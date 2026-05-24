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Un dispositivo terrestre trata de estabilizar el fuego de Almonte, con evolución positiva

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Huelva, 25 may (EFE).- Un amplio dispositivo terrestre del Plan Infoca trabajará a lo largo de toda la noche para tratar de estabilizar el incendio forestal declarado esta tarde en el paraje La Algaida -inicialmente Marismillas- del término municipal de Almonte (Huelva), en el Espacio Natural de Doñana, que presenta una evolución favorable.

Según ha informado el Plan Infoca, una vez retirados los medios aéreos se mantienen en el lugar cinco grupos de bomberos forestales, cuatro Brigadas de Incendios Forestales (Brica), cuatro técnicos de Operaciones, dos agentes de Medio Ambiente, un encargado de Logística y cuatro autobombas.

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Asimismo, están activadas la Unidad Meteorológica de Incendios Forestales (UMMT), la Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF) y la Unidad de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales (UNASIF).

En declaraciones a los medios de comunicación desde El Rocío (Huelva), el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha indicado que las expectativas con respecto a la evolución del incendio "son buenas" y se confía en poder dar por estabilizado el fuego a lo largo de la noche o a primera hora de la mañana.

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Ha explicado que "la cabeza y la cola del incendio están sin actividad" y que "sólo se mantiene activo sus flancos izquierdo y derecho, lo que sería la zona central de lo que originariamente fue el incendio", si bien el avance para un lado de ellos es "hacia dunas" y el otro "hacia marismas", de ahí que haya insistido en esa "evolución positiva".

Asimismo, ha querido mandar un mensaje de seguridad y pedir que no se den informaciones que no sean oficiales ya que el fuego "no supone ningún peligro" para la aldea de El Rocío, donde este fin de semana se concentran miles de personas para la celebración de la Romería de Pentecostés.

La zona del incendio se encuentra a más de 20 kilómetros de la aldea; además, ha descartado que el origen de las llamas tenga relación alguna con el paso de hermandades que ha tenido lugar en días previos en su peregrinación hacia esa aldea.

El incendio se originó a las 18:05 horas, situando su punto de inicio el Infoca, en un primer momento, en el paraje Marismillas, si bien posteriormente se ha localizado en el paraje La Algaida.

Este fuego ha motivado la activación de hasta nueve medios aéreos: que a los tres medios aéreos enviados incialmente: tres helicópteros pesados -uno del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco)-, dos helicópteros semipesados, uno ligero, dos aviones de carga en tierra y uno de coordinación.

Por tierra, se movilizaron cuatro Brigadas de Incendios Forestales (BRICA), dos técnicos de Operaciones y dos agentes de Medio Ambiente. EFE

lra/amd

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EFE

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