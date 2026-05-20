Xi dice a Putin que la reanudación del conflicto en Oriente Medio sería "inaceptable"

Pekín, 20 may (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, dijo este miércoles a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que la región del golfo Pérsico se encuentra en un momento "crítico" entre la guerra y la paz, y advirtió de que la reanudación del conflicto en Oriente Medio sería "inaceptable".

Durante su reunión en Pekín, Xi afirmó que "el cese total de las hostilidades es imperativo", al considerar que un fin temprano de los combates mitigaría las perturbaciones sobre la estabilidad del suministro energético, un asunto que preocupa a China, que importa aproximadamente el 45 % de su gas y petróleo a través del estrecho de Ormuz, bajo bloqueo iraní y estadounidense. EFE

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