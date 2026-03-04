España

Los 3 errores más comunes al utilizar papel de aluminio en la cocina y el gran mito de los dos lados

Es uno de los utensilios más utilizados en las cocinas españolas, pero aún existen muchas dudas sobre su correcto uso a la hora de hornear y conservar alimentos

Guardar
Papel de aluminio. (Freepik)
Papel de aluminio. (Freepik)

El papel de aluminio lleva décadas siendo un básico de las cocinas españolas, un producto de uso casi diario que nos hace la vida un poco más fácil. Sirve para envolver bocadillos a media mañana, para guardar alimentos en la nevera o incluso para cocinar algunas recetas utilizando el horno. Sin embargo y, a pesar de su frecuente uso, aún circulan algunas dudas y mitos sobre esta polémica herramienta, especialmente acerca de si es seguro o no su uso en ciertos contextos alimentarios.

Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la dieta es la principal vía de exposición al aluminio para la población general, un elemento que puede estar presente de forma natural, como aditivo alimentario, o por migración desde materiales en contacto, como es el caso del papel de aluminio. La EFSA establece un máximo de 1 mg de aluminio por kilo de peso corporal a la semana. Es decir, una persona de 70 kg podría ingerir hasta 70 mg de aluminio a la semana sin que exista un riesgo apreciable para la salud.

Existe, además, un límite máximo de migración permitido desde materiales en contacto con alimentos (como el papel de aluminio), que es de 1 mg/kg de alimento. Antes de su comercialización, los fabricantes están obligados a demostrar que sus productos cumplen con estos límites, por lo que existe un control y regulación que permite afirmar que el uso controlado y puntual del papel albal es seguro para la gran mayoría de población.

Una persona envuelve comida en
Una persona envuelve comida en papel de aluminio. (Pexels)

Es, además, un material altamente resistente a las altas temperaturas, perfectamente adecuado para su uso en el horno doméstico incluso a máxima temperatura aunque no es recomendable utilizarlo en el microondas. Así lo explican los expertos consultados por Maldita Ciencia, quienes afirman que utilizar esporádicamente el papel de plata para cocinar no supone riesgo para la salud, pues la migración de aluminio al alimento será muy pequeña, y además gran parte será eliminada a través de las heces.

El gran mito del albal: ¿el lado brillante o el mate?

Una de las grandes dudas con respecto al papel de aluminio tiene que ver con sus dos caras, una de ellas brillante y otra de un tono mate. Se dice que una aguanta mejor el calor que la otra, que el frío afecta más según su colocación o que, para cocinar, es fundamental fijarse en qué cara estamos utilizando. Pero la realidad es que poco o nada implica elegir una u otra orientación cuando hablamos de papel de plata habitual.

El papel de aluminio adquiere sus dos caras durante su proceso de elaboración, más concretamente durante el laminado. Para que las láminas no se rompan al pasarlas por los rodillos, se prensan dos capas al mismo tiempo. Mientras que las caras que entran en contacto con los rodillos quedan brillantes, las que se unen entre sí mantienen un aspecto mate.

Según los principales fabricantes y las agencias de seguridad alimentaria, esta diferencia visual no supone en realidad una gran diferencia funcional para la cocina diaria. La transferencia de calor en un horno doméstico normal apenas varía, independientemente de si se utiliza la cara brillante o la mate, y lo mismo ocurre con el frío cuando nos sirve de envoltorio para un alimento en la nevera.

Los errores más comunes al utilizar papel albal

El primer gran error a la hora de utilizar el papel de aluminio en el día a día es utilizarlo para tapar o guardar alimentos ácidos. Tomates, limones, vinagre, cítricos, encurtidos o embutidos muy salados pueden reaccionar al entrar en contacto con el aluminio, dando como resultado un sabor metálico, manchas en la comida y, en algunos casos, filtración de aluminio en pequeñas cantidades, lo que, a largo plazo, podría ser un riesgo. Para este tipo de alimentos, coloca primero una hoja de papel de horno sobre el alimento y luego envuélvalo con papel de aluminio.

