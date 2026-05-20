España

Una joven viaja durante 15 años sin sacarse el billete de tren: prisión, decenas de multas y una deuda de 87.000 euros

Una historia de fraude continuado al transporte público que terminó saldándose gracias a una herencia inesperada

Guardar
Google icon
Interior de un tren suizo: una mujer de espaldas, con jeans y sudadera, se asoma por la ventana con vistas a montañas y un lago. Un revisor de pie en el pasillo.
Una joven viaja durante 15 años sin sacarse el billete de tren. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una joven suiza acumuló durante 15 años una deuda de cerca de 87.000 euros (unos 80.000 francos suizos) tras viajar de manera sistemática sin billete en los trenes del país. La mujer, identificada con el nombre ficticio de Laura, llegó incluso a pasar alrededor de 70 días en prisión por no poder hacer frente a las sanciones impuestas por los Ferrocarriles Federales Suizos (SBB).

La historia refleja hasta qué punto las multas, los recargos y los costes judiciales pueden dispararse con el paso del tiempo. Según relata la propia protagonista, todo comenzó cuando tenía poco más de 20 años y empezó un trabajo que le obligaba a desplazarse constantemente entre Berna, Basilea y Zúrich.

PUBLICIDAD

Sin recursos suficientes para costear un abono de transporte y después de que su empresa rechazara pagarle los viajes, Laura tomó una decisión que acabaría marcando más de una década de su vida: subir al tren sin comprar billete. “Después del primer mes pensé que ya daba igual”, recuerda en declaraciones al diario suizo Tages-Anzeiger.

Con el tiempo convirtió el fraude en una rutina diaria. Para evitar a los revisores, se escondía bajo los asientos, se agachaba en espacios estrechos entre vagones e incluso cambiaba constantemente de planta en los trenes de dos pisos. Según explica, nunca intentaba ocultarse en los baños porque “allí siempre revisan”.

PUBLICIDAD

Primer plano de dos manos sosteniendo un documento blanco titulado 'NOTIFICACIÓN DE MOROSIDAD' y 'FALTA DE PAGO' bajo una luz focalizada.
La mujer ignoraba las cartas de cobro que llegaban a su casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sanciones empezaron a acumularse rápidamente. Una multa inicial podía transformarse en una deuda enorme debido a los recargos por demora. “Un billete que costaba unos 87 euros (80 francos suizos) podía convertirse fácilmente en una factura de 870 euros (800 francos)”, asegura.

De las multas a la cárcel

En Suiza, acumular varios casos de evasión de billete puede acabar en una denuncia ante la Fiscalía, especialmente cuando el infractor no paga las sanciones pendientes. El uso de documentación falsa o robada, además, constituye directamente un delito penal.

Uno de los momentos más tensos llegó cuando la joven encontró en una discoteca una tarjeta de transporte perteneciente a una mujer con un aspecto físico similar al suyo. Convencida de que había encontrado la forma de seguir viajando gratis sin levantar sospechas, decidió utilizarla al día siguiente. Sin embargo, la tarjeta había sido denunciada como robada y los agentes la esperaban en el andén nada más bajar del tren. La sanción ascendió a cerca de 3.000 euros (2.800 francos suizos).

A pesar de ello, siguió ignorando las cartas de cobro que llegaban a su casa. “Lo que no veía no podía hacerme daño”, admite. Mientras tanto, la deuda continuaba creciendo hasta alcanzar una cifra equivalente a unos 87.000 euros.

Primer plano de las manos de una mujer con esposas plateadas metálicas, entrelazadas al frente. Se observa su blusa oscura y fondo difuminado claro.
Al no poder pagar las sanciones, tuvo que cumplir penas de prisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al no poder pagar las sanciones, en varias ocasiones tuvo que cumplir penas de prisión. Según cuenta, llegó a pasar 18 días seguidos encarcelada en Lucerna y acumuló cerca de 70 días de cárcel en distintas ciudades suizas. Cada jornada en prisión le costaba al Estado alrededor de 217 euros (200 francos suizos), pero a ella le servía para reducir parte de la deuda pendiente.

Las consecuencias afectaron también a su vida personal. Durante años no pudo alquilar una casa, abrir una cuenta bancaria ni contratar servicios básicos debido a los procedimientos de embargo abiertos en su contra.

La situación cambió hace seis años, cuando buscó ayuda financiera y poco después recibió una herencia de unos 109.000 euros (100.000 francos suizos), dinero que destinó íntegramente a pagar sus deudas. Finalmente, tras década y media de multas y procesos judiciales, logró dejar su cuenta con los Ferrocarriles Federales Suizos a cero.

