El jurado de España no votará en Eurovisión 2026, pero los españoles sí pueden hacerlo: así puedes votar gratis por tu favorito como cada año

Linda Lampenius, representante de Finlandia con Pete Parkkonen en Eurovisión 2026 (REUTERS/Lisa Leutner)

Por primera vez desde 1961, España ha decidido no participar en Eurovisión. La retirada se produjo tras la confirmación de la presencia de Israel en el certamen de 2026, una decisión que ha llevado también a Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos a ausentarse en la edición que se celebra en Viena. Esta situación ha transformado completamente la manera en la que el público español puede seguir el festival y apoyar a sus candidatos favoritos.

La ausencia de España implica que no existirá ni jurado profesional ni televoto nacional español en la presente edición de Eurovisión. La votación desde el territorio español se integrará en el sistema global denominado ‘Rest of the World’, incorporado en 2023, que agrupa los votos de todos los países no concursantes en un único bloque adicional.

PUBLICIDAD

Este sistema permitirá que los eurofans españoles depositen sus votos gratis mediante la aplicación de Eurovisión, aunque estos contendrán un peso inferior en el recuento final al computarse conjuntamente con otros países no participantes. Eurovisión 2026 se desarrolla en un contexto inédito, con apenas 35 países participantes, la cifra más baja desde el inicio de la década de los 2000. Según las estadísticas de las casas de apuestas recogidas durante las jornadas previas, Finlandia parte entre los favoritos para hacerse con el triunfo en el festival.

JJ, ganador de Eurovisión 2025 (UER)

Cómo votar desde España en Eurovisión 2026

La retirada de Televisión Española de Eurovisión supone que por primera vez en la historia la cadena pública no ha retransmitido las semifinales del martes y el jueves y tampoco lo hará con la final del sábado 16 de mayo. La emisión podrá seguirse en directo y de manera gratuita únicamente a través del canal de YouTube oficial de Eurovisión, que ofrecerá la señal íntegra de las galas con los presentadores austriacos como únicos anfitriones y sin comentarios adicionales.

PUBLICIDAD

El acceso estará habilitado para espectadores en España desde las 21:00 este sábado. El sistema de votación también ha cambiado sustancialmente. Para esta edición, España no contará con un método propio para repartir votos: todos los sufragios remitidos desde territorio español se sumarán al bloque agrupado denominado ‘Rest of the World’ junto a países como Estados Unidos, Argentina o Canadá. Este sistema global está pensado para permitir que antiguos participantes o seguidores en países ajenos a la competición puedan contribuir al resultado global.

'La hora de La 1' cuenta la retirada de España de Eurovisión. (RTVE)

El funcionamiento es sencillo: los aficionados pueden acceder a la aplicación oficial de Eurovisión durante las galas en directo y votar gratuitamente por su actuación favorita. Al emitir su voto, no se computará individualmente como en ediciones anteriores, sino que pasará a engrosar el total de puntos del ‘resto del mundo’. Este conjunto suma un bloque adicional al de los países concursantes, pero, al tratarse de una cifra conjunta de varios territorios, cada voto individual pesa menos en el resultado final que en un televoto nacional propio.

PUBLICIDAD

Eurovisión 2026, una edición compleja

La edición de Eurovisión 2026 se celebra en un contexto especialmente complejo para el certamen, con las ausencias de cinco países, sumados a la negativa de España, en protesta por la presencia de Israel. Países Bajos, Islandia, Irlanda, España y Eslovenia han confirmado formalmente su renuncia a raíz de la controversia generada por la decisión de no excluir a Israel de la competición. Por el momento, las semifinales se han celebrado con normalidad, más allá de las protestas que desde hace unos años ya forman parte habitual de la semana eurovisiva.