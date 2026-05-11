El MV Hondius abandona Tenerife tras concluir la evacuación de todos los pasajeros

Madrid, 11 may (EFE).- La evacuación del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, desde el puerto de Granadilla en Tenerife (Islas Canarias) concluyó a las 18.30 hora local (17.30 GMT) con el desembarco de los últimos 26 pasajeros. Treinta minutos después, el barco puso rumbo a Róterdam (Países Bajos).

Los miembros de este último grupo bajaron directamente al muelle, ya que el cambio de las condiciones del mar y el fuerte viento obligó finalmente al atraque del barco por el riesgo que suponía la evacuación en lanchas.

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El grupo, seis pasajeros y veinte tripulantes del buque, se trasladó al aeropuerto desde donde viajarán en dos vuelos hacia Países Bajos. En uno de ellos irán los miembros de la tripulación y en el segundo partirán cuatro pasajeros australianos, uno neozelandés y otro ciudadano británico.

En el Hondius, que partió una vez concluida la evacuación hacia Róterdam, permanecen 28 tripulantes, los necesarios para la navegación.

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Un total de 94 pasajeros del crucero desembarcaron ayer domingo para tomar diferentes vuelos que los llevaron a sus lugares de origen, donde se encuentran bajo supervisión médica y sometidos a cuarentenas de diferentes características decididas en cada país.

Una mujer que figuraba entre los cinco franceses que el domingo fueron evacuados del MV Hondius a París y que presentó síntomas de hantavirus durante el vuelo, dio positivo en el test al que se le sometió.

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Su estado empeoró durante la noche y ha sido ingresada en cuidados intensivos, donde se encuentra "estable", según el primer ministro francés, Sébastian Lecornu.

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) informó de que los análisis genéticos del hantavirus del crucero neerlandés MH Hondius apuntan a que se trata de la variante Andes, ya conocida, y no de una nueva, por lo que no hay evidencia de que sea más dañina.

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Por su parte, las autoridades sanitarias de Estados Unidos aseguraron también que el riesgo de hantavirus "para el público en general sigue siendo muy, muy bajo".

"La variante Andes de este virus no se propaga fácilmente y requiere contacto cercano prolongado con alguien que ya presenta síntomas. Aun así, hemos tomado esta situación muy en serio desde el mismo comienzo", explicó en rueda de prensa el subsecretario para Salud del Departamento estadounidense de Salud y Recursos Humanos, Brian Christine.

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Por otro lado, el Ministerio de Asuntos Sociales y Sanidad de Finlandia anunció que ha añadido la enfermedad causada por la variante Andes del hantavirus a la lista de enfermedades infecciosas de riesgo general, aunque admitieron que el riesgo de que se produzca una epidemia es "muy bajo".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este lunes de que no puede excluirse que aparezcan nuevos casos de personas con hantavirus debido al largo periodo de incubación de esta enfermedad.

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"Podemos ver casos en los siguientes días o la próxima semana, y por eso hay que mantenerse vigilante", sostuvo el jefe de la Unidad de Epidemiología de la OMS, Olivier Le Polain.

El Ministerio de Sanidad de España reveló que no se practicaron PCR generalizadas a bordo del crucero porque ni existía capacidad técnica ni razones epidemiológicas, según los protocolos sanitarios, por lo que los test se limitaron a las personas sintomáticas.

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Esas pruebas se realizaron en Cabo Verde a las personas que un epidemiólogo del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) consideró contactos de mayor riesgo, como a las tres personas que presentaban síntomas, que fueron evacuadas allí mismo, según detallaron fuentes de Sanidad.

El MV Hondius continuó así su trayecto únicamente con pasajeros sin síntomas. Cuando llegaron a las islas Canarias, los pasajeros fueron sometidos a revisión sanitaria y a control de temperatura.

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