Cinco recetas aptas para táper y saludables para llevar a la oficina esta semana

Es frecuente confiar en el papel de aluminio para conservar alimentos en la nevera, pero es un error considerarlo una opción similar a un recipiente hermético. El aluminio no consigue un cierre completo pues, aunque sirve para tapar comida unas horas, permite la entrada de aire y bacterias si se usa para almacenamiento prolongado. Esto acelera la descomposición y aumenta el riesgo de intoxicación. Siempre será mejor optar por recipientes herméticos de vidrio o cerámica.

Otro error común es colocar papel de aluminio directamente en la parte inferior del horno para recoger las gotas y migajas que caigan de nuestra receta. Esto interrumpe el flujo de aire de nuestro electrodoméstico e incluso puede dañar algunos hornos. Una bandeja en la rejilla inferior cumple la misma función y evita cualquier riesgo.

Temas Relacionados

Papel AluminioAlimentación SaludableNutriciónNutrición EspañaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las albañilas baten récords: el empleo femenino en la construcción alcanza su nivel más alto en 11 años, con 166.833 mujeres

El sector registra en 2025 el mayor porcentaje de afiliadas a la Seguridad Social desde 2014, aunque la presencia de mujeres en las obras sigue muy inferior a la de los hombres, solo un 9%

Las albañilas baten récords: el

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada

Un niño de 13 años apuñala a un compañero en un colegio en Francia: está en estado grave

El agresor está bajo custodia policial por “intento de homicidio”

Un niño de 13 años

Las velas aromáticas que enciendes en casa podrían ser tóxicas

Un estudio reveló que las velas generan partículas de entre siete y ocho nanómetros, un tamaño extremadamente pequeño que facilita su inhalación profunda en el sistema respiratorio

Las velas aromáticas que enciendes

Cómo hacer la receta del nuevo postre viral japonés: un tiramisú que se hace con solo tres ingredientes

De una forma muy sencilla puede elaborarse una especie de tarta que destaca por su combinación de sabores y porque se prepara en solo unos minutos

Cómo hacer la receta del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El día que España dijo

El día que España dijo por primera vez “no” a Estados Unidos: Felipe González vetó el uso de Rota y Morón en el bombardeo de Libia en 1986

Cerca de 700 militares españoles están desplegados en Líbano en medio del incremento de los ataques israelíes

El secretario del Tesoro de EEUU dice que Pedro Sánchez “pone en riesgo la vida de estadounidenses”

El Supremo cierra la lista de los 75 testigos para el juicio del caso Koldo: sin Pedro Sánchez, Illa o Marlaska, pero con el ministro Torres y Armengol

Macron y Sánchez hablan por teléfono tras las amenazas de Trump a España: le ha expresado su “solidaridad”

ECONOMÍA

La guerra EEUU-Irán afecta al

La guerra EEUU-Irán afecta al campo español: subidas especulativas pese a firmar los contratos de energía y fertilizantes antes de comenzar el conflicto

La IA no está eliminando empleo en Europa todavía, según el Banco Central Europeo, aunque las empresas que la utilizan para ahorrar costes sí contratan menos

Esto dice la ley sobre con qué electrodomésticos necesarios debe entregar el propietario su piso de alquiler

Una mujer lleva guardando bonos del Estado 20 años: va a cobrar 120.000 euros y le dicen que están caducados

Sebastián Ramírez, abogado: “El despido silencioso es la estrategia que están usando las empresas para despedir trabajadores a coste cero”

DEPORTES

El motivo por el que

El motivo por el que Marcos Llorente no verá en directo la otra semifinal de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey

El Atlético de Madrid registra su plaza para la final de Copa del Rey a pesar del desastre en el Camp Nou ante el FC Barcelona

Duro golpe para el FC Barcelona: Koundé y Balde se retiran lesionados del partido de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid

La carta de Rodrygo tras confirmarse su lesión: “La vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente”