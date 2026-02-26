España

Lo que revela el hábito de limpiar mientras cocinas sobre tu personalidad, según la psicología

Esta costumbre se vincula con varios rasgos de la personalidad y el bienestar emocional

Guardar
Un hombre se dedica a
Un hombre se dedica a la tarea de limpiar una cocina desordenada. (Imagen Ilustrativa Infobae elaborada con IA)

La manera en que cada persona organiza la limpieza en la cocina revela mucho de cómo es cada una. Solo hay que ver a Monica Geller -el personaje de Courteney Cox en Friends-, quien limpia compulsivamente y tiene aspiradoras pequeñas para limpiar las grandes y que queden impolutas. Hay quien sufre si ve un vaso sin su posavasos y la gota caer hacia la mesa. O quien mientras está cocinando no soporta la acumulación de sartenes y utensilios sucios y va limpiando a la vez. Todo esto tiene un porqué y la psicóloga Leticia Martín Enjuto nos da la explicación.

La costumbre de ir fregando a la vez que se cocina se vincula con varios rasgos de la personalidad y el bienestar emocional. Quienes lo hacen no actúan necesariamente por obsesión con el orden. La experta indica, en un artículo para Cuerpomente, que este hábito suele estar motivado por el deseo de tranquilidad en el propio espacio. “Limpiar mientras se cocina no es tanto una obsesión por el orden, sino una forma de estar más tranquilo”, afirma Martín Enjuto. Para estas personas, el entorno limpio es sinónimo de calma y contribuye a que la experiencia culinaria resulte placentera.

“Limpiar mientras se cocina no es tanto una obsesión por el orden, sino una forma de estar más tranquilo”

En contraste, quienes prefieren dejar la limpieza para el final pueden percibir este hábito como excesivo. Sin embargo, la psicóloga aclara que, en realidad, responde a una búsqueda de comodidad y paz en las tareas cotidianas. El desorden llega a resultar incómodo o agobiante para algunos, y mantener la cocina recogida es una forma de priorizar el bienestar antes que la rapidez.

Gestión del tiempo y anticipación en la cocina

Otro rasgo común entre quienes limpian sobre la marcha es su enfoque práctico del tiempo. Para este grupo, la limpieza no se separa del proceso de cocinar, sino que se integra en él. Según Martín Enjuto, “estas personas no ven la limpieza como algo separado de la cocina, sino como parte del proceso”. Así, afrontan pequeñas tareas en el momento, lo que les proporciona “una sensación de alivio inmediato” y evita una acumulación de trabajo posterior.

La facilidad para anticiparse a las necesidades también destaca entre estos perfiles. Antes de iniciar una receta, suelen planear los pasos y utensilios que van a utilizar, lo que les permite recoger y organizar sin esfuerzo adicional. Esta previsión se traduce en una cocina más funcional y en una experiencia menos estresante.

Un hombre lava una
Un hombre lava una sartén en una cocina repleta de una pila gigantesca de sartenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza durante la preparación de alimentos puede evidenciar un alto nivel de responsabilidad cotidiana. Martín Enjuto señala que finalizar la tarea con la cocina ordenada genera “una satisfacción silenciosa”, equiparable a cerrar un capítulo antes de pasar al siguiente. Este pequeño gesto refuerza la sensación de estar al día con las obligaciones del hogar y aporta una suerte de paz mental.

Además, la psicóloga menciona que quienes adoptan este método suelen presentar una personalidad pragmática, orientada a reducir cargas mentales innecesarias. Saber que no habrá una pila de platos esperando tras la comida permite disfrutar más del presente y es, en palabras de la experta, “una forma sencilla de cuidarse”.

Psicología de la limpieza y el factor emocional

Más allá de los hábitos fijos, el componente emocional influye en la elección de limpiar durante o después de cocinar. Martín Enjuto subraya que el desorden puede resultar molesto para algunas personas no por ser incorrecto, sino porque interfiere en su concentración o bienestar. Así, mantener el espacio ordenado ayuda a contar con una mente más despejada, sobre todo en momentos de estrés.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

La flexibilidad también forma parte del panorama. Hay quienes alternan entre ambos métodos según su estado anímico o las circunstancias: en días de mayor estrés, la cocina impecable puede volverse indispensable, mientras que en vacaciones, el desorden puede pasar a segundo plano.

“La consulta psicológica muestra cómo estos hábitos reflejan la gestión del estrés, el tiempo y las responsabilidades”, resume Martín Enjuto. A pesar de las diferencias, la experta destaca que no existe superioridad en una forma de organizarse sobre otra. “Limpiar mientras se cocina no es una manía ni una virtud especial. Es solo una costumbre cotidiana que refleja cómo buscamos sentirnos mejor en nuestro día a día”.

Temas Relacionados

LimpiezaPsicologíaCocinaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Resultados del Sorteo 3 de Super ONCE: ganadores y números premiados del 26 de febrero 2026

Aquí la jugada ganadora más reciente; descubra si ha sido uno de los afortunados

Resultados del Sorteo 3 de

Ganadores de Super ONCE: Sorteo 2 del jueves 26 de febrero de 2026

Juegos Once compartió la combinación ganadora de las 12:00 horas

Ganadores de Super ONCE: Sorteo

Andrea Anaya, psicóloga, sobre el fenómeno de los therians: “Ni trastorno ni enfermedad mental, pero merece un análisis clínico”

La especialista apunta a que los therians pertenecen a “una generación que se siente desconectada”

Andrea Anaya, psicóloga, sobre el

Rebeca Rodríguez, psicóloga, explica cómo eligen los therians su animal: “No se creen animales, sino que su vivencia interna se identifica más a la de ellos”

La popularidad del fenómeno ha ido acompañada de reacciones de desconcierto y burlas en internet, pero la experta considera que hay que “entenderlo desde la diversidad humana”

Rebeca Rodríguez, psicóloga, explica cómo

La última película de Marisol se estrenó hace más de 40 años: su adiós en la industria junto a un jovencísimo Antonio Banderas

Desde entonces, su presencia pública se ha limitado a eventos familiares

La última película de Marisol
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El presidente de la CIAF

El presidente de la CIAF asegura que hay “un malentendido” con las piezas que se llevó Adif de Adamuz: “No creo que sea decisivo para la investigación”

El Ministerio de Ciencia solicita destituir al gerente del CNIO por un presunto caso de acoso del gerente a la entonces secretaria general

Ayuso liquida el poder de ‘Los Pocholos’ y abre paso a ‘Los Pancetas’ en la mayor reordenación interna del PP madrileño de la legislatura

La UCO implica a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, en los presuntos amaños del ‘caso Koldo’

Las derechas tumban por segunda vez el escudo social: “Suban a esa tribuna, mientan y enrojezcan de vergüenza”

ECONOMÍA

Líderes globales abordan en el

Líderes globales abordan en el Digital Summit Latam 2026 los retos de la transformación digital y la IA: “Europa y América Latina deben jugar un papel protagónico”

Muere su padre y nadie coge el teléfono en la aseguradora, lo denuncia y le indemnizan con 4.000 euros, lo que costó el entierro

Los hoteles de la Costa del Sol estiman pérdidas de 300 millones por el parón del Ave y los efectos de las borrascas en las playas

La Justicia anula la adjudicación de la legítima a una nieta de 13 años desheredada y ordena repetir el juicio para incluir a todos los herederos

La peste porcina se ha “erradicado” de España sin que ninguna explotación se haya visto afectada, asegura Planas

DEPORTES

Expulsan a un aficionado del

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica