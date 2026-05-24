España

Redes sociales, pasamontañas y matrículas falsas: así actuaban los organizadores de carreras ilegales de coches en el sur de Madrid

La Guardia Civil detiene a 11 personas por organizar concentraciones con vehículos modificados que reunían a más de 500 asistentes

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Imagen de uno de los coches modificados en una carrera. (Guardia Civil)
Imagen de uno de los coches modificados en una carrera. (Guardia Civil)

La Guardia Civil ha detenido a 11 personas vinculadas a la organización de carreras ilegales en el sur de la Comunidad de Madrid. Estas concentraciones, a las que los organizadores denominaban ‘kedadas’, atraían a más de 500 asistentes y se extendían a localidades como Cuenca, Navarra y Toledo.

Las convocatorias se realizaban a través de redes sociales, con detalles precisos sobre el lugar y la hora, según informa la Guardia Civil en un comunicado, y durante los encuentros los participantes exhibían vehículos modificados para mejorar su rendimiento técnico. Las reuniones solían celebrarse los fines de semana y contaban con asistentes de distintas comunidades autónomas. Fuenlabrada, Pinto, Valdemoro, Coslada y Madrid capital figuraban entre los puntos más concurridos.

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Los organizadores, que también participaban en las carreras, adoptaban medidas para evitar su identificación. Usaban pasamontañas, alteraban las matrículas y seguían protocolos para eludir la acción policial en caso de ser localizados por los agentes. Además de delitos contra la seguridad vial, como conducción temeraria y falsedad documental, estas prácticas ponían en riesgo la integridad de otros conductores durante los desplazamientos por carretera.

La investigación arrancó el verano pasado, cuando agentes del Sector de Tráfico de Madrid detectaron las primeras ‘kedadas’ tras monitorizar redes sociales y medios digitales. El operativo ha permitido la detención de 11 personas y la intervención de cuatro vehículos, así como de material utilizado en las concentraciones, incluidos bengalas y pasamontañas.

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Los agentes revisan material. (Guardia Civil)
Los agentes revisan material en redes sociales. (Guardia Civil)

Consecuencias legales

Los detenidos, hombres de entre 18 y 25 años y con antecedentes policiales, enfrentan cargos por conducción temeraria, falsedad documental, simulación de delito, desobediencia grave a la autoridad y pertenencia a organización criminal.

El Código Penal prevé penas de prisión de seis meses a dos años y retirada del carné de conducir de uno a seis años para quienes conduzcan con temeridad manifiesta, poniendo en peligro a otros usuarios. En los casos más graves, la condena puede alcanzar los cinco años de prisión y la retirada del permiso hasta diez años.

La falsedad documental puede suponer penas de hasta tres años de prisión, mientras que simular un delito está castigado con multas de seis a doce meses, según la capacidad económica del condenado. La desobediencia grave a la autoridad puede acarrear hasta un año de prisión o multas de hasta dieciocho meses.

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La pertenencia a una organización criminal está regulada en los artículos 570 bis y siguientes del Código Penal. Para los integrantes de la organización, la pena prevista es de prisión de 1 a 4 años, mientras que para los promotores, jefes u organizadores la pena se incrementa, pudiendo imponerse prisión de 3 a 8 años.

La Guardia Civil solicita la colaboración ciudadana para prevenir tipo de delitos, por lo que recomienda comunicar cualquier información relevante a través de sus canales oficiales, como el teléfono 062 y la aplicación Alertcops, para reforzar la seguridad vial.

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