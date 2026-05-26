Un joven acude a comisaría y confiesa haber asesinado a su hermano: la madre permanece hospitalizada en estado crítico

La calle parisina donde se produjeron los hechos. (Google Maps)

Un adolescente de 16 años es el principal sospechoso de un violento suceso ocurrido en París, en el que su hermano de 14 años ha fallecido y su madre permanece ingresada en estado crítico tras resultar gravemente herida. El joven se presentó ante las autoridades y declaró haber matado a ambos en el domicilio familiar. Los hechos, que han conmovido a la capital francesa, ya están siendo investigados por la fiscalía parisina.

La tragedia tuvo lugar entre la noche del lunes y la madrugada del martes en el noreste de París. Poco antes de las 3:00 horas, el joven acudió a una comisaría cercana con las manos cubiertas de sangre y dijo a los agentes que había “matado a su madre y a su hermano de 14 años”, según recoge Le Parisien. Además, el adolescente facilitó la dirección exacta donde habrían ocurrido los ataques.

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A partir de esa confesión, se activó un operativo policial para acudir al lugar del asesinato. Los agentes se desplazaron de inmediato hasta el domicilio donde se habrían producido los hechos, situado en la Rue de Crimée, en el distrito 19 de París, accediendo al tercer piso del inmueble.

Un coche de la Policía Nacional francesa, en una imagen de archivo. (Flickr)

En el interior de la vivienda, los policías hallaron el cuerpo sin vida de un menor sobre una cama, con lesiones graves en la zona del cuello. Los servicios de emergencia desplazados hasta el lugar solo pudieron certificar el fallecimiento del hermano menor de 14 años.

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En otra habitación del domicilio, los agentes localizaron a la madre de los adolescentes, de 54 años, tendida en la cama y con el cráneo fracturado e hinchado. La mujer fue trasladada de urgencia al hospital tras sufrir un paro cardíaco y, según el último informe médico, su estado continúa siendo crítico.

Durante la inspección del apartamento, los investigadores encontraron un cuchillo y un martillo en la bañera, que podrían haber sido utilizados en los hechos. Fuentes policiales y de la fiscalía parisina citadas por Le Parisien señalan que los equipos de investigación trabajan ahora para reconstruir la secuencia de los ataques y determinar el posible móvil del suceso.

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Un posible trastorno psiquiátrico

La fiscalía de París abrió una investigación preliminar por “homicidio voluntario de un menor de 15 años” e “intento de homicidio voluntario de un ascendiente”. Las pesquisas quedaron a cargo de la unidad de protección de menores. Mientras el juez de guardia se trasladó al domicilio para supervisar los primeros peritajes y coordinar la recolección de pruebas.

Agentes de policía, en una imagen de archivo. (AP)

El joven de 16 años, detenido tras entregarse en la comisaría, permanece bajo custodia policial. Según el diario local, las autoridades investigan si el sospechoso podría padecer algún tipo de trastorno psiquiátrico. Fuentes consultadas por el mismo medio indicaron que el adolescente tenía una discapacidad previa, un dato que ahora será evaluado por peritos forenses y especialistas en salud mental.

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La investigación continúa y se prevé que en los próximos días se practiquen nuevas diligencias, así como evaluaciones clínicas al adolescente. Los investigadores buscan esclarecer los motivos y las circunstancias que rodearon a la agresión.