina Isabel II, dos mujeres centenarias y poderosas con trayectorias vitales muy similares y un pasado en común

La duquesa de Alba y la reina Isabel II, dos mujeres centenarias y poderosas (Reuters / Europa Press)

La conmemoración del centenario de Cayetana Fitz-James Stuart, conocida como la duquesa de Alba, ha reunido durante las últimas semanas en Sevilla a familiares, políticos, e incluso al rey Felipe VI. Estas celebraciones, dedicadas al nacimiento de la aristócrata, anticipan el aniversario de otra figura histórica, la reina Isabel II de Reino Unido, cuyos 100 años también están próximos a cumplirse.

Ambas mujeres no solo compartieron año de nacimiento, 1926, sino una presencia decisiva en sus respectivas sociedades y una conexión familiar que se remonta siglos atrás. La duquesa de Alba hubiera cumplido 100 años este 28 de marzo. Acumuló, según el recuento de su legado, un patrimonio cercano a los 3.000 millones de euros, que reunió a lo largo de sus 88 años y que sigue marcando la historia de la nobleza española.

Su tercera boda con Alfonso Díez en 2011, celebrada cuando tenía 85 años y su esposo 24 menos, se ha convertido en un recuerdo icónico para la crónica social sevillana y nacional, rememorando la naturalidad de Cayetana para el baile flamenco, pasión que mantuvo desde joven y para la que incluso tenía su propio tablao en el Palacio de Dueñas.

El próximo 4 de octubre, Cayetano Martínez de Irujo contraerá matrimonio con Bárbara Mirján en una ceremonia que se llevara a cabo en Sevilla.

La aristócrata con más títulos

Su legado entre los sevillanos se ve revalorizado en este centenario, resaltándose su amor por la ciudad, la excentricidad de su carisma y su carácter desenfadado, que siguen atrayendo la atención del público 12 años después de su fallecimiento.

El imaginario popular ha situado siempre a la duquesa de Alba por encima incluso de algunos monarcas en cuanto a títulos nobiliarios; se aseguraba incluso que, de encontrarse con la reina de Inglaterra, sería Isabel II quien debía rendirle pleitesía, pese a que era tan solo una leyenda urbana. De hecho, el Libro Guinness de los Récords certifica que Cayetana Fitz-James Stuart poseía el mayor número de títulos nobiliarios del mundo: 46 en total, 14 de ellos con el rango de Grande de España.

Cayetana de Alba en una imagen tomada en 2012 con motivo de una entrevista para ABC. (Grupo Grosby / Archivo ABC / Raúl Doblado)

Su vínculo con Isabel II

Tras su fallecimiento en noviembre de 2014, estos títulos pasaron a su hijo mayor, Carlos Fitz-James Stuart, actual XIX duque de Alba. Desde el punto de vista genealógico, el apellido Stuart de la Casa de Alba procede de los Estuardo escoceses, una línea dinástica que entronca con María I de Escocia, ejecutada por Isabel I de Inglaterra, y su hijo, Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra.

Aunque existen teorías que apuntan a la posibilidad de que los duques de Alba pudieran aspirar al trono escocés en caso de una hipotética independencia, esto se encuadra en el terreno de la especulación histórica y permanece lejos de la realidad institucional. Isabel II y la familia real británica han mantenido relaciones cordiales con los descendientes de los Estuardo.

Cayetano Martínez de Irujo, hijo de la duquesa, explicaba en el programa Lazos de sangre que su madre sentía fascinación por haber nacido el mismo año que la monarca británica y que también celebraba la curiosa coincidencia con el año de nacimiento de Marilyn Monroe. En vida, ambas aristócratas tuvieron ocasión de coincidir: durante la Guerra Civil española, Cayetana vivió en Londres, donde su padre era embajador, y las visitas al palacio de Buckingham fueron frecuentes.

La reina Isabel II, en imagen de archivo (AP Foto/Alastair Grant Pool, archivo)

Las trayectorias de Isabel II y la duquesa de Alba

En nuestro país, solo existen registros de un encuentro en 1986, durante la única visita oficial de la soberana inglesa a España, donde la nobiliaria sevillana mostró sus respetos en el Palacio Real. El propio Cayetano Martínez de Irujo recordaba que esas supuestas obligaciones de pleitesía nunca existieron realmente: “Mi madre siempre tuvo un gran sentido de la responsabilidad. Le molestaba que le dijeran eso”, afirmó en el mismo programa.

No solo compartieron año de nacimiento y una infancia marcada por la alta aristocracia europea, eran primas en séptimo grado y sus familias están unidas desde el reinado de Jacobo II, las vidas de Isabel II y la duquesa de Alba transitaron caminos diferentes. De la misma manera que la monarca inglesa subió al trono británico con 25 años tras la muerte temprana de su padre, la duquesa sevillana heredó sus dominios a los 27.

La reina Isabel II cumpliría 100 años en 2026 (Europa Press/Contacto/Maria Grazia Picciarella)

Ambas contrajeron matrimonio en 1947, y a partir de entonces iniciaron sendas trayectorias marcadas por el peso de la representación institucional y la gestión de un legado: Isabel II como jefa de Estado y Cayetana como custodio de la cultura nobiliaria en España, reforzada con la reconstrucción del Palacio de Liria.