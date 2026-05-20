Una joven viaja durante 15 años sin sacarse el billete de tren: prisión, decenas de multas y una deuda de 87.000 euros

Una joven viaja durante 15 años sin sacarse el billete de tren. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una joven suiza acumuló durante 15 años una deuda de cerca de 87.000 euros (unos 80.000 francos suizos) tras viajar de manera sistemática sin billete en los trenes del país. La mujer, identificada con el nombre ficticio de Laura, llegó incluso a pasar alrededor de 70 días en prisión por no poder hacer frente a las sanciones impuestas por los Ferrocarriles Federales Suizos (SBB).

La historia refleja hasta qué punto las multas, los recargos y los costes judiciales pueden dispararse con el paso del tiempo. Según relata la propia protagonista, todo comenzó cuando tenía poco más de 20 años y empezó un trabajo que le obligaba a desplazarse constantemente entre Berna, Basilea y Zúrich.

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Sin recursos suficientes para costear un abono de transporte y después de que su empresa rechazara pagarle los viajes, Laura tomó una decisión que acabaría marcando más de una década de su vida: subir al tren sin comprar billete. “Después del primer mes pensé que ya daba igual”, recuerda en declaraciones al diario suizo Tages-Anzeiger.

Con el tiempo convirtió el fraude en una rutina diaria. Para evitar a los revisores, se escondía bajo los asientos, se agachaba en espacios estrechos entre vagones e incluso cambiaba constantemente de planta en los trenes de dos pisos. Según explica, nunca intentaba ocultarse en los baños porque “allí siempre revisan”.

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La mujer ignoraba las cartas de cobro que llegaban a su casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sanciones empezaron a acumularse rápidamente. Una multa inicial podía transformarse en una deuda enorme debido a los recargos por demora. “Un billete que costaba unos 87 euros (80 francos suizos) podía convertirse fácilmente en una factura de 870 euros (800 francos)”, asegura.

De las multas a la cárcel

En Suiza, acumular varios casos de evasión de billete puede acabar en una denuncia ante la Fiscalía, especialmente cuando el infractor no paga las sanciones pendientes. El uso de documentación falsa o robada, además, constituye directamente un delito penal.

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Uno de los momentos más tensos llegó cuando la joven encontró en una discoteca una tarjeta de transporte perteneciente a una mujer con un aspecto físico similar al suyo. Convencida de que había encontrado la forma de seguir viajando gratis sin levantar sospechas, decidió utilizarla al día siguiente. Sin embargo, la tarjeta había sido denunciada como robada y los agentes la esperaban en el andén nada más bajar del tren. La sanción ascendió a cerca de 3.000 euros (2.800 francos suizos).

A pesar de ello, siguió ignorando las cartas de cobro que llegaban a su casa. “Lo que no veía no podía hacerme daño”, admite. Mientras tanto, la deuda continuaba creciendo hasta alcanzar una cifra equivalente a unos 87.000 euros.

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Al no poder pagar las sanciones, tuvo que cumplir penas de prisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al no poder pagar las sanciones, en varias ocasiones tuvo que cumplir penas de prisión. Según cuenta, llegó a pasar 18 días seguidos encarcelada en Lucerna y acumuló cerca de 70 días de cárcel en distintas ciudades suizas. Cada jornada en prisión le costaba al Estado alrededor de 217 euros (200 francos suizos), pero a ella le servía para reducir parte de la deuda pendiente.

Las consecuencias afectaron también a su vida personal. Durante años no pudo alquilar una casa, abrir una cuenta bancaria ni contratar servicios básicos debido a los procedimientos de embargo abiertos en su contra.

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La situación cambió hace seis años, cuando buscó ayuda financiera y poco después recibió una herencia de unos 109.000 euros (100.000 francos suizos), dinero que destinó íntegramente a pagar sus deudas. Finalmente, tras década y media de multas y procesos judiciales, logró dejar su cuenta con los Ferrocarriles Federales Suizos a cero.