Cómo hacer pan de avena con queso sin harina de trigo: la receta perfecta para un resultado esponjoso apto para celíacos

Esta alternativa es la mejor solución para quienes no quieren renunciar al pan, pero buscan algo saludable y sin gluten

Una rebanada de pan de avena con queso sin harina de trigo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pan de avena con queso sin harina de trigo es la mejor solución para quienes no quieren renunciar al pan, pero buscan algo más saludable y sin gluten. Crujiente por fuera y suave por dentro, este pan destaca por su sabor a cereal y ese toque lácteo irresistible gracias al queso fundido en su interior.

Ideal para quienes siguen una dieta sin trigo, su versatilidad es total: funciona tanto en desayunos como en meriendas o para acompañar tablas de embutidos y ensaladas. El pan de avena con queso combina bien con un café solo o un zumo de naranja natural, y marida de maravilla con quesos frescos o curados.

Receta de pan de avena con queso sin harina de trigo

Este pan se prepara con copos de avena, huevos y queso fresco batido, evitando completamente la harina de trigo. No necesita amasado largo ni tiempos de levado, por lo que es perfecto para hacer en casa incluso si tienes poca experiencia. La textura es húmeda y compacta, ideal para cortar en rebanadas gruesas.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora
  • Preparación activa: 10 minutos
  • Cocción: 50 minutos

Ingredientes

  • 500 gramos de queso quark (puedes usar queso fresco batido 0 %)
  • 3 huevos L
  • 250 gramos de copos de avena gruesos
  • 250 gramos de copos de avena finos
  • 2 sobres de levadura química (unos 30 gramos en total)
  • 1 cucharadita de sal
  • (Opcional) Semillas para decorar

Cómo hacer pan de avena con queso, paso a paso

  • Precalienta el horno a 175°C, con ventilador si tu horno lo permite.
  • En un bol grande, mezcla los huevos con el queso quark hasta que quede una masa homogénea.
  • Añade los copos de avena (gruesos y finos), la levadura y la sal. Mezcla con una espátula o, si tienes, con un gancho amasador hasta que todo esté bien integrado.
  • Si la masa queda demasiado seca, puedes agregar 2-3 cucharadas de leche.
  • Forra un molde de pan con papel vegetal y vierte la mezcla, distribuyéndola bien.
  • (Opcional) Espolvorea semillas (girasol, calabaza, sésamo) por encima para dar textura y sabor.
  • Hornea durante 50 minutos. Para comprobar si está listo, introduce un palillo en el centro; debe salir limpio.
  • Saca el pan del horno y deja enfriar sobre una rejilla antes de cortarlo.

Consejos técnicos clave:

  • Usa queso quark o queso fresco batido, nunca tipo griego.
  • Si quieres un sabor más intenso, añade dados de queso curado en la masa.
  • No abras el horno antes de los primeros 40 minutos para evitar que el pan se hunda.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 rebanadas gruesas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Proteínas: 9-11 g
  • Hidratos de carbono: 23-25 g
  • Grasas: 3-5 g
  • Energía: 150-170 kcal

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Este pan se mantiene tierno durante 3-4 días a temperatura ambiente, bien envuelto en papel film o en una bolsa de tela. En nevera aguanta hasta 1 semana. Se puede congelar en rebanadas para consumirlo cuando quieras.

