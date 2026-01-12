Mundo

El Reino Unido discute con la OTAN reforzar la seguridad en el Ártico ante las amenazas de Rusia y China

El gobierno británico afirmó que las conversaciones son “habituales” y no respuesta a las amenazas de Trump sobre Groenlandia, mientras el mandatario estadounidense insistió en que tomará el territorio danés “de una forma u otra”

Miembros de las fuerzas armadas
Miembros de las fuerzas armadas danesas practican la búsqueda de posibles amenazas durante un ejercicio militar en el que participan unidades de la guardia nacional danesa, sueca y noruega, junto con tropas danesas, alemanas y francesas, en Kangerlussuaq, Groenlandia, el 17 de septiembre de 2025. REUTERS/Guglielmo Mangiapane/Foto de archivo

Gran Bretaña está discutiendo con sus aliados de la OTAN cómo puede ayudar a reforzar la seguridad en el Ártico para contrarrestar las amenazas de Rusia y China, según declaró el domingo un ministro del Gobierno.

La secretaria de Transporte, Heidi Alexander, afirmó que las conversaciones son “algo habitual” y no una respuesta a las recientes amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de apoderarse de Groenlandia.

Trump ha declarado que le gustaría llegar a un acuerdo para adquirir Groenlandia, una región semiautónoma de Dinamarca, aliada de la OTAN, con el fin de evitar que Rusia o China se hagan con ella. El domingo por la noche afirmó que llegar a un acuerdo por Groenlandia sería “más fácil” e insistió en que Estados Unidos necesitaba adquirirla.

“De una forma u otra, vamos a tener Groenlandia”, declaró a los periodistas a bordo del Air Force One mientras regresaba a Washington.

Groenlandia, con una población de alrededor de 57.000 habitantes, está defendida por Dinamarca, cuyo ejército es muy inferior al de Estados Unidos, que tiene una base militar en la isla. El primer ministro danés ha advertido de que una toma de control supondría una amenaza para la OTAN.

Trump descartó esa idea el domingo, proclamándose salvador de la OTAN por animar a los países miembros a aumentar su gasto en defensa.

“Me gusta la OTAN”, afirmó.

A continuación, se preguntó “si, en caso de que necesitáramos a la OTAN, ¿estarían ahí para nosotros? No estoy seguro de que lo estuvieran".

De hecho, la garantía de defensa común del artículo 5 de la OTAN, que considera un ataque a un miembro como un ataque a todos, solo se ha invocado una vez, tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, lo que llevó a la operación de la OTAN en Afganistán.

Trump dijo que llegar a
Trump dijo que llegar a un acuerdo por Groenlandia sería “más fácil” e insistió en que Estados Unidos necesitaba adquirirla. (REUTERS/Kevin Lamarque/archivo)

Las tensiones entre Estados Unidos y Dinamarca han aumentado desde que la Administración Trump renovó sus advertencias contra Groenlandia. Jesper Møller Sørensen, embajador de Dinamarca en Estados Unidos, respondió al recién nombrado enviado estadounidense para Groenlandia, Jeff Landry, quien afirmó en una publicación en las redes sociales que “Estados Unidos defendió la soberanía de Groenlandia durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Dinamarca no pudo hacerlo”.

Sørensen respondió que Dinamarca siempre ha estado del lado de Estados Unidos, especialmente después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y que solo los groenlandeses deben decidir su futuro.

“Sigamos abordando los retos de seguridad en el Ártico como socios y aliados”, escribió Sørensen. Los funcionarios daneses se reunirán esta semana con el secretario de Estado Marco Rubio.

El Reino Unido está de acuerdo con Trump en que Rusia y China son cada vez más competitivas en el Círculo Polar Ártico, afirmó Alexander.

“Aunque no hemos visto las terribles consecuencias en esa parte del mundo que hemos visto en Ucrania, es muy importante que hagamos todo lo posible con todos nuestros aliados de la OTAN para garantizar que contamos con una disuasión eficaz en esa parte del mundo contra (el presidente ruso Vladimir) Putin”, declaró Alexander a la BBC.

El ex embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, que fue destituido el año pasado por su amistad con el financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein, dijo que no creía que Trump fuera a tomar Groenlandia por la fuerza.

“No es tonto”, afirmó Mandelson. “Todos vamos a tener que despertar a la realidad de que el Ártico necesita protegerse contra China y Rusia. Y si me preguntan quién va a liderar ese esfuerzo de protección, todos sabemos, ¿no es así?, que va a ser Estados Unidos".

Ed Davey, líder del Partido Liberal Demócrata, sugirió que Gran Bretaña ofreciera desplegar tropas en Groenlandia en un comando conjunto con Dinamarca.

“Si Trump se toma en serio la seguridad, aceptará participar y abandonará sus escandalosas amenazas”, afirmó Davey. “Romper la alianza de la OTAN solo beneficiaría a Putin”.

No está claro cómo responderían los demás miembros de la OTAN si Estados Unidos decidiera tomar el control de la isla por la fuerza o si acudirían en ayuda de Dinamarca.

(Con información de AP)

