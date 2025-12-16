España

Así será la primera residencia pública para mayores LGTBI en Madrid: un espacio seguro sin discriminación en un edificio cedido por la Comunidad

La Fundación 26 de Diciembre promueve en Villaverde un proyecto residencial que promueve los cuidados y la comunidad

Una pareja disfrutando de su amor y compañía (Freepik)

Envejecer sin ocultar la identidad sigue siendo una preocupación real para parte de las personas mayores LGTBIQ+. En respuesta a esta situación, en el distrito madrileño de Villaverde se está desarrollando una residencia específica para este colectivo, impulsada por la Fundación 26 de Diciembre. El proyecto está concebido como un recurso público-concertado y se presenta como una experiencia pionera en el ámbito de los cuidados residenciales.

La residencia se ubicará en la calle Arroyo Bueno, en un inmueble cedido por la Comunidad de Madrid en aplicación de la Ley 3/2016 contra la LGTBIfobia. Contará con 62 plazas residenciales y 15 plazas de centro de día. El diseño del recurso permite atender a personas con distintos niveles de autonomía y necesidad de apoyo, desde situaciones de vida independiente hasta cuidados de mayor intensidad.

El centro llevará el nombre de Josete Massa, primera persona atendida por el servicio especializado de ayuda a domicilio de la Fundación 26 de Diciembre. Antes de su fallecimiento, Massa legó sus bienes a la entidad con el objetivo de contribuir a la creación de un recurso residencial específico para personas mayores LGTBI.

La fachada de la residencia, recién restaurada. (Más Madrid)

Un modelo de cuidados centrado en la diversidad

La iniciativa parte de un diagnóstico compartido por entidades sociales y profesionales del ámbito sociosanitario. Muchas personas mayores LGTBI manifiestan reticencias a ingresar en residencias convencionales por experiencias previas de discriminación, falta de reconocimiento de sus vínculos afectivos o temor a la invisibilización. El proyecto busca dar respuesta a estas situaciones desde un enfoque de cuidados centrados en la persona.

El edificio, que permanecía sin uso desde hacía años, se encuentra en proceso de rehabilitación integral. La reforma contempla espacios comunes amplios y funcionales, habitaciones adaptadas y una distribución pensada para la comunidad. El proyecto cumple con los requisitos de accesibilidad y adaptación establecidos en la normativa vigente y permite prestar atención continuada, incluidos cuidados paliativos.

Miembros de la organización 26 de diciembre. Plataforma de voluntariado de España

La residencia incorporará atención psicosocial especializada, con formación específica en diversidad afectivo-sexual y de género. El objetivo es garantizar una atención adecuada a las necesidades emocionales, relacionales y de identidad de las personas residentes, aspectos que forman parte del bienestar.

El centro se integrará en la red de recursos que la Fundación 26 de Diciembre desarrolla en la Comunidad de Madrid, que incluye pisos tutelados, servicios de ayuda a domicilio y programas comunitarios para personas mayores LGTBI. Esta articulación permite ofrecer continuidad asistencial y acompañamiento a lo largo del tiempo, en función de la evolución de las necesidades de cada persona.

La Comunidad de Madrid participa en la iniciativa mediante la cesión del edificio y la financiación parcial de las infraestructuras a través de subvenciones procedentes del 0,7 % del IRPF. Esta colaboración institucional permite que el recurso se incorpore al sistema público de atención residencial.

En este contexto, la residencia Josete Massa se plantea como un recurso orientado a garantizar cuidados adecuados y un trato no discriminatorio. El proyecto sitúa la atención a la diversidad como un elemento central en la prestación de cuidados en la vejez y responde a una necesidad hasta ahora poco cubierta.

