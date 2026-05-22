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La peor primera cita de Anna Castillo y su gran error después: “Yo pensaba que me iba a meter en un terrario con lagartos y no sabía cómo salir de ahí”

La actriz contó con todos los detalles el primer y último día que compartió junto a un chico en Madrid

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Anna Castillo y su terrible experiencia. (EUROPA PRES)
Anna Castillo y su terrible experiencia. (EUROPA PRES)

La actriz Anna Castillo vivió una de las experiencias más incómodas de su vida durante una primera cita en Madrid, un episodio que ha compartido recientemente entre risas en el pódcast La Ruina junto a Macarena García. Castillo, reconocida por su naturalidad y sentido del humor, acudió al programa para promocionar Se tiene que morir mucha gente, la nueva serie de Victoria Martín.

La catalana relató cómo una situación aparentemente cotidiana se transformó en una anécdota digna de contar. La historia, lejos de tratarse de una cita romántica tradicional, terminó siendo un cúmulo de momentos surrealistas que dejaron a la actriz deseando salir corriendo del lugar. El podcast de los cómicos Ignasi Taltavull y Tomàs Fuentes reúne cada semana a famosos como Clara Lago, Carla Simón, Andreu Buenafuente o Sergio Dalma.

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El dúo catalán se encarga siempre de hacer que sus invitados cuenten las mejores anécdotas, las más “tierra, trágame”. Castillo relata que su cita comenzó de forma inocente: conoció a un chico “muy guapo” a través de Facebook y aceptó ir a su piso después de dar un paseo por la ciudad. Sin embargo, al llegar al apartamento, el ambiente cambió completamente. Lo primero que le sorprendió fue encontrar un terrario lleno de reptiles, mientras el chico le confesaba su afición por la herpetología. “Pensé: ‘Claramente, quiere follar’. Venga, vale, subimos”, comentó Castillo sobre el momento en que decidió acompañarlo, pero lo que parecía una cita normal empezó a torcerse de forma inesperada.

Ya en el salón, el chico le propuso ver algo en la televisión. Anna, aún intrigada, accedió sin imaginar lo que vendría después. “¿Y qué puso él?... Un documental de dinosaurios, al tiempo que se liaba un porro gigante y le daba caladas a ella, cosa que nunca le ha gustado demasiado. “Una hora de documental... Se lió un porro, me dio ciertas caladas y fue la hora más soporífera de mi vida’”, recordó la actriz sobre aquella velada que se transformó en una sucesión de situaciones incómodas y crecientemente absurdas.

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El momento más incómodo: un mensaje por error

La incomodidad de Anna Castillo alcanzó su punto máximo cuando empezaron los efectos de eso que le ofrecía, la hizo sentirse completamente fuera de lugar. “El porro me subió. Estaba fumada, recuerdo la boca seca, pensando: ‘¿Qué hago aquí? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Qué va a pasar ahora? Me va a meter en el terrario…’”, confesó entre risas, mostrando lo angustiante que puede resultar una cita cuando las expectativas se rompen de forma inesperada. Aprovechando que el chico fue al baño, Anna intentó pedir ayuda a una amiga y escribió un mensaje desesperado: “Me quiero ir. Es un pedazo de friki”.

Infobae entrevista a la creadora de la serie ‘Se tiene que morir mucha gente’, Victoria Martín, y a las actrices Anna Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr.

El giro más embarazoso llegó cuando, accidentalmente, envió ese mensaje al propio chico en lugar de a su amiga. “No había la opción de borrar, no se podía eliminar para todos...”, lamentó Castillo, consciente de que ya no tenía escapatoria. El desconcierto fue total, pero la situación, lejos de mejorar, se tornó todavía más surrealista. “No sé cómo salí de eso, si me dio la risa o qué, pero el tío me besó igualmente. Pero por supuesto que me fui”, relató la actriz.

Su nuevo personaje y su historia de amor con Álvaro Mel

La experiencia de Anna Castillo deja claras algunas lecciones sobre las primeras citas y las nuevas generaciones. Al igual que su personaje Bárbara en la serie de Victoria Martín, que comete errores dignos de ser contados en La Ruina. En la otra cara de la moneda está su personaje de Un cuento perfecto, una miniserie donde hacía de una gran exitosa mujer que se enamoraba de la antítesis, el personaje de Álvaro Mel.

'Un cuento perfecto', con Anna Castillo y Álvaro Mel Cr. FELIPE HERNÁNDEZ/NETFLIX © 2022
Anna Castillo y ÁLVARO Mel se conocieron en un rodaje. (Cr. FELIPE HERNÁNDEZ/NETFLIX © 2022)

El actor es en la actualidad su novio y se han convertido en una de las parejas más queridas del panorama del cine español. Las citas que tenían, tanto en la ficción como las que comparten en sus redes sociales, están muy lejos de aquella fatídica experiencia de la actriz. La anécdota demuestra que hasta las situaciones más incómodas pueden convertirse en historias para compartir y reírse después, especialmente cuando se cuentan con la naturalidad y el humor que caracterizan a la actriz catalana.

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