Temas Relacionados

TrenesViajes en TrenEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rufián se ofrece a encabezar una candidatura de izquierdas si eso contribuye a “maximizar los resultados electorales”: “Si puedo ayudar a que eso pase, estoy dispuesto”

“Si al final puedo ayudar a que eso pase, yo estoy dispuesto”, ha afirmado Rufián durante su intervención en el Club Siglo XXI, donde ha señalado que la decisión no depende de él y que existen “muy buenos” candidatos

Rufián se ofrece a encabezar una candidatura de izquierdas si eso contribuye a “maximizar los resultados electorales”: “Si puedo ayudar a que eso pase, estoy dispuesto”

Última hora de la imputación de Zapatero: el Gobierno reconoce que el auto es “serio” y contiene indicios, pero mantendrá su respaldo a Zapatero hasta que existan pruebas

El auto judicial describe a Zapatero como “líder” de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. Se trata de la primera vez en la democracia española que un expresidente del Gobierno enfrenta una imputación por corrupción.

Última hora de la imputación de Zapatero: el Gobierno reconoce que el auto es “serio” y contiene indicios, pero mantendrá su respaldo a Zapatero hasta que existan pruebas

Ibai Llanos prueba la tortilla de patata más cara del mundo: cuesta 2200 euros, lleva caviar y se puede pagar a plazos

El influencer ha explicado en un vídeo que ha subido todos los detalles sobre el plato

Ibai Llanos prueba la tortilla de patata más cara del mundo: cuesta 2200 euros, lleva caviar y se puede pagar a plazos

De los 20 días de Sarkozy en la cárcel al resurgimiento en política de Lula da Silva: los expresidentes salpicados por casos de corrupción por el uso de influencias, como el de Zapatero

Según la Audiencia Nacional, Zapatero está siendo investigado por supuestas gestiones relacionadas con el rescate público a la aerolínea Plus Ultra, aunque en este momento no existe ninguna condena y el expresidente ha negado cualquier irregularidad

De los 20 días de Sarkozy en la cárcel al resurgimiento en política de Lula da Silva: los expresidentes salpicados por casos de corrupción por el uso de influencias, como el de Zapatero

La Policía destapa un fraude de casi siete millones de euros en el Servicio Murciano de Salud con once detenidos por usar material sanitario no homologado

La investigación de la UDEF apunta a una trama que manipuló el sistema contable del SMS para introducir productos no autorizados, aplicar sobrecostes de hasta el 1.287% y facturar material que nunca llegó a utilizarse

La Policía destapa un fraude de casi siete millones de euros en el Servicio Murciano de Salud con once detenidos por usar material sanitario no homologado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la imputación de Zapatero: el Gobierno reconoce que el auto es “serio” y contiene indicios, pero mantendrá su respaldo a Zapatero hasta que existan pruebas

Última hora de la imputación de Zapatero: el Gobierno reconoce que el auto es “serio” y contiene indicios, pero mantendrá su respaldo a Zapatero hasta que existan pruebas

De los 20 días de Sarkozy en la cárcel al resurgimiento en política de Lula da Silva: los expresidentes salpicados por casos de corrupción por el uso de influencias, como el de Zapatero

La Policía destapa un fraude de casi siete millones de euros en el Servicio Murciano de Salud con once detenidos por usar material sanitario no homologado

Qué es el ‘lawfare’ y por qué los socios de Pedro Sánchez creen que el caso Zapatero es un ejemplo de ello

El Congreso continúa con las mejoras para los militares: pide compensar las guardias y fomentar el teletrabajo en el Ejército

ECONOMÍA

Rufián se ofrece a encabezar una candidatura de izquierdas si eso contribuye a “maximizar los resultados electorales”: “Si puedo ayudar a que eso pase, estoy dispuesto”

Rufián se ofrece a encabezar una candidatura de izquierdas si eso contribuye a “maximizar los resultados electorales”: “Si puedo ayudar a que eso pase, estoy dispuesto”

España es el tercer país de la Unión Europea con mayor presión fiscal sobre pymes y autónomos

El Congreso tumba las propuestas en vivienda del Gobierno y respalda las del PP horas antes de la reunión por el Plan Estatal de Vivienda

Las empresas abandonan Cataluña y Madrid se convierte en el principal destino: 1.353 compañías cambian su sede en el primer trimestre

Huir del gas ruso pasa factura a la UE: el cierre del estrecho de Ormuz bloquea el 20% del suministro y amenaza con disparar la factura de la luz

DEPORTES

La selección de Inglaterra viajará con un kit de sueño debido a los problemas de insonorización y en las camas del hotel elegido para el Mundial 2026

La selección de Inglaterra viajará con un kit de sueño debido a los problemas de insonorización y en las camas del hotel elegido para el Mundial 2026

La Pingry School, el cuartel general de Marruecos en el Mundial 2026: lujo, historia y herencia de selecciones favoritas

De la Fuente da las claves de la convocatoria para el Mundial 2026 y deja un recado al Real Madrid: “El grupo de jugadores está decidido”

El FC Barcelona podría volver al método 1:1 en el mercado de fichajes de este verano tras unos años complejos con el ‘fair play’ financiero

De Segunda División al Mundial 2026: la historia de Stopira, con 37 años y seleccionado con Cabo Verde