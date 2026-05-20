El Kremlin prevé una visita a Rusia en las "próximas semanas" de los enviados especiales de Trump

Las autoridades rusas han aventurado este miércoles que el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y el asesor de la Casa Blanca y yerno de Donald Trump, Jared Kushner, visitarán Moscú en las "próximas semanas" y en medio de las deterioradas conversaciones con Ucrania para poner fin al conflicto.

"Esperamos en las próximas semanas la visita de Witkoff y Kushner", ha señalado Yuri Ushakov, asesor del presidente ruso, Vladimir Putin, en declaraciones al Canal 1. Estas informaciones llegan después de que el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, afirmara, además, que es posible que se dé una reunión entre el propio Putin y Trump en noviembre.

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Este encuentro se daría en los márgenes de la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) prevista para finales de año, tal y como ha explicado Peskov, que ha insistido en que "teóricamente sí sería posible", tal y como ha recogido el diario 'Izvestia'.

"Putin ha confirmado su disposición. Veremos qué otros participantes estarán en China. El calendario sobre las reuniones bilaterales se cerrará más adelante", ha apuntado, antes de afirmar que "estas cumbres tienen lugar para dar cabida también a encuentros entre líderes".

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Horas antes, el presidente ruso indicó que estaba dispuesto a asistir a la cumbre, una plataforma de cooperación económica establecida en noviembre de 1989 y formada por 21 países del Pacífico. La cumbre tendrá lugar en la ciudad china de Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre.