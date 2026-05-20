Agencias

Xi dice a Putin que la reanudación del conflicto en Oriente Medio sería "inaceptable"

Guardar

Pekín, 20 may (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, dijo este miércoles a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que la región del golfo Pérsico se encuentra en un momento "crítico" entre la guerra y la paz, y advirtió de que la reanudación del conflicto en Oriente Medio sería "inaceptable".

Durante su reunión en Pekín, Xi afirmó que "el cese total de las hostilidades es imperativo", al considerar que un fin temprano de los combates mitigaría las perturbaciones sobre la estabilidad del suministro energético, un asunto que preocupa a China, que importa aproximadamente el 45 % de su gas y petróleo a través del estrecho de Ormuz, bajo bloqueo iraní y estadounidense. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Un militar colombiano muere y otros seis resultan heridos en ataque con dron en el Cauca

Infobae

Taiwán insiste en que la venta de armas de EE.UU. es "necesaria" para mantener la paz

Infobae

Machado celebra excarcelación de expolicías de Caracas, que "nunca debieron estar presos"

Infobae

Un terremoto de magnitud 5,9 sacude el suroeste de Japón sin alerta de tsunami

Infobae

Rusia y China defienden "un orden internacional justo", dice Putin a Xi en Pekín

Infobae