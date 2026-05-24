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Un éxcel de clientes mostraría el mando de Zapatero en la empresa clave de caso Plus Ultra

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Madrid, 24 may (EFE).- La Policía Nacional pone de relieve en uno de sus informes del caso Plus Ultra varios archivos de éxcel que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero envió a su amigo Julio Martínez con un listado de destinatarios de informes de asesoría de la empresa, clave de la causa, lo que evidenciaría su "posición directiva".

Figuras como el presidente del Real Madrid C.F., Florentino Pérez; el exconsejero delegado de Teléfonica Ángel Vilá; el consejero delegado de Repsol y exdiputado vasco, Josu Jon Imaz; así como directivos de empresas como Air China o Netflix integran alguno de esos listados de éxcel que envió presuntamente Zapatero, con sus direcciones de correo electrónico y cargos en las respectivas empresas.

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En un informe, al que ha tenido acceso EFE, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía alude a dos archivos enviados por Zapatero a Martínez, considerado el "lugarteniente" de la trama, con el nombre de '"ista AR OK" y "Direcciones email JM".

"En ambos listados, se encuentran destinatarios que son, a fecha de envío del fichero, clientes de la mercantil Análisis Relevante, teniendo suscrito un contrato de asesoramiento por el que esta empresa debía remitirles mensualmente un informe, que se correspondería con el que distribuye What The Fav".

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Análisis Relevante es una empresa de Julio Martínez que el juez califica de "instrumental" dentro de una estructura financiera para canalizar fondos de otras, como Plus Ultra, hacia Zapatero y su entorno.

What the fav es la empresa administrada por las hijas del expresidente que maquetaba los informes elaborados por la anterior mercantil y una de las destinatarias de fondos, según la investigación.

La UDEF precisa que en el citado listado figuran "personas con las que, en este momento de la investigación" no han sido "hallados vínculos contractuales" con Análisis Relevante.

Considera que los informes mensuales elaborados por esta empresa y distribuidos por What The Fav "se estarían remitiendo tanto a clientes que abonan notables cifras por ellos, según el contrato del que se trate, como a otros destinatarios respecto de los cuales se desconoce el motivo por el que reciben la información y en qué medida se realiza el pago".

Entre las personas que también incluye esos listados figuran la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor; los entonces vicepresidente de Plus Ultra, Julio Martínez; el presidente de Aldesa, Antonio Fernández; el vicepresidente y director de Comunicación de Banco Santander, Juan Manuel Cendoya, y un cargo de Huawei España.

Para la UDEF, "estos archivos no constituyen un simple listado, sino que reflejan una cierta planificación previa y sirven como herramienta logística".

Considera que los indicios recabados dibujan "una dinámica según la cual José Luis Rodríguez Zapatero daría el visto bueno a un listado de receptores de los informes de asesoría emitidos" por Análisis Relevante, remitiendo dicho listado a Martínez.

Según el informe, cuando la empresa de las hijas del expresidente finalizaba el proceso de maquetación del informe, lo enviaba a un listado de clientes o destinatarios del que disponían previamente. Es decir, no lo hacía la empresa "que solicita y encarga el trabajo": Análisis Relevante.

Y señala otro archivo, "Direcciones ok", encontrado en un correo electrónico de 2022, que "parece derivar" de los anteriores listados remitidos presuntamente por el expresidente. EFE

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EFE